О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет

Сразу отмечу: календарь был готов к 19 июля, но в силу неопределенности с иностранными клубами возникла задержка с его опубликованием. Так что поблагодарим Козлова, эксперта Владимира Жидкова и нового сотрудника лиги Олега Петрова (полного тезки бывшего нападающего многих клубов по эту и другую сторону океана) за кропотливую работу. Они с помощью автоматизированной системы составили варианты на все случаи жизни.

Можно было бы финалу плей-офф залезть на май ради увеличения количества матчей для каждой команды до 62-64, но против выступила ФХР. Сборной нужно время для подготовки к ЧМ-2021, который состоится в Минске и Риге. Да и 30 апреля у многих игроков заканчиваются контракты.

Пробежимся по расписанию. 2 сентября в Москве ЦСКА и «Ак Барс» разыграют Кубок открытия, который год назад завоевал «Авангард», победив обладателя Кубка Гагарина (3:1). Сильнейшие в конференциях в прошлом сезоне откроют регулярный чемпионат.

Армейское противостояние оскудело на два матча – теперь ЦСКА и СКА встретятся не шесть раз, как в прошлом сезоне, а четырежды. Конечно, держим в уме еще шесть-семь игр этих непримиримых соперников в плей-офф. Вопрос – в финале Запада или на раньше? Шесть раз сыграют друг с другом только динамовцы Риги и Минска.

Переноса матчей из-за пандемии коронавируса не предусмотрено, неявка по этой причине будет караться техническим поражением 0:5. На 6 августа в клубах КХЛ зафиксировано 53 заболевших, пятеро из них выздоровели.