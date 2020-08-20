Гавриков помог Кучерову и Пойнту выселить «Коламбус» из пузыря и получил третью звезду матча (видео)

Ну вот и свершилось: южане Джона Купера рассчитались с «мундирами» за сухой прошлогодний вылет на этой же стадии – в четвертьфинале Востока. «Лайтнинг» сумели перестроиться. Сыграли в закрытый хоккей а-ля «Коламбус». Как все знают еще со времен Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде, самое сложное соперничать со своим зеркалом. Контраргументов у «Блю Джекетс» не нашлось, ибо при прочих равных все решает класс исполнителей. А у кого он выше, если кто в этом сомневался, сегодня зафиксировало табло.
Лейтмотивом всей серии стал спич тренера победителей после ворвавшегося в историю стартового поединка с пятью овертаймами:
– Мой главный месседж команде на протяжении всего дополнительного времени был очень простой: ни в коем случае не жертвуйте игрой в обороне ради шанса что-то создать в нападении. Эти слова я повторил, наверное, раз сто. Ментальный стресс, который ребята перенесли, даже вообразить трудно. Твое тело отказывается тебя слушаться. Уверен, что у многих случались мышечные судороги – и через все это ты все равно должен продолжать фокусироваться.
Здорово, что хозяева «молний» не выгнали Купера после фиаско год назад. Правда, менеджменту это было сложно сделать, после того как по ходу сезона с 51-летним канадцем, который рулит в «Тампе» с 2013 года, продлили контракт минимум на три сезона. Скоропостижным увольнением вице-президент клуба Жюльен Брисбуа только расписался бы в своей некомпетентности.
Купер не подкачал. Он, как Бэбкок в сборной Канады в Ванкувере и Сочи, сделал из своих звезд ноунеймов. Заставил Кучерова и Пойнта наравне со всеми пахать и копать по всему полю, толкаться-пихаться и заниматься маленькими хитростями, провоцируя вратаря и защитников. Ну а Хедману ничего и объяснять не надо. Швед доказал, что он – центральная фигура в этой команде, в обороне по крайней мере – точно.
Вся серия протекала по сценарию Купера.
Вторая игра. Прекрасное начало. Полное преимущество. 1:0. Но минутная потеря внимания, несколько глупых фолов – и уже 1:2, а затем и 1:3.
Третья игра. «Лайтнинг» сделали выводы. Снова повели 1:0 и во второй трети опять позволили сравнять. Однако затем так добавили, что физически просто уничтожили «Коламбус»: 16-4 по броскам во втором периоде и 10-3 в третьем. Минимальный счет 3:2 не отражает характера игры. Сам Джон Торторелла признал:
– Дело не столько в физической усталости, сколько в психологической. Отсюда ошибки. По ходу матча я стал задумываться, а не уперлись ли мы в стену. Сейчас мы пытаемся перезагрузиться перед следующей игрой, чтобы выйти на нее свежими.
Четвертая игра. Не-а, с зеркалом бороться бесполезно. В активности бойцы Тортса действительно добавили и впервые перебросали оппонентов – 29 против 22, а по голам 2:1 в пользу «молний». Сказалось то, о чем говорил выше: уровень Василевского выше, чем у Корписало. Да и устал финн после нечеловеческой нагрузки в предыдущих четырех с половиной матчах с учетом овертаймов. Показательно, что у «Тампы» выстрелили незаметные герои из нижнего звена Гудроу, организовавшие оба гола.
– Эти ребята словно мошкара. Я чувствую, что они просто гудят вокруг, а когда вы пытаетесь их прогнать, они никуда не деваются. Они ставят рабочую этику превыше всего. Это самоотверженные игроки, у них нет в голове выключателя. Они наконец получили вознаграждение за свою работу, – нахваливал подопечных Купер.
Пятая игра. Опять все по Куперу. Записные лидеры, превратившиеся в чернорабочих-провокаторов типа Комарова – Коваржа помалкивают, а ребята попроще забивают – 2:0 на седьмой минуте. И тут южане выдохнули. Да и как было не расслабиться, когда до следующего раунда – полшага. Точно в такую ловушку вчера угодили «Айлендерс», когда при счете 2:0 обстучали все штанги «Вашингтона». «Коламбус» даже пошел дальше: ответил не тремя кряду шайбами, как «Кэпиталз», а четырьмя – 2:4 к 50-й минуте.
Вот тут на арену и вышли силачи.
52.01. Кучеров фирменной диагональю назад под синюю на Шаттенкирка – 3:4.
58.22. Василевский на скамейке. Кучеров пуляет в ближний. Пойнт первый на отскоке. Пас Чирелли в конек – 4:4, ибо удара нет, а лишь подправление.
65.12. Гавриков неудачно принимает шайбу в углу своей зоны. Кучеров тут как тут. Мгновенный перевод на пятак на одинокого Пойнта – 5:4.
Купер все рассчитал идеально. Главные орудия выстрелили именно тогда, когда команде это было нужно больше всего.
Первая звезда матча – Пойнт. Вторая – Чирелли. Третья – Гавриков. Влад в целом неплохо выглядел. Организовал третий и четвертый голы «мундиров». Тем не менее схлопотал полезность «минус 2». А ведь у экс-железнодорожника истек контракт с прижимистым «Коламбусом». Сложно будет рассчитывать на серьезную прибавку к жалованью.