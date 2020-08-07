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О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет
07 августа 21:00
автор: Владислав Домрачев,
автор фото: СКА и ЦСКА проведут в регулярном чемпионате КХЛ-2020/2021 четыре матча. Фото: ХК СКА

О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет

В пятницу вечером был обнародован календарь на сезон-2020/21, после чего президент КХЛ Алексей Морозов, а также врио вице-президента по хоккейным операциям Сергей Козлов дали видеоконференцию.

Сразу отмечу: календарь был готов к 19 июля, но в силу неопределенности с иностранными клубами возникла задержка с его опубликованием. Так что поблагодарим Козлова, эксперта Владимира Жидкова и нового сотрудника лиги Олега Петрова (полного тезки бывшего нападающего многих клубов по эту и другую сторону океана) за кропотливую работу. Они с помощью автоматизированной системы составили варианты на все случаи жизни.

Можно было бы финалу плей-офф залезть на май ради увеличения количества матчей для каждой команды до 62-64, но против выступила ФХР. Сборной нужно время для подготовки к ЧМ-2021, который состоится в Минске и Риге. Да и 30 апреля у многих игроков заканчиваются контракты.

Пробежимся по расписанию. 2 сентября в Москве ЦСКА и «Ак Барс» разыграют Кубок открытия, который год назад завоевал «Авангард», победив обладателя Кубка Гагарина (3:1). Сильнейшие в конференциях в прошлом сезоне откроют регулярный чемпионат.

Армейское противостояние оскудело на два матча – теперь ЦСКА и СКА встретятся не шесть раз, как в прошлом сезоне, а четырежды. Конечно, держим в уме еще шесть-семь игр этих непримиримых соперников в плей-офф. Вопрос – в финале Запада или на раньше? Шесть раз сыграют друг с другом только динамовцы Риги и Минска.

Переноса матчей из-за пандемии коронавируса не предусмотрено, неявка по этой причине будет караться техническим поражением 0:5. На 6 августа в клубах КХЛ зафиксировано 53 заболевших, пятеро из них выздоровели.

Аренду в новом сезоне не легализовали, хотя все прекрасно осведомлены о нюансах некоторых трансферов.

Президент КХЛ Алексей Морозов. Фото: КХЛ

«Амур» допустили, несмотря на долги по зарплате за прошлый сезон. На основании гарантийного письма правительства Хабаровского края. После возвращения из Хабаровска все команды получат по три-четыре дня передышки.

Особый интерес вызвал вопрос уплаты налога на роскошь за прошлый сезон, в котором потолок зарплат 800 миллионов рублей не был жестким, как теперь. Его пробили ЦСКА, СКА, «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Магнитка»… Штраф составляет 30 процентов от суммы превышения.

Московские армейцы и уфимцы не спешат раскошеливаться. В случае с ЦСКА эта сумма составляет приблизительно 300 миллионов рублей, что эквивалентно совокупной зарплате всех игроков за апрель – месяц простоя.

Аргументы действующего чемпиона можно понять: сезон-2019/20 не был завершен, попытки доиграть плей-офф летом почти не предпринимались, так что цель, ради которой клуб переплачивал, не достигнута, а хоккеисты зарплату за неигровой месяц с лишним получили в полном объеме. В НХЛ же – мы ведь любим по случаю и без заглядывать за океан – игроки за тот же апрель заработали по… пять долларов.

Теперь вопросом с неуплатой налога на роскошь занимаются юристы. «Не допустить эти клубы к новому сезону мы не могли», заметил Морозов.

Лига внимательно следит за ситуацией с прежним тренерским штабом «Куньлуня» во главе с Куртом Фрейзером, который домашние матчи будет проводить в подмосковных Мытищах. По словам Морозова, это внутреннее дело клуба, если верить базе данных КХЛ, у тренеров не было контрактов на сезон-2020/21.

источник: «Советский спорт»
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О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет
О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет
В пятницу вечером был обнародован календарь на сезон-2020/21, после чего президент КХЛ Алексей Морозов, а также врио вице-президента по хоккейным операциям Сергей Козлов дали видеоконференцию.
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