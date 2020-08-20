Гавриков помог Кучерову и Пойнту выселить «Коламбус» из пузыря и получил третью звезду матча (видео)

Купер не подкачал. Он, как Бэбкок в сборной Канады в Ванкувере и Сочи, сделал из своих звезд ноунеймов. Заставил Кучерова и Пойнта наравне со всеми пахать и копать по всему полю, толкаться-пихаться и заниматься маленькими хитростями, провоцируя вратаря и защитников. Ну а Хедману ничего и объяснять не надо. Швед доказал, что он – центральная фигура в этой команде, в обороне по крайней мере – точно.

Здорово, что хозяева «молний» не выгнали Купера после фиаско год назад. Правда, менеджменту это было сложно сделать, после того как по ходу сезона с 51-летним канадцем, который рулит в «Тампе» с 2013 года, продлили контракт минимум на три сезона. Скоропостижным увольнением вице-президент клуба Жюльен Брисбуа только расписался бы в своей некомпетентности.

– Мой главный месседж команде на протяжении всего дополнительного времени был очень простой: ни в коем случае не жертвуйте игрой в обороне ради шанса что-то создать в нападении. Эти слова я повторил, наверное, раз сто. Ментальный стресс, который ребята перенесли, даже вообразить трудно. Твое тело отказывается тебя слушаться. Уверен, что у многих случались мышечные судороги – и через все это ты все равно должен продолжать фокусироваться.

Ну вот и свершилось: южане Джона Купера рассчитались с «мундирами» за сухой прошлогодний вылет на этой же стадии – в четвертьфинале Востока. «Лайтнинг» сумели перестроиться. Сыграли в закрытый хоккей а-ля «Коламбус». Как все знают еще со времен Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде, самое сложное соперничать со своим зеркалом. Контраргументов у «Блю Джекетс» не нашлось, ибо при прочих равных все решает класс исполнителей. А у кого он выше, если кто в этом сомневался, сегодня зафиксировало табло.

Вся серия протекала по сценарию Купера.

Вторая игра. Прекрасное начало. Полное преимущество. 1:0. Но минутная потеря внимания, несколько глупых фолов – и уже 1:2, а затем и 1:3.

Третья игра. «Лайтнинг» сделали выводы. Снова повели 1:0 и во второй трети опять позволили сравнять. Однако затем так добавили, что физически просто уничтожили «Коламбус»: 16-4 по броскам во втором периоде и 10-3 в третьем. Минимальный счет 3:2 не отражает характера игры. Сам Джон Торторелла признал:

– Дело не столько в физической усталости, сколько в психологической. Отсюда ошибки. По ходу матча я стал задумываться, а не уперлись ли мы в стену. Сейчас мы пытаемся перезагрузиться перед следующей игрой, чтобы выйти на нее свежими.

Четвертая игра. Не-а, с зеркалом бороться бесполезно. В активности бойцы Тортса действительно добавили и впервые перебросали оппонентов – 29 против 22, а по голам 2:1 в пользу «молний». Сказалось то, о чем говорил выше: уровень Василевского выше, чем у Корписало. Да и устал финн после нечеловеческой нагрузки в предыдущих четырех с половиной матчах с учетом овертаймов. Показательно, что у «Тампы» выстрелили незаметные герои из нижнего звена Гудроу, организовавшие оба гола.

– Эти ребята словно мошкара. Я чувствую, что они просто гудят вокруг, а когда вы пытаетесь их прогнать, они никуда не деваются. Они ставят рабочую этику превыше всего. Это самоотверженные игроки, у них нет в голове выключателя. Они наконец получили вознаграждение за свою работу, – нахваливал подопечных Купер.

Пятая игра. Опять все по Куперу. Записные лидеры, превратившиеся в чернорабочих-провокаторов типа Комарова – Коваржа помалкивают, а ребята попроще забивают – 2:0 на седьмой минуте. И тут южане выдохнули. Да и как было не расслабиться, когда до следующего раунда – полшага. Точно в такую ловушку вчера угодили «Айлендерс», когда при счете 2:0 обстучали все штанги «Вашингтона». «Коламбус» даже пошел дальше: ответил не тремя кряду шайбами, как «Кэпиталз», а четырьмя – 2:4 к 50-й минуте.

Вот тут на арену и вышли силачи.

52.01. Кучеров фирменной диагональю назад под синюю на Шаттенкирка – 3:4.

58.22. Василевский на скамейке. Кучеров пуляет в ближний. Пойнт первый на отскоке. Пас Чирелли в конек – 4:4, ибо удара нет, а лишь подправление.

65.12. Гавриков неудачно принимает шайбу в углу своей зоны. Кучеров тут как тут. Мгновенный перевод на пятак на одинокого Пойнта – 5:4.

Купер все рассчитал идеально. Главные орудия выстрелили именно тогда, когда команде это было нужно больше всего.

Первая звезда матча – Пойнт. Вторая – Чирелли. Третья – Гавриков. Влад в целом неплохо выглядел. Организовал третий и четвертый голы «мундиров». Тем не менее схлопотал полезность «минус 2». А ведь у экс-железнодорожника истек контракт с прижимистым «Коламбусом». Сложно будет рассчитывать на серьезную прибавку к жалованью.