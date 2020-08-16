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Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)
16 августа 15:30
автор: Виталий Славин

Будет ли «Каролина» мстить Харе за Свечникова? (видео)

Второй год подряд Род Бриндамор рискует потерять своего любимого ребенка в самый ответственный момент сезона.

Свечникова опять сломали. И снова, как и год назад, это сделал капитан соперников. В прошлом плей-офф Андрея отправил в нокаут Овечкин. На сей раз постарался Хара. Без 20-летнего комиссара «Каролина» уступила «Бостону» (1:3) и проигрывает в серии 1-2.

Сколько же в двух этих фразах тренера «ураганов» Рода Бриндамора горечи и любви:

Это тяжело, когда ребенок на ваших глазах получает жуткую травму. Он упал очень неуклюже. Сейчас все мои мысли только об этом. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом.

Свечников многое значит для нас. Он еще ребенок, ему только стукнуло 19. У него особая связь с командой да и со мной. Поэтому когда видишь такое, тебя выворачивает. Меня до сих пор тошнит после этого избиения. Овечкин сказал, что наш парень вызвал его на бой. Но если посмотреть видео, то Ови сначала дважды ударил Свечникова клюшкой. Андрей ответил. Не знаю, была ли у них словесная перепалка, но Ови первым скинул перчатки. Это ужасно, потому что у юноши подозрение на сотрясение мозга. Он сыграл 90 матчей и никогда не дрался. Уверен, Ови знал об этом.

Мне тоже очень-очень жаль Андрея. Тем более в этом случае, в отличие от прошлогоднего, он нисколечко не виноват. Если откровенно, Свечников действительно всю серию задирал капитана «Вашингтона» и в конце концов нарвался. Вынудил Александра ответить, что, впрочем, ни в коем случае не оправдывает жестокости. Ветеран волне мог ограничиться затрещиной.

Сейчас все иначе.

Давно известно, что самому высокому хоккеисту в истории НХЛ всегда поручают нейтрализацию русских. Один из основных его клиентов как раз Овечкин. Однако для Ови словацкий Гулливер давно не помеха: все помнят, как однажды москвич катапультировал двухметрового Хару через борт на скамейку «Кэпиталз». Оно и понятно: если в росте Александр ниже Здено действительно на голову – 1,92 метра против 2,10, то в весе разница не столь существенна – 107 килограммов против 113.

Сравните с габаритами Свечникова – 1,88 м и 88 кг. Хотя, по словам партнера россиянина Джордана Мартинука, Андрей в 18 лет выглядел на все 24, он как атлет все еще формируется. А потому противостоять зубрам НХЛ пока не в состоянии чисто физически.

С чего же все началось в этот раз? Вернемся во второй матч серии с «Бостоном». При счете 0:1 на седьмой минуте второго периода Свечников вошел в зону «Брюинз» по левому флангу. На него накатил Макэвой и незаметно ударил в лицо левой крагой, держа клюшку в руках. Шайба улетела в угол. За ней бросились защитник и нападающий. Андрей, естественно, ответил: жестко сбоку приложил американца и тот рухнул на лед, задев головой борт. Находившийся рядом Хара тут же кинулся мстить. Схватил Андрея левой рукой за шею и что-то сказал. Типа как Павел Луспекаев в «Республике ШКИД»: «Не шали, мальчик». А потом правой перчаткой пару раз, имитируя хук, прошелся по челюсти.

Показательно, что за хит на Макэвое Свечникову штраф не дали, а удалили на две минуты вместе с капитаном «Бостона» за обоюдную грубость. Этот эпизод оказался переломным. В конце второго периода Терявяйнен с виртуозной передачи Андрея восстановил равновесие, а затем лазерным выстрелом под планку сибиряк вывел «Каролину» вперед, которая в итоге взяла верх – 3:2.

Третий матч команде Бриндамора, прямо скажем, не задался. Однако в заключительной трети благодаря ошибке вратаря Галака «ураганы» сократили отставание до минимума – 1:2.

Шла 56-я минута, когда «Харрикейнз» всей пятеркой насели на ворота «Брюинз». Славин с убойной позиции залепил мимо ворот и угодил шайбой в лицо рефери. Тот тут же покинул лед. В это время Свечников лежал на льду и корчился от боли. Мгновениями ранее на дальнем пятаке Хара все-таки свершил вендетту: сзади правой ногой подрезал ничего плохого не подозревавшего форварда, а рукой еще и помог упасть.

Надо знать силу словака, чтоб понять, что даже такие вроде бы легкие манипуляции частями его тела – чрезвычайно опасны. Я знаю. На ЧМ-2004 в Остраве довелось брать интервью у Хары, и когда мы прощались, моя рука попросту утонула в его пятерне. Реально: у него кулак как голова у простолюдина.

Очень не хочется столь глупо терять Андрея. Ведь он на сегодня с 7 (4+3) очками лучший бомбардир плей-офф среди россиян. А по полезности – «плюс 7» вообще второй во всей НХЛ после нападающего «Вегаса» Райлли Смита («плюс 8»).

источник: «Советский спорт»
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