Варли отправил Ови в отпуск. «Вашингтон» проиграл серию «Айлендерс»

Волевая победа «Вашингтона» в четвертом матче серии (3:2), украшенная дублем Александра Овечкина и голом Евгения Кузнецова, вселила надежду в болельщиков «Кэпс». Эксперты сразу напомнили о более высоком классе исполнителей «столичных». А тут еще и их ведущий центр Никлас Бэкстрем вернулся в состав и вышел на лед. В непривычном сочетании с Рихардом Паником и Ильей Ковальчуком.

О шведе мы по-настоящему вспомнили на второй минуте третьего периода. При счете 2:0 в пользу «островитян». Бэкстрем завершал размашистую комбинацию броском в упор, однако шайбу засосала ловушка Семена Варламова. Пожалуй, это был самый реальный момент у ворот «Айлендерс». Да, на экваторе первого периода опасно атаковал Паник, которого вывели к воротам Брэнден Диллон и Кузнецов, но в том эпизоде Варли успел переместиться в правый от себя угол и уверенно ликвидировал угрозу.

В четвертом матче команду Барри Тротца сгубили неоправданные удаления. Это Ови перетянул лидировавших в счете соперников из игрового в русло отмщения. Теперь первое же удаление у «Вашингтона» (на лавку присел Ник Дауд) обернулось голом уже через 17 секунд. Номинальные гости взяли подбор на пятачке, а Брок Нельсон успел отбросить шайбу на стоящего перед пустыми воротами Энтони Бовиллье. Напомним, в предыдущем матче все пять попыток большинства «Айлендерс» оказались безрезультатными.

Вскоре «столичные» получили шанс отыграться, когда «айлы» нарушили численный состав. Тротц долго спорил с судьями, потому знал, что Ови и Ко превращают в голы 25 процентов численного преимущества. Однако на этот раз спецбригады хозяев сработали вхолостую. «Островитяне» в свою очередь ничего не изобрели, когда в штрафном боксе оказался Ларс Эллер.

И все-таки к перерыву «Кэпс» имели минимальный перевес по броскам – 8-6. Второй период в матче номер четыре особенно удался Овечкину и его команде. Кузнецов и Александр Великий ликвидировали дефицит в две шайбы.