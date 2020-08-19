Кузя постригся наголо, Ови врезал Комарову по уху – и все пошло (видео)

Не зря я вчера покритиковал россиян в плей-офф-2020 и особенно жестко прошелся по Кузнецову. Прочитав мои справедливые претензии, Евгений решил начать жизнь заново: сперва посетил парикмахера, а потом вышел на лед и включил бога. Как в триумфальном позапрошлом сезоне, когда челябинец стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Чего я постоянно пристаю к орнитологу? Да потому что его птички ко многому обязывают! Писал об этом еще в Копенгагене во время чемпионата мира-2018, когда он в овертайме шестого матча с «Питтсбургом» выцарапал шайбу у Кросби на Орлова, тот отдал Ови, а капитан бросил Кузю в отрыв. «Пингвины» отправляются на каникулы, а уралец дразнит клуб нелетающих морских птиц той самой птичкой. Причем вторую игру подряд. Вот тогда я и написал, что Кузнецов теперь обязан выиграть Кубок Стэнли, иначе его за это празднование, а по сути – неуважение к сопернику, за океаном просто съедят. Что сразу подтвердил Дон Черри: при каждом удобном случае долбал россиянина за человека-птицу, упирая на то, что канадец так никогда не сделает.

Евгений сдюжил! Удержал высочайший уровень до последней секунды финала и вместе с Овечкиным заслуженно претендовал на MVP Кубка Стэнли-2018. Черри заткнулся. Да так расстроился, что потерял бдительность: нарвался на нетолерантный поступок и вылетел из общенационального эфира. К сожалению, нечто подобное изобразил и его оппонент: противоположно самому кассовому российскому фильму мы два года мучились картиной «Движение вниз». До четырех утра по московскому времени.

Ну ведь может же – может! И птичка не потребовалась. Нужно только захотеть. Таланта выше крыше. Ну почему Харламов, Мальцев, Макаров, Ларионов, Буре, Федоров отдавали его каждую игру народу, а Кузнецова мы должны постоянно, кроме плей-офф-2018, упрашивать это сделать?!

NHL

Ну разве самому неприятно, когда ты возвращаешься в раздевалку и понимаешь, что для команды сделал все, выложился до донышка и даже нет сил снять форму?! У тебя все получилось. Вы выиграли. По-моему, это высшее наслаждение в спорте, да и в любой профессии. Это такая же эйфория как покорить Эверест. Ну или Пик Николаева в Цее, куда в мою юность ходили в Северной Осетии начинающие альпинисты. Я никогда не забуду, какими счастливыми, озаренными, лучезарными, но при этом жутко усталыми они возвращались в лагерь. Я не бог весть был каким хоккеистом, но прекрасно помню те ощущения, когда мы на выезде уломали «Серп и Молот» – 7:5 (оттуда вышли братья Морозовы, которые выиграли потом молодежный ЧМ-1980), я положил две шайбы, а потом еле-еле дополз до раздевалки. А ведь прошло уже более сорока лет…