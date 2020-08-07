Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)

Нет, господа капиталисты, такой плей-офф нам не нужен. Сперва «рейнджеры» в одну калитку слили «Каролине». Теперь вот «пантеры» отмучились: в четвертом матче серии легли под «Айлендерс» – 1:5. У панаринцев хоть состав молодой с верой в светлое будущее. «Флорида» – тушите свет: абсолютная безнадега за бешеные бабки.
Начиная с середины второго периода, когда при счете 1:3 Барков бросал по пустым воротам «Айлендерс» и умудрился попасть шайбой в клюшку защитника, признаюсь, я одним глазом смотрел на площадку, а другим в соседнем окне ноутбука изучал платежки клубов. Вот уж точно – играют не деньги, а правильно подобранные и расставленные люди.
Капитан «Флориды» Александр Барков. Фото NHL
Ну вы же помните, что должен сделать квалифицированный футбольный тренер, чтоб дать результат? Проще простого! Подобрать игроков и расставить. Константин Бесков уточнял: конкретно ему для этого нужно три сезона. Что и доказал в «Спартаке» в конце 70-х. Подобрал сникший конгломерат лузеров в первой лиге в 1977 году, бросил клич по Союзу, изыскал вроде как никому ненужных Ярцева, Шавло, Романцева, Дасаева, Гаврилова и прочих, и уже в 1979-м красно-белые, не особо напрягаясь, взяли золото.
У Дэйла Тэллона на нечто подобное было десять лет. Десять! И что мы сегодня увидели – разбитое дырявое корыто на берегу вечно солнечной Флориды.
Спрашиваете, кто такой вышеупомянутый господин? Генменеджер этого недоразумения семейства кошачьих. Считается, что он построил чемпионский «Чикаго»-2010, откуда и переметнулся на юга. Прошлым летом выписал к себе старого товарища Джоэла Кенневилла, который тогда и добыл три чашки «Блэкхокс». Вот только Кенневиль – не Бесков, а НХЛ – не чемпионат СССР по футболу. Это в те благословенные для отечественного спорта времена за деньги ты мало что мог купить, потому что прекрасно жили без легионеров. Приходилось либо самому готовить резерв в своей школе, либо искать полуфабрикаты в провинции, доводить их до ума и лепить из этого микса классную команду. С чем отлично справлялись как Бесков, так и его вечный оппонент Лобановский.
А что Кенневилл? Ну купил ему Тэллон за сумасшедшие деньги Бобровского. Выдернул зачем-то из «Вашингтона» Коннолли за 3,5 млн в год, который близко этого не стоит. Подобрал в «Бостоне» сбитого летчика Аччари. От такого же тормоза по фамилии Строльман с нехилой зарплатой в 5,5 млн избавил «Тампу». Ну и в феврале перед дедлайном типа усилился двумя отвергнутыми «Каролиной» нападающими – дешевым шведом Валльмарком и дорогим финном (2,75 млн за сезон) Хаулой.
Нормально укрепились под матерого наставника?
Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл. Фото NHL
Если разобраться, кого раньше завалил банкнотами Тэллон, впору звонить 03. Или 01. Или какие сейчас номера у скорой помощи и пожарных?
Судите сами. Никудышного защитника Мэтисона, которого Кенневилл снял с серии с «Айлендерс», Тэллон подписал на восемь лет вплоть до 2026 года с чумовыми 4,875 млн за сезон. Его чуть более продвинутого коллегу Экблада управленец одарил таким же восьмилетним договором до 2025 года, но уже на 60 млн! Ну и до кучи оборонцев – Кит Яндл, семь лет до 2023 года и 6,35 млн за сезон.
Каково? И что с такими помощниками делать нашему Бобу?!
Для сравнения. Помните, какой контракт год назад выбил у «Филадельфии» после долгих споров Иван Проворов, регулярно находящийся на льду почти по полматча? На 6,75 млн за сезон – и это самый дорогой защитник «Флайерз»! Причем учтите, в штате Флорида – минимальные налоги.
Не буду дальше утомлять вас цифрами. Замечу только, что у нападающих «Пантерз» оклады более или менее разумные. Самые высокооплачиваемые: Юбердо и Барков – по 5,9 млн. Подписаны они надолго. А вот у Хоффмана, Дадонова, Хаулы, Бойла, Валльмарка, Тонинато, Ханта, Саарелы контракты истекли.
Нужно срочно разбираться: с кем продлить отношения, от кого избавиться, кого искать на трансферном рынке. Кто это должен делать? Не хочу никому ничего советовать. Но, исходя из чисто логических соображений, первым следует указать на дверь 69-летнему Дэйлу Тэллону. Свою миссию он полностью провалил.