«Вашингтон» рухнул, потому что Кузнецов и Бекстрем бросили играть, а Эллер улетел на родину (видео)

Но если у «Сент-Луиса» есть хоть какая-то контригра, у «Вашингтона» – белоснежный лист: начать и кончить. Просто катастрофа. А тут еще укатил на родину надежный третий центр и незаменимый штык меньшинства Эллер .

Хотелось бы в это верить. Возвращаться в игру после четырехмесячного-то простоя из-за пандемии тяжело, а у Тарасенко пауза тянулась аж с октября, когда, проведя десять матчей регулярки, он повредил плечо. Впрочем, у действующих чемпионов и так проблем выше крыше. Они умудрились проиграть оба матча турнира топ-4 Запада, ведя в счете после двух периодов. Масса вопросов как к защитникам, так и герою прошлогоднего плей-офф вратарю Биннингтону .

Последнего сегодня и вовсе не оказалось в составе «Сент-Луиса». Владимир вроде бы пропустил матч с «Вегасом» (4:6) в качестве меры предосторожности. По крайней мере тренер «блюзменов» Крэйг Беруби успокоил поклонников россиянина:

Только началось – и скоро все закончится? Неужели дней через десять нам не останется ни за кого болеть, кроме как за Свечникова и Кучерова? Пока вслед за Панариным квалификацию напрочь проваливают и другие наши топы – от Малкина и Овечкина до Кузнецова и Тарасенко.

Честно, я не понимаю, зачем в период мировой пандемии нестись через полсвета, чтобы присутствовать при рождении второго ребенка?! Чем он поможет жене? Нет, ясно, конечно, хочется подержать в руках свою кровинушку. Но извините: тебе платят миллионы долларов, о чем 99 процентов землян могут только мечтать. У твоего работодателя самый ответственный отрезок года. Команде ты чрезвычайно нужен, можно сказать, критически. И нате вам. Двойной джетлаг, а потом еще четыре дня карантина в хабе-пузыре с обязательными четырьмя отрицательными тестами. Да после этой кругосветки Эллеру минимум неделю придется приходить в себя! Я вот не понимаю: моряков с подводных лодок или рыболовных сейнеров капитаны тоже вот так легко отпускают домой помогать супруге рожать?

Ситуация вообще могла выйти из-под контроля, когда в первой трети неудачно подвернул ногу центр ударного звена Кузнецов. Даже ушел в раздевалку. Но после перерыва вернулся, хотя лучше бы и не возвращался. После трех смен заключительного периода Евгений затаился на скамейке. Неужели травма настолько серьезна, что играть не может, подумалось мне. Ответ после бездарного поражения от «Филадельфии» (1:3) дал тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден:

– Когда мы распределяем время на льду и решаем, каких парней выпускать, в первую очередь ориентируемся на то, кто играет лучше в этот момент. Нам нужен другой уровень игры, и мы знаем, что он у нас есть. В этом нет никакого секрета.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с Радко Гудасом (№33) и Томом Уилсоном (№43) отмечают единственную шайбу команды в матче с «Филадельфией». Фото NHL

Да кто же спорит, мистер Рирден? Мы все это тоже знаем. Как забыть пару молодежных чемпионатов мира и Кубок Стэнли-2018, где Кузя настрелял 32 (12+20) очка в 24 матчах. Вот только после того взятия Эвереста талантливейший форвард твердо и неуклонно катится в кювет. Как мы видим по рестарту, конца-края этой деградации даже в бинокль не разглядеть.

Я говорил это про Панарина. Повторю про Кузнецова. У обоих выдающееся дарование. Игровой интеллект, катание, техника, бросок, пас – все на высшем уровне. Остается к этому приложить всего лишь трудолюбие и ответственность. Век спортсмена короток. Можно себя в чем-то ограничить ради большой цели. Как было при СССР. А сейчас еще и ради сумасшедших денег.

Владислав Третьяк за всю карьеру не пропустил ни одной тренировки. Анатолий Фирсов круглогодично пахал по три раза в день. Легендарный капитан «Спартака» и сборной Борис Майоров играл за мастеров в хоккей и футбол, попутно без всяких поблажек закончил технический вуз. Валерий Харламов вернулся на звездную орбиту после жуткой автоаварии. Павел Буре сбился со счета, сколько рвал кресты, но возвращался и возвращался. Вячеслав Старшинов вроде закончил с хоккеем, отработал тренером несколько лет по контракту в Японии, но вернулся почти в 40 лет в «Спартак». Зачем? Да ради такой мелочи, как первым в Союзе выбить 400 шайб. Не беда, что ради этого Вячеславу Ивановичу пришлось как-то сцепиться с молодым да ранним Фетисовым, который настолько грубо обошелся с заслуженным аксакалом, что Николай Озеров кричал в микрофон:

– Безобразие! Что этот молодой человек себе позволяет?

А этот молодой человек позже выиграл все, что только можно в мировом хоккее. Хотя его и из страны в НХЛ не хотели выпускать, и в «Нью-Джерси» зачморили, заставляя играть не в свой хоккей да еще порой и с температурой, а в итоге выкинули на улицу. Благо, нашелся человек, который в него поверил и создал ту самую Русскую пятерку. Но фишка тут в том, что к этому шансу Боумэна надо было быть готовым, не сломаться. Фетисов сдюжил. Всем все доказал.

Да, я, наверное, излишне патетичен. Но не могу молчать, не могу смотреть, как люди сами себя закапывают! У нас этих потенциальных гениев шайбы теперь по пальцам легко пересчитать. Потому жутко обидно терять их.

Ну сами посудите, разве по исходным данным рядом с Кузнецовым можно поставить Хейза? Кое-кто, подозреваю, и игрока-то такого не знают. Я, например, с ним хорошо познакомился только прошлым летом, когда никак не мог взять в толк: с какого перепуга «Филли» выписали 27-летнему центру, который никогда не забивал за сезон больше 25 голов и набирал максимум 55 очков, баснословные 7,143 миллиона в год на максимальный срок в семь лет? Теперь все ясно. Сегодня американец не просто съел Кузнецова, он в одиночку сделал всю игру.

Форвард «Филадельфии» Кевин Хэйз сделал три результативные передачи и был признан первой звездой матча с «Вашингтоном». Фото NHL

Первый гол. Перехватил у лицевого борта пас Гудаса и, не глядя, скинул на пятак Конечны, а тот – Лоутону.

Второй гол. При игре четыре на четыре выиграл вбрасывание у Кузнецова, обыгрался с Лоутоном, после чего почти минуту кружил по зоне Холтби, выискивая момент для передачи. Защитник Сэнхайм, кстати, дважды проникал за спины «столичных» к их воротам. В первом эпизоде Кузнецов увидел маневр соперника и прикрыл его, а во втором – проспал. Хейз вложил шайбу в крюк одинокому Сэнхайму, расстрелявшему Холтби.

Третий гол. Еще одна лучезарная диагональ Хейза на пустой угол на пятак Лоутону за спину Кузнецову, который сторожил свою тень.

Финита ля комедия.

Кто-то это высказывание приписывает Виктору Маслову, кто-то – Константину Бескову: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда».

Применительно к хоккею это звучит как «покажите мне ваших центрфорвардов…». Здесь у «Кэпиталз» тотальная безнадега. Кузнецова и Эллера мы уже обсудили. А 32-летний Бэкстрем, заключив в январе умопомрачительный для его возраста и класса пятилетний контракт на 9,2 млн за сезон – Овечкин в лучшие годы получал и получает лишь на 340 тысяч больше – похоже, решил встретить пенсию, удобно расположившись на печке.

Вот потому все в «Вашингтоне» и рухнуло. Самое страшное – выбраться из этого тупика не поможет и возвращение Карлсона. Разве что будет кому в большинстве поднести снаряды в левый круг вбрасывания.