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Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)
13 августа 14:00
автор: Виталий Славин

Овечкин в Москве, Бэкстрем в лазарете, Кузнецов на массовом катании, Холтби ловит бабочек (видео)

Виталий Славин объясняет, почему «Вашингтону» ничего не светит в этом плей-офф.

Худшие прогнозы подтверждаются. «Вашингтон» во всех линиях, включая менеджмент, абсолютно не готов к плей-офф. Кроме Оши, забившего оба гола в ворота «Айлендерс» (2:4), у чемпионов-2018 и выделить некого, а главное – резервов для усиления игры не видно.

Не знаю, сколько денег у Леонсиса запросил Троц, но все беды «столичных» начались с отказа от услуг тренера-триумфатора. Располагая куда более скромными возможностями на Лонг-Айленде, маститый спец второй сезон доказывает владельцу «Вашингтона», что скупой платит дважды. Год назад «Кэпиталз» выбыли из плей-офф в стартовом раунде. Все идет к тому и теперь.

Я предупреждал, что не стоит отпускать Эллера из хаба-пузыря помогать рожать жене, ибо рестарт сезона показал, что Бэкстрем и Кузнецов не в форме. А без сильных центров любая команда обречена – это ключевая позиция в хоккее.

Почему Бэкстрем пропустил силовой прием от Ли уже на третьей минуте и после первого перерыва на льду не появлялся? Да все потому же! Элементарно не готов физически. Да, капитан «Айлендерс» въехал в шведа, когда тот уже откинул шайбу. Но «островитянин» не разгонялся, катил по инерции – по сути это обыкновение столкновение, которых в хоккее миллионы. Виноват сам Бэкстрем. Центр должен вертеть головой, как справедливо говорил Павел Дацюк, на 360 градусов. А здесь Никлас, сделав передачу, выключился из игры, при этом Ли толкнул его не в спину, а в грудь. Контролировать, что происходит хотя бы перед тобой, обязан даже хоккеист-любитель.

Странно другое: почему Бэкстрем не смог продолжить игру? Ведь он сразу вскочил после контакта. В борт не врезался. Все произошло на чистом льду. Объяснение, повторяю, одно – не готов. Догадываюсь я и почему. Из-за очередного просчета менеджмента! Кто заставлял Леонсиса в январе переподписывать 32-летнего скандинава при действующем контракте? Почему было не дождаться завершения сезона? Благо еще на разумные деньги и срок, но «Вашингтон» озолотил стареющего тихохода 9,2 млн за сезон до 2025 года?! То есть в следующем сезоне он будет получать лишь на 340 тысяч долларов меньше Овечкина, которому новый договор еще так и не предложили, а могли бы!

Ну и чего Коле теперь напрягаться? Жизнь удалась! При этом я прекрасно понимаю и Александра. Тут дело даже не в деньгах. Он морально не готов. Огонь в глазах отсутствует напрочь. Победой и MVP в Кубке Стэнли-2018 москвич все всем доказал. Сейчас в каждом его движении заметно, что мысленно капитан где-то далеко-далеко. Наверное, в Москве, куда переехали из Вашингтона его молодая жена и два любимых мальчика. Овечкин – зависим не только от партнеров, но и от зрителей, которые его либо ненавидят, либо боготворят. А когда на трибунах пусто – и подзарядиться энергией не от кого. Сравните россиянина в прошлом плей-офф, когда в одиночку бился с «Каролиной», хитуя по 10+ раз за матч, и в нынешнем. Нет настроя – нет игры. Зато в регулярке все наверняка вернется, потому что у динамовца великая миссия – сокрушить рекорд результативности Гретцки.

Выпали Эллер и Бэкстрем, оставалось надеяться лишь на Кузнецова, который стал центрить в двух звеньях и откатал в итоге больше всех – 26 с половиной минут. Но играл бы он у Тарасова или Тихонова, давно осел бы в запасе. За фигурное катание по чистому льду в советские времена карали нещадно – «минус 2» полезность, 0 силовых приемов и позорные 25 процентов на точке. То есть проиграны каждые три вбрасывания из четырех. Это натуральное вредительство какое-то! Вот только заменить челябинца оказалось некем, что опять же свидетельствует о системном провале менеджмента.

Ну и для полноты картины Холтби, которого «Кэпиталз» уже вроде как списали в утиль, не просто не тащит, но и нелепые бабочки запускает.

Вам все это не напоминает дырявую «Флориду», предыдущего соперника «Айлендерс»? Где сразу после вылета из плей-офф избавились от генменеджера, выкинувшего миллионы баксов на всяких лузеров.

источник: «Советский спорт»
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