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Кузя постригся наголо, Ови врезал Комарову по уху – и все пошло (видео)
19 августа 13:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Кузя постригся наголо, Ови врезал Комарову по уху – и все пошло (видео)

«Вашингтон» впервые после Кубка Стэнли-2018 сыграл по-чемпионски и отквитал один матч-бол у «Айлендерс» – 3:2 в игре и 1-3 в серии.

Не зря я вчера покритиковал россиян в плей-офф-2020 и особенно жестко прошелся по Кузнецову. Прочитав мои справедливые претензии, Евгений решил начать жизнь заново: сперва посетил парикмахера, а потом вышел на лед и включил бога. Как в триумфальном позапрошлом сезоне, когда челябинец стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Чего я постоянно пристаю к орнитологу? Да потому что его птички ко многому обязывают! Писал об этом еще в Копенгагене во время чемпионата мира-2018, когда он в овертайме шестого матча с «Питтсбургом» выцарапал шайбу у Кросби на Орлова, тот отдал Ови, а капитан бросил Кузю в отрыв. «Пингвины» отправляются на каникулы, а уралец дразнит клуб нелетающих морских птиц той самой птичкой. Причем вторую игру подряд. Вот тогда я и написал, что Кузнецов теперь обязан выиграть Кубок Стэнли, иначе его за это празднование, а по сути – неуважение к сопернику, за океаном просто съедят. Что сразу подтвердил Дон Черри: при каждом удобном случае долбал россиянина за человека-птицу, упирая на то, что канадец так никогда не сделает.

Евгений сдюжил! Удержал высочайший уровень до последней секунды финала и вместе с Овечкиным заслуженно претендовал на MVP Кубка Стэнли-2018. Черри заткнулся. Да так расстроился, что потерял бдительность: нарвался на нетолерантный поступок и вылетел из общенационального эфира. К сожалению, нечто подобное изобразил и его оппонент: противоположно самому кассовому российскому фильму мы два года мучились картиной «Движение вниз». До четырех утра по московскому времени.

Ну ведь может же – может! И птичка не потребовалась. Нужно только захотеть. Таланта выше крыше. Ну почему Харламов, Мальцев, Макаров, Ларионов, Буре, Федоров отдавали его каждую игру народу, а Кузнецова мы должны постоянно, кроме плей-офф-2018, упрашивать это сделать?!

NHL

Ну разве самому неприятно, когда ты возвращаешься в раздевалку и понимаешь, что для команды сделал все, выложился до донышка и даже нет сил снять форму?! У тебя все получилось. Вы выиграли. По-моему, это высшее наслаждение в спорте, да и в любой профессии. Это такая же эйфория как покорить Эверест. Ну или Пик Николаева в Цее, куда в мою юность ходили в Северной Осетии начинающие альпинисты. Я никогда не забуду, какими счастливыми, озаренными, лучезарными, но при этом жутко усталыми они возвращались в лагерь. Я не бог весть был каким хоккеистом, но прекрасно помню те ощущения, когда мы на выезде уломали «Серп и Молот» – 7:5 (оттуда вышли братья Морозовы, которые выиграли потом молодежный ЧМ-1980), я положил две шайбы, а потом еле-еле дополз до раздевалки. А ведь прошло уже более сорока лет…

Стремительный проход через полполя и шайба Кузи в домик Варли изменили все в этом матче. Изменят ли в серии, посмотрим.

Все в руках Евгения и, разумеется, Александра. Давненько я не видел его таким злым. А это еще один необходимый ингредиент успеха. Без эмоций, без настроя в спорте делать нечего. Иногда полезно отключить мозг и видеть только одну цель – ворота противника. А все что мешает ее достичь, не замечать или сметать со своего пути. Как это Овечкин сделал с финской прилипалой, когда ласково прошел крюком клюшки по уху Комарова. После чего в конце первого периода едва не придушил Сизикаса, который посмел ему сунуть клюшку в ноги.

В награду Ови – победный дубль, 18-е место в списке снайперов Кубка Стэнли всех времен, а главное – выдающийся дополнительный стимул. У москвича появился уникальный шанс в один год войти в топ-10 голеадоров НХЛ в регулярном чемпионате и плей-офф. Для этого Александру нужно еще забросить всего-то десять шайб. У замыкающего десятку Жана Беливо – 79 голов, у Овечкина стало 69.

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