Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)

Худшие прогнозы подтверждаются. «Вашингтон» во всех линиях, включая менеджмент, абсолютно не готов к плей-офф. Кроме Оши, забившего оба гола в ворота «Айлендерс» (2:4), у чемпионов-2018 и выделить некого, а главное – резервов для усиления игры не видно.

Не знаю, сколько денег у Леонсиса запросил Троц, но все беды «столичных» начались с отказа от услуг тренера-триумфатора. Располагая куда более скромными возможностями на Лонг-Айленде, маститый спец второй сезон доказывает владельцу «Вашингтона», что скупой платит дважды. Год назад «Кэпиталз» выбыли из плей-офф в стартовом раунде. Все идет к тому и теперь.

Я предупреждал, что не стоит отпускать Эллера из хаба-пузыря помогать рожать жене, ибо рестарт сезона показал, что Бэкстрем и Кузнецов не в форме. А без сильных центров любая команда обречена – это ключевая позиция в хоккее.

Почему Бэкстрем пропустил силовой прием от Ли уже на третьей минуте и после первого перерыва на льду не появлялся? Да все потому же! Элементарно не готов физически. Да, капитан «Айлендерс» въехал в шведа, когда тот уже откинул шайбу. Но «островитянин» не разгонялся, катил по инерции – по сути это обыкновение столкновение, которых в хоккее миллионы. Виноват сам Бэкстрем. Центр должен вертеть головой, как справедливо говорил Павел Дацюк, на 360 градусов. А здесь Никлас, сделав передачу, выключился из игры, при этом Ли толкнул его не в спину, а в грудь. Контролировать, что происходит хотя бы перед тобой, обязан даже хоккеист-любитель.

Странно другое: почему Бэкстрем не смог продолжить игру? Ведь он сразу вскочил после контакта. В борт не врезался. Все произошло на чистом льду. Объяснение, повторяю, одно – не готов. Догадываюсь я и почему. Из-за очередного просчета менеджмента! Кто заставлял Леонсиса в январе переподписывать 32-летнего скандинава при действующем контракте? Почему было не дождаться завершения сезона? Благо еще – на разумные деньги и срок, но «Вашингтон» озолотил стареющего тихохода 9,2 млн за сезон до 2025 года?! То есть в следующем сезоне он будет получать лишь на 340 тысяч долларов меньше Овечкина, которому новый договор еще так и не предложили, а могли бы!