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Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу
10 августа 21:00
автор: Владислав Домрачев,

Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу

На старте турнира в Магнитогорске, который проходит без зрителей, хозяева уступили 2:3 «Автомобилисту» с его новым главным тренером Биллом Питерсом.

…А ведь на турнире в Магнитогорске собирались поднимать к сводам арены символический свитер Сергея Мозякина, капитана «Магнитки» последних лет семи. Но 39-летний ветеран продлил контракт еще на год и продолжает заниматься своим любимым делом – заколачивать шайбы. Да и без зрителей устраивать проводы кумира не лучшая затея.

Тренер Илья Воробьев строит новую команду. С тремя звеньями, способными решить исход матча. Мозякин выходит в тройке олимпийского чемпиона Николая Прохоркина, а правый крайний у них чемпион мира Сергей Плотников.

Прохоркин, напомним, вернулся из не попавшего в плей-офф «Лос-Анджелеса», Плотников примерил форму «сталеваров» в результате многоступенчатого обмена из СКА. Оба в разное время выходили в одном звене с Мозякиным. Вспоминая Пхенчхан-2018, нельзя не упомянуть о победном матче против сборной США (4:0), в котором Прохоркин оформил дубль с передач Мозякина. Счет был открыт после того, как ветеран буквально вложил шайбу в клюшку своему молодому партнеру, тому оставалось переправить ее в пустые ворота.

А с Плотниковым капитан «Магнитки» и сборной выходил на ЧМ-2017 в Кельне/Париже. Именно Плотников скинул перчатки и заступился за своего опытного тезку после того, как тот стал жертвой подсечки сзади в матче против немцев. На этот турнир для Мозякина закончился, там он попрощался с национальной командой.

Символично, что первый гол «Металлурга» в межсезонье забил Мозякин, реализовав большинство «5 на 3». Порадовала «физика» ветерана. Он мог стать безоговорочным героем матча, если бы на 58-й минуте завершил многоходовую комбинацию. Прохоркин из-за ворот выложил шайбу на ближнюю штангу, запустив ее под коньками вратаря Якуба Коваржа, но стесненный во времени Мозякин промахнулся.

А защитник-великан Никита Трямкин не промахнулся по пустым воротам из своей зоны.

С интересом наблюдаем за новым «Автомобилистом» без снайпера Найджела Доуса, но с канадским главным тренером Биллом Питерсом. Его уже сравнивают с соотечественником из «Авангарда» Бобом Хартли.

Питерс назначил Павла Дацюка капитаном команды и переформатировал первое звено – теперь в нем выходят Георгий Белоусов, Дацюк и вернувшийся в родные пенаты из «Витязя» реактивный и забивной Алексей Макеев, заменив там Анатолия Голышева.

Голышев забил второй гол, в падении отправив шайбу над щитком вратаря Василия Кошечкина.

Волшебник играючи выигрывал вбрасывания. Трямкин забил не только в чужие, но и в свои ворота. За секунду до финальной сирены вернувшийся после двух лет странствий по минорным заокеанским лигам Игорь Швырев наказал Коваржа за опрометчивый выход из ворот. Шайба от голени защитника срикошетила в сетку.

Выводов по первому матчу делать не следует, дождемся Турнира чемпионов в Казани, где выступят обладатели Кубка Гагарина «Ак Барс», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».

К слову, на стартовавшем параллельно уфимском турнире хозяевам для победы над «Трактором» не хватило перевеса в две шайбы (2:0 и 3:1). Гости выиграли в овертайме 4:3 на глазах тысячи болельщиков, допущенных на трибуны. У хозяев отметим голевой пас вернувшегося из «Филадельфии» (лучше бы не уезжал!) Михаила Воробьева и пожурим финского новичка Маркуса Гранлунда, призванного заменить любимца Уфы шведа Линуса Умарка. Финн, выйдя один на один с вратарем Романом Виллом, запустил шайбу ему в шлем.

источник: «Советский спорт»
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Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу
Вспомнят ли Мозякин и Прохоркин Пхенчхан-2018? Гол капитана «Магнитки» не принес ей победу
На старте турнира в Магнитогорске, который проходит без зрителей, хозяева уступили 2:3 «Автомобилисту» с его новым главным тренером Биллом Питерсом.
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