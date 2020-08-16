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Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
16 августа 23:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: NHL

Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)

Гол Евгения Кузнецова не помог «Кэпс» переломить ход в матче и серии.

На пятой минуте первого овертайма Мэтью Барзэл принес «островитянам» победу. Но теневым героем смело можно назвать вратаря Нью-Йорка Семена Варламова, дважды выручившего после выходов один на один.

Перед третьим матчем серии вспоминали знаменитый камбэк «Вашингтона» в чемпионском для «столичных» плей-офф-2018. Команда Барри Троца, казалось, безнадежно горела 0-2 после двух домашних матчей с «Коламбусом». Гол Ларса Эллера во втором овертайме третьей встречи вернул «Кэпс» в серию, а потом был покорен Эверест – завоеван Кубок Стэнли.

Теперь Троц по другую сторону баррикад и пока уверенно переигрывает своего бывшего помощника Тодда Рирдена.

Рирдерн хвалит Овечкина, призывает некоторых лидеров брать с капитана пример, но не может рассчитывать на получившего в первой встрече травму Никласа Бэкстрема. Перед матчем номер три вместо напарившего защитника Михала Кемпни вышел бородатый и беспощадный к соперникам Радко Гудас.

Однако первый период прошел под диктовку номинальных хозяев. «Островитяне» трижды играли в большинстве, гости – ни разу. Гол капитана «островитян» Андерса Ли вытекал из логики событий. Удивительно, как шайба дошла до форварда сквозь частокол клюшек и ног. Вратарь Брэйден Холтби перед тем, как капитулировать, выручил после броска в упор Джордана Эберле, а потом ему на помощь пришла штанга.

Нет, к Холтби претензий быть не может. Он проделал работу над ошибками после первого матча, в котором подарил полтора гола соперникам.

Где-то под занавес первой 20-минутке на льду оказалась русская тройка КовальчукКузнецов – Овечкин. Увы, это был лишь эпизод.

После перерыва Ови и Ко завелись. Но подопечные Троца отвечали острыми атаками – Эберле из-под носа Холтби послал шайбу выше перекладины, потом вратарь спас после выхода 1 в 0 Пажо.

А Ли у борта бросил на лед Овечкина – капитан сокрушил капитана. Однако невинная задержка Эберле технаря Оши стоила «островитянам» пропущенной в меньшинстве шайбы. Евгений Кузнецов после перепасовки с защитником Карлсоном хлестко бросил с кистей точно в девятку, а мощный форвард Уилсон организовал Варламову экран. Но судьи расщедрились и выписали капитану «Вашигтона» результативную передачу. Почему нет? Кому от этого плохо?

Тут бы «Кэпс» додавить обескураженных соперников, на время потерявших уверенность. Но… Кто мешал Уилсону, получившего шайбу после передачи через две линии, переиграть Варли в ближнем бою? В этот момент коротал двухминутный срок бородатый и беспощадный Гудас.

Казалось, «столичные» поймали кураж. Кузи восхитил хитрой обводкой с помощью каркаса чужих ворот, как в лучшие для себя времена. Во втором периоде по броскам уже паритет – 10-10.

В третьем команды по одному разу поиграли в большинстве, но к голу все-таки был ближе Нью-Йорк. Холтби был бесподобен, как в финале два года назад.

Овертайм не затянулся, но эти четыре с половиной минуты вместили в себя два голевых момента. Сначала Якуб Врана выскочил к воротам, но Варли не позволил «Вашингтону» вернуться в серию. В обратке шедевр сотворил Мэтью Барзэл. Шайбу он получал на грани офсайда, едва зацепив одной молекулой конька синюю линию. Заложив корпус, канадец выкатился на ближний пятачок и продемонстрировал ловкость рук и никакого мошенничества.

«Айлендерс» повели в серии 3-0. Спасти «Вашингтон» может… Нет, не чудо, а Овечкин, Кузнецов, Уилсон, Карлсон и, конечно, Холтби. Ведь всякий матч начинается с чистого листа. Вряд ли Ови так рано хочет в отпуск. Как и Кузи, Орли, Кови…

Встреча номер четыре начнется в три часа в ночь со вторника на среду.

источник: «Советский спорт»
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