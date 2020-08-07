ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)
07 августа 23:00
автор: Виталий Славин,
автор фото: Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Фото NHL

Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)

Послесловие от Виталия Славина к пролету мимо плей-офф нашего второго по зарплате после Панарина игрока НХЛ.

Нет, господа капиталисты, такой плей-офф нам не нужен. Сперва «рейнджеры» в одну калитку слили «Каролине». Теперь вот «пантеры» отмучились: в четвертом матче серии легли под «Айлендерс» – 1:5. У панаринцев хоть состав молодой с верой в светлое будущее. «Флорида» – тушите свет: абсолютная безнадега за бешеные бабки.

Начиная с середины второго периода, когда при счете 1:3 Барков бросал по пустым воротам «Айлендерс» и умудрился попасть шайбой в клюшку защитника, признаюсь, я одним глазом смотрел на площадку, а другим в соседнем окне ноутбука изучал платежки клубов. Вот уж точно играют не деньги, а правильно подобранные и расставленные люди.

Капитан «Флориды» Александр Барков. Фото NHL

Ну вы же помните, что должен сделать квалифицированный футбольный тренер, чтоб дать результат? Проще простого! Подобрать игроков и расставить. Константин Бесков уточнял: конкретно ему для этого нужно три сезона. Что и доказал в «Спартаке» в конце 70-х. Подобрал сникший конгломерат лузеров в первой лиге в 1977 году, бросил клич по Союзу, изыскал вроде как никому ненужных Ярцева, Шавло, Романцева, Дасаева, Гаврилова и прочих, и уже в 1979-м красно-белые, не особо напрягаясь, взяли золото.

У Дэйла Тэллона на нечто подобное было десять лет. Десять! И что мы сегодня увидели – разбитое дырявое корыто на берегу вечно солнечной Флориды.

Спрашиваете, кто такой вышеупомянутый господин? Генменеджер этого недоразумения семейства кошачьих. Считается, что он построил чемпионский «Чикаго»-2010, откуда и переметнулся на юга. Прошлым летом выписал к себе старого товарища Джоэла Кенневилла, который тогда и добыл три чашки «Блэкхокс». Вот только Кенневиль – не Бесков, а НХЛ – не чемпионат СССР по футболу. Это в те благословенные для отечественного спорта времена за деньги ты мало что мог купить, потому что прекрасно жили без легионеров. Приходилось либо самому готовить резерв в своей школе, либо искать полуфабрикаты в провинции, доводить их до ума и лепить из этого микса классную команду. С чем отлично справлялись как Бесков, так и его вечный оппонент Лобановский.

А что Кенневилл? Ну купил ему Тэллон за сумасшедшие деньги Бобровского. Выдернул зачем-то из «Вашингтона» Коннолли за 3,5 млн в год, который близко этого не стоит. Подобрал в «Бостоне» сбитого летчика Аччари. От такого же тормоза по фамилии Строльман с нехилой зарплатой в 5,5 млн избавил «Тампу». Ну и в феврале перед дедлайном типа усилился двумя отвергнутыми «Каролиной» нападающими – дешевым шведом Валльмарком и дорогим финном (2,75 млн за сезон) Хаулой.

Нормально укрепились под матерого наставника?

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл. Фото NHL

Если разобраться, кого раньше завалил банкнотами Тэллон, впору звонить 03. Или 01. Или какие сейчас номера у скорой помощи и пожарных?

Судите сами. Никудышного защитника Мэтисона, которого Кенневилл снял с серии с «Айлендерс», Тэллон подписал на восемь лет вплоть до 2026 года с чумовыми 4,875 млн за сезон. Его чуть более продвинутого коллегу Экблада управленец одарил таким же восьмилетним договором до 2025 года, но уже на 60 млн! Ну и до кучи оборонцев – Кит Яндл, семь лет до 2023 года и 6,35 млн за сезон.

Каково? И что с такими помощниками делать нашему Бобу?!

Для сравнения. Помните, какой контракт год назад выбил у «Филадельфии» после долгих споров Иван Проворов, регулярно находящийся на льду почти по полматча? На 6,75 млн за сезон – и это самый дорогой защитник «Флайерз»! Причем учтите, в штате Флорида – минимальные налоги.

Не буду дальше утомлять вас цифрами. Замечу только, что у нападающих «Пантерз» оклады более или менее разумные. Самые высокооплачиваемые: Юбердо и Барков – по 5,9 млн. Подписаны они надолго. А вот у Хоффмана, Дадонова, Хаулы, Бойла, Валльмарка, Тонинато, Ханта, Саарелы контракты истекли.

Нужно срочно разбираться: с кем продлить отношения, от кого избавиться, кого искать на трансферном рынке. Кто это должен делать? Не хочу никому ничего советовать. Но, исходя из чисто логических соображений, первым следует указать на дверь 69-летнему Дэйлу Тэллону. Свою миссию он полностью провалил.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Microsoft объявила о прекращении тестирования игрового стримингового сервиса xCloud на iOSMercedes-Benz E-Class 2020 модельного года начали собирать в РоссииНазваны даты открытых прокатов российских фигуристовМедсестры массово разделись в знак протестаСоболенко снялась топлесОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)
Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)
Послесловие от Виталия Славина к пролету мимо плей-офф нашего второго по зарплате после Панарина игрока НХЛ.
07.08.2020 23:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет
О новом календаре, налоге на роскошь и баранке из-за пандемии. Морозов разъясняет
Президент КХЛ Алексей Морозов и врио вице-президента по хоккейным операциям Сергей Козлов дали видеоконференцию после публикации календаря сезона.
07.08.2020 21:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Вашингтон» рухнул, потому что Кузнецов и Бэкстрем бросили играть, а Эллер улетел к жене (видео)
«Вашингтон» рухнул, потому что Кузнецов и Бэкстрем бросили играть, а Эллер улетел к жене (видео)
Команда Овечкина элементарно не готова к Кубку Стэнли.
07.08.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Торторелла «звонит Элвису», и «Коламбус» совершает камбек. Обзор НХЛ (видео)
Торторелла «звонит Элвису», и «Коламбус» совершает камбек. Обзор НХЛ (видео)
Александр Овечкин продолжает пропагандировать силовой хоккей, Владимир Тарасенко выпадает из состава, а Иван Проворов скоро будет играть полный матч.
07.08.2020 07:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Ларионов дождался Брагина. Их команды встретятся в финале турнира в Сочи
Ларионов дождался Брагина. Их команды встретятся в финале турнира в Сочи
За победу на первом предсезонном турнире в олимпийской столице России поспорят сборная России U20 и СКА.
06.08.2020 19:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Богатые тоже плачут. Кто вслед за Панариным завалит сезон? В клетке – Боб и Джино
Богатые тоже плачут. Кто вслед за Панариным завалит сезон? В клетке – Боб и Джино
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о том, кому из российских игроков НХЛ светит отпуск уже в ближайшее время.
06.08.2020 17:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Барыс» переезжает, а в Хабаровске раздают долги: новости хоккея
«Барыс» переезжает, а в Хабаровске раздают долги: новости хоккея
В Казани будет еще один клуб КХЛ, омская молодежка заразилась коронавирусом, а в «Куньлуне» ожидают усиление – пять новостей из мира КХЛ.
06.08.2020 14:30
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)
Варламов «помог» Бобровскому. «Флориде» помогла игра в большинстве (видео)
Хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф.
05.08.2020 22:30
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Мы думали, Хлебушек – герой, а он обыкновенный блогер-путешественник
Мы думали, Хлебушек – герой, а он обыкновенный блогер-путешественник
Забавно будет, если после этого оглушительного фиаско Артемий Панарин получит MVP-2020 от прессы и игроков НХЛ.
05.08.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Скудра набирает команду, а в ЦСКА едет чемпион WHL. Трансферы КХЛ-2020
Скудра набирает команду, а в ЦСКА едет чемпион WHL. Трансферы КХЛ-2020
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обновленную таблицу переходов Континетальной хоккейной лиги.
05.08.2020 11:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика