Кто в помощники Бобровскому во «Флориде» набрал этот отстой, тот и должен уйти (видео)

Нет, господа капиталисты, такой плей-офф нам не нужен. Сперва «рейнджеры» в одну калитку слили «Каролине». Теперь вот «пантеры» отмучились: в четвертом матче серии легли под «Айлендерс» – 1:5. У панаринцев хоть состав молодой с верой в светлое будущее. «Флорида» – тушите свет: абсолютная безнадега за бешеные бабки.

Начиная с середины второго периода, когда при счете 1:3 Барков бросал по пустым воротам «Айлендерс» и умудрился попасть шайбой в клюшку защитника, признаюсь, я одним глазом смотрел на площадку, а другим в соседнем окне ноутбука изучал платежки клубов. Вот уж точно – играют не деньги, а правильно подобранные и расставленные люди.

Капитан «Флориды» Александр Барков. Фото NHL

Ну вы же помните, что должен сделать квалифицированный футбольный тренер, чтоб дать результат? Проще простого! Подобрать игроков и расставить. Константин Бесков уточнял: конкретно ему для этого нужно три сезона. Что и доказал в «Спартаке» в конце 70-х. Подобрал сникший конгломерат лузеров в первой лиге в 1977 году, бросил клич по Союзу, изыскал вроде как никому ненужных Ярцева, Шавло, Романцева, Дасаева, Гаврилова и прочих, и уже в 1979-м красно-белые, не особо напрягаясь, взяли золото.

У Дэйла Тэллона на нечто подобное было десять лет. Десять! И что мы сегодня увидели – разбитое дырявое корыто на берегу вечно солнечной Флориды.

Спрашиваете, кто такой вышеупомянутый господин? Генменеджер этого недоразумения семейства кошачьих. Считается, что он построил чемпионский «Чикаго»-2010, откуда и переметнулся на юга. Прошлым летом выписал к себе старого товарища Джоэла Кенневилла, который тогда и добыл три чашки «Блэкхокс». Вот только Кенневиль – не Бесков, а НХЛ – не чемпионат СССР по футболу. Это в те благословенные для отечественного спорта времена за деньги ты мало что мог купить, потому что прекрасно жили без легионеров. Приходилось либо самому готовить резерв в своей школе, либо искать полуфабрикаты в провинции, доводить их до ума и лепить из этого микса классную команду. С чем отлично справлялись как Бесков, так и его вечный оппонент Лобановский.