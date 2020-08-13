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Овечкин начал с поражения, «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Левников
13 августа 08:19
автор: Владислав Домрачев

Овечкин начал с поражения, «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Левников

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ВАШИНГТОНУ» НЕ ХВАТИЛО И 2:0

Капитан «столичных» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в стартовом матче ¼ финала плей-офф в Восточной конференции с «Айлендерс». А его команда не смогла удержать перевес в два гола. У «Вашингтона» отличился Пи Джей Оши, дважды реализовав численное преимущество.

Однако грубая ошибка вратаря Брейдена Холтби, промахнувшегося по летящей шайбе ловушкой после броска со средней дистанции Джордана Эберле, позволила «островитянам» вернуться в игру. Третий период они выиграли 3:0, а вместе с ним и матч.

Евгений Кузнецов принял участие в первой голевой комбинации, однако закончил игру с показателем полезности «-2». В минусах и его соотечественники – Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов.

А российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов справился с 24 бросками из 26. Победный гол был забит в меньшинстве после несогласованности Холтби и Ови. Вратарь торопливо выбросил шайбу из ловушки своему капитану, а того «обокрал» Брок Нельсон и нашел на пятачке Джоша Бейли.

Блестяще сыграл капитан победителей Андерс Ли. Он не только сравнял счет, но и в первом периоде, но сокрушил в первом периоде Никласа Бэкстрема и принял вызов на кулачный бой вернувшего в строй Джона Карлсона.

Матч в Торонто начался на час позже запланированного. Потому что затянулась предыдущая игра на «Скотиабанк-Арена» между «Бостоном» и «Каролиной», завершившаяся победой «медведей» 4:3 во втором овертайме. По мнению обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина виною тому либерализм судей, которые закрывают глаза на очевидные фолы в овертаймах.

Впервые в плей-офф-2020 ушел со льда без набранных очков российский форвард «ураганов» Андрей Свечников. Его попытка забить лакросс-гол не увенчалась успехом.

«ДИНАМО» СПРАВИЛОСЬ БЕЗ ЗАБОЛЕВШИХ ЛИДЕРОВ

Московское «Динамо» и «Авангард» провели первый матч в межсезонье. Встреча в Балашихе завершилась победой бело-голубых 4:3. Хет-триком отметился финский форвард Теему Пулккинен. Москвичи вышли без ударного звена Дмитрий ЯшкинВадим ШипачевДмитрий Кагарлицкий, а также вратарей Александра Ерменко и Ивана Бочарова. Как утверждает информированный источник, четверо последних, а также тренер Владимир Воробьев заболели коронавирусом, а вратари уже справились с COVID-19.

Наставник «Динамо» Владимир Крикунов попросил не паниковать по поводу заболевших и отметил звено Пулккинен – Оскар Линдберг - Владимир Брюквин. Правда, молва отправляет Брюквина в… «Авангард» в обмен на форварда Сергея Шумакова.

15 августа эти соперники встретятся снова. Только теперь в Новогорске и опять без зрителей.

КАМБЭК ПАРИЖАН В ДЕНЬ 50-ЛЕТИЯ КЛУБА

В Лиссабоне стартовал «Финал восьми» Лиги чемпионов. В четвертьфинале «Атланта» до 90-й минуты удерживала минимальный перевес в счете над «ПСЖ» благодаря голу Марио Пашалича, не заигравшего в московском «Спартаке».

У парижан пропускал встречу из-за дисквалификации Анхель Ди Мария, а едва восстановившийся после травмы Килиан Мбаппе начал матч на скамейке запасных. Без них ушла уверенность у Неймара, который дважды выходил один на один с вратарем итальянцев, но бил точно мимо цели.

Спас фаворита выход на замену Мбаппе, а также травма аргентинца Алехандро Гомеса. Всего трех минут в концовке второго тайма хватило французам, чтобы не только сравнять счет, но и избежать дополнительного времени. В сетку Марко Спортьелло – это резервный голкипер «Аталанты» - влетели два мяча. И пусть теперь говорят, что итальянцы поражения не заслуживали.

Этот сюжет заставил вспомнить знаменитый финал ЛЧ «Бавария» - «Манчестер Юнайтед», в котором англичане забили два гола в компенсированное время и вырвали победу 2:1.

Впервые в истории «ПСЖ» получил путевку в полуфинал сильнейшего клубного турнира Европы, да еще и в день 50-летнего юбилея франшизы, - напоминает корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак в репортаже об этом удивительном матче.

«ПСЖ» встретится с победителем пары «Атлетико» - «Лейпциг», которого мы узнаем сегодня поздно вечером.

«ЛОКОМОТИВ» И «КРАСНОДАР» ПОКАЖЕТ «МАТЧ ТВ»

Две игры второго тура РПЛ «Сочи» - «Химки» и «Локомотив» - «Краснодар» будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ». Шесть встреч транслируют платные каналы. В Сочи соперники выйдут на поле в 19.00 пятницы, в Черкизове – в 19.00 субботы.

Судить матч участников Лиги чемпионов доверено Кириллу Левникову, а за VAR будет отвечать лучший арбитр прошлого сезона Владислав Безбородов. Вызывает интерес фигура инспектора – это вернувшийся в футбол после опалы и затяжной паузы Александр Колобаев, бывший глава Федерации футбола Московской области. Комментировать будут Георгий Черданцев и Александр Аксенов.

На игре «Спартак» - «Ахмат» (пятница, 20.00) у микрофона мы услышим Дениса Казанского и Дмитрия Жичкина, а рассудит соперников Евгений Турбин (VAR – Станислав Васильев). Комментатор Александр Шмурнов, который вел репортаж со скандального матча «Спартак» - «Сочи», во втором туре назначений не получил.

источник: «Советский спорт»
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