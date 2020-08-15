Овечкин переписывает рекорды, а Тарасенко продолжает молчать

Забавный матч провели россияне из «Колорадо». Несмотря на победу Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями отметиться не смогли, погрузившись в минус по показателю полезности.

Исход встречи решил рикошет от защитника Джейкоба Чикрана, что позволило Андре Бураковски атаковать, по сути, пустые ворота. На радостях он, к слову, едва не промахнулся.

«Колорадо» снова забивает трижды, «Аризона» снова проигрывает, но по игре никак не похоже на то, что «койоты» не смогут взять ни одного матча. В составе «Эвеланш» в дьявольском порядке находится Нэтан Маккинон, который уже в первом периоде напомнил о своем фирменном кистевом броске. Но и противник нашел, чем ответить – пауза перед голом Микаэля Грабнера была великолепна.

Наместников во втором периоде покинул лед после столкновения с Нэтаном Маккиноном и больше на лед не возвращался.

Филадельфия – Монреаль – 0:5

Голы: Татар (Галлахер, Сузуки) – 1:0. Котканиеми (Друэн, Доми) – 2:0. Татар (Мете, Доми) – 3:0. Армиа (Эванс, Белзиле) – 4:0. Котканиеми (Доми, Мете) – 5:0.

Счет в серии: 1-1

«Монреаль» остался без главного тренера как минимум до конца этой серии – Клод Жульен успешно перенес операцию на сердце, а в ближайших матчах руководить командой поручено Кирку Мюллеру.

Еще в первом матче голкипер канадцев Кэри Прайс отметился дымящимися спасениями, а сейчас и вовсе отыграл «на ноль», показав Картеру Харту кто тут папа. Главная звезда «Монреаля» в седьмой раз сыграл на ноль в плей-офф, что является третьим результатом в истории клуба – больше «сухарей» только у Жака Планта и Кена Драйдена – по десять.

Справедливости ради надо отметить, что это было вообще первое поражение «Филадельфии» после рестарта сезона. Иван Проворов как всегда играл много, бросал часто, и, несмотря на удручающий для его команды результат, умудрился избежать минусового показателя полезности.

Сент-Луис – Ванкувер – 3:4 ОТ

Голы: Хорват (Танев) – 0:1. Пирсон (Петтерсон, Бузер) – 0:2. О’Райлли (Перрон, Петранджело) – 1:2. Петтерсон (Бузер, Миллер) – 1:3. Блэйз – 2:3. Шварц (Перрон, Петранджело) – 3:3. Хорват (Хьюз, Эдлер) – 3:4.

Счет в серии: 0-2

Герой встречи – капитан «Ванкувера» Бо Хорват на счету которого роскошное соло в эпизоде с первым голом, где в роли флажком на горнолыжном спуске выступили Брэйден Шенн и Джордан Шварц, и победная шайба в овертайме.

«Сент-Луис» не может выиграть ни в одном матче после возобновления сезона и все больше напоминает себя образца годичной давности, когда команда к декабрю шла на последнем месте в лиге, а потом взяла и выиграла Кубок. В этот раз времени на подобные чудеса практически нет.

Владимир Тарасенко провел на площадке более двадцати минут, нанес два броска по воротам и в четвертом матче подряд остался без набранных очков.

Вашингтон – Айлендерс – 2:5

Голы: Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 1:0. Лэдди (Бэйли, Бьювилье) – 1:1. Мартин (Мэйфилд) – 1:2. Овечкин (Диллон, Орлов) – 2:2. Нельсон – 2:3. Клаттербак (Пажо) – 2:4. Ли (Пажо, Пелеш) – 2:5.

Счет в серии: 0-2

Александр Овечкин переписывает очередной рекорд в плей-офф, но к командным достижениям «Вашингтона» это не имеет никакого отношения. Овечкин сделал дубль, обошел по количеству голов (67) в кубковых матчах Джо Нуиндайка и Денни Савара, совсем рядом Сидни Кросби и Гордии Хоу (по 68), но если «Вашингтон» продолжит в том же духе, то у Александра в этом сезоне будет всего две попытки превзойти их достижения. До Уэйна Гретцки как до Луны – у него 122 гола в 208 матчах плей-офф.

В середине второго периода Брок Нельсон на синей линии обокрал провалившего матч Якуба Врану и забросил победную шайбу.

Ти Джей Оши и Ларс Эллер в сумме наиграли на -8, у Дмитрия Орлова голевая передача. «Кэпс» в двух шагах от провала, а Александр Овечкин напоминает всем, что это всего лишь две игры и вообще прекратите панику.

Калгари – Даллас – 2:0

Голы: Баклунд (Линдхольм) – 1:0. Ти Джей Броди (Кьюн, Джиордано) – 2:0

Счет в серии: 2-1

«Калгари» во второй раз выходит вперед в серии. Не повезло голкиперу «Старз» Антону Худобину – в первом случае шайба предательски скатилась с щитка точно в ворота, а в эпизоде со вторым голом показалось, что была атака на вратаря, но в НХЛ подобные шайбы засчитывают только в путь.