Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)

Свечникова опять сломали. И снова, как и год назад, это сделал капитан соперников. В прошлом плей-офф Андрея отправил в нокаут Овечкин. На сей раз постарался Хара. Без 20-летнего комиссара «Каролина» уступила «Бостону» (1:3) и проигрывает в серии 1-2.

Сколько же в двух этих фразах тренера «ураганов» Рода Бриндамора горечи и любви:

– Это тяжело, когда ребенок на ваших глазах получает жуткую травму. Он упал очень неуклюже. Сейчас все мои мысли только об этом. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом.

– Свечников многое значит для нас. Он еще ребенок, ему только стукнуло 19. У него особая связь с командой да и со мной. Поэтому когда видишь такое, тебя выворачивает. Меня до сих пор тошнит после этого избиения. Овечкин сказал, что наш парень вызвал его на бой. Но если посмотреть видео, то Ови сначала дважды ударил Свечникова клюшкой. Андрей ответил. Не знаю, была ли у них словесная перепалка, но Ови первым скинул перчатки. Это ужасно, потому что у юноши подозрение на сотрясение мозга. Он сыграл 90 матчей и никогда не дрался. Уверен, Ови знал об этом.

Мне тоже очень-очень жаль Андрея. Тем более в этом случае, в отличие от прошлогоднего, он нисколечко не виноват. Если откровенно, Свечников действительно всю серию задирал капитана «Вашингтона» и в конце концов нарвался. Вынудил Александра ответить, что, впрочем, ни в коем случае не оправдывает жестокости. Ветеран волне мог ограничиться затрещиной.