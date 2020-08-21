Варли отправил Ови в отпуск. «Вашингтон» проиграл серию «Айлендерс»

Волевая победа «Вашингтона» в четвертом матче серии (3:2), украшенная дублем Александра Овечкина и голом Евгения Кузнецова, вселила надежду в болельщиков «Кэпс». Эксперты сразу напомнили о более высоком классе исполнителей «столичных». А тут еще и их ведущий центр Никлас Бэкстрем вернулся в состав и вышел на лед. В непривычном сочетании с Рихардом Паником и Ильей Ковальчуком.
О шведе мы по-настоящему вспомнили на второй минуте третьего периода. При счете 2:0 в пользу «островитян». Бэкстрем завершал размашистую комбинацию броском в упор, однако шайбу засосала ловушка Семена Варламова. Пожалуй, это был самый реальный момент у ворот «Айлендерс». Да, на экваторе первого периода опасно атаковал Паник, которого вывели к воротам Брэнден Диллон и Кузнецов, но в том эпизоде Варли успел переместиться в правый от себя угол и уверенно ликвидировал угрозу.
В четвертом матче команду Барри Тротца сгубили неоправданные удаления. Это Ови перетянул лидировавших в счете соперников из игрового в русло отмщения. Теперь первое же удаление у «Вашингтона» (на лавку присел Ник Дауд) обернулось голом уже через 17 секунд. Номинальные гости взяли подбор на пятачке, а Брок Нельсон успел отбросить шайбу на стоящего перед пустыми воротами Энтони Бовиллье. Напомним, в предыдущем матче все пять попыток большинства «Айлендерс» оказались безрезультатными.
Вскоре «столичные» получили шанс отыграться, когда «айлы» нарушили численный состав. Тротц долго спорил с судьями, потому знал, что Ови и Ко превращают в голы 25 процентов численного преимущества. Однако на этот раз спецбригады хозяев сработали вхолостую. «Островитяне» в свою очередь ничего не изобрели, когда в штрафном боксе оказался Ларс Эллер.
И все-таки к перерыву «Кэпс» имели минимальный перевес по броскам – 8-6. Второй период в матче номер четыре особенно удался Овечкину и его команде. Кузнецов и Александр Великий ликвидировали дефицит в две шайбы.
Однако теперь гости сделали надлежащие выводы и мало что позволяли немобильной атаке «Кэпс». Более того, на 26-й минуте капитан «островитян» Андерс Ли дважды простил соперников, не сумев отправить шайбу в пустые ворота.
Через пять минут Бовиллье оформил дубль. Контратаку «3 в 2» «айлы» конвертировали в выход «1 в 0». Удивительно, сколь легко Джош Бэйли развернул защитника Джона Карлсона лицом к воротам и просунул шайбу под его клюшкой на ход партнеру. Бовиллье, что называется, исполнил. 0:2.
Варламов ликвидировал кинжальный прорыв Карла Хагелина в меньшинстве. За этот сэйв и не только Ови едва не заколол своего соотечественника клюшкой. Случилось это на излете периода. Наученные горьким опытом «островитяне» теперь мстить не стали. Третья и четвертая шайбы залетали уже в пустые ворота. Атака «Кэпс» ничего не могла поделать с системной обороной команды Тротца.
Четвертый гол подарил «островитянам» Бэкстрем, так и не успевший оправиться от сотрясения мозга после атаки в первом периоде первого матча Ли. Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3», Кузнецов – «-2».
После финальной сирены Тротц сразу двинулся к лавке своей бывшей команде и пожал руку бывшему помощнику Тодду Рирдену, которого многие уже отправили в отставку. Ведь возглавляемый им «Вашингтон» дважды вылетел в первом же раунде плей-офф. Вратарь-новичок «Айлендерс» Илья Сорокин вживую увидел, в какой команде он продолжает карьеру. У Тротца голкиперам благодать.
Жаль, что не удалось увидеть в плей-офф нашего Илью Самсонова. Скорее всего, в следующем сезоне он станет первым номером «Вашингтона». А соперника «Айлендерс» в полуфинале Восточной конференции назвать пока трудно. Предположительно, им станет «Филадельфия» с нашим суперзащитником Иваном Проворовым. Если, конечно, дожмет испытывающий кадровые трудности «Монреаль».Там счет 3-2 в пользу «летчиков».
Кубок Стэнли. 1/8 финала. Пятый матч
«Вашингтон» – «Айлендерс» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Торонто
Голы: 0:1 Бовиллье (Нельсон, Бейли, 10.19, б.), 0:2 Бовилье (Бэйли, 29.33), 0:3 Ледди, (57.47, п.в.), 0:4 Бейли (58.41, п.в.).
Вратари: Холтби (57.12, 58.05-58.31) – Варламов.
Броски: 21 (8+6+7) – 17 (6+7+4).
Штраф: 6 (4+2+0) – 4 (2+2+0).
Счет в серии: 1-4 (2:4, 2:5, 1:2ОТ, 3:2, 0:4)