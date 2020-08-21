Александр Овечкин: I’ll be back

Этим утром по московскому времени бомбануло совсем не там, где ожидалось. В Торонто Александр Овечкин и «Вашингтон» сворачивают свой проект в плей-офф, а в Эдмонтоне нападающий «Далласа» Денис Гурьянов творит историю.

Признаться, лично у меня особенных надежд на окончательный камбек «Вашингтона» не было не только потому, что это в принципе это довольно трудно – отыграться в серии с 0-3, а потому, что как только в ход пошли разного рода внешние эффекты – пиши пропало. Все эти акции с бритьем бород и стрижек наголо – не от хорошей жизни. Что уж говорить, если Семен Варламов, отыгравший на ноль в этом матче, был признан лишь второй звездой встречи. Выразительная характеристика атаки «Вашингтона» в этом матче .

Итак, Барри Троц снова всех замочил. Месть бывшего коуча «Вашингтона» столь люта и последовательна, что это не может не вызывать восхищения. С момента его появления в «Айлендерс» в статусе обладателя Кубка Стэнли и лучшего тренера регулярного чемпионата, его новая команда последовательно в первом раунде сперва высаживает «Питтсбург» с Малкиным и Кросби, а теперь вот в печь отправляется «Вашингтон» со всем его содержимым. Кто там следующий? Не все ли равно.

Но все это оказалось цветочками по сравнению с тем, что творилось в Эдмонтоне. «Даллас» вел в серии против «Калгари», что, в сущности, давало ему право на ошибку, но все-таки получить в оперативном режиме 0:3 по ходу встречи – это немного перебор. Снова не везло Антону Худобину – идеальное переправление, бросок с минусового угла и откровенный «расстрел» - именно такие шайбы влетали в ворота российского голкипера. В тот момент, впрочем, несчастный «Калгари» еще не знал, что играет сегодня вообще без вратарей. Кэм Тэлбот и Дэвид Риттих, которые истерически менялись местами по ходу игры, только усугубляли положение. Это был тот самый случай, когда «плохой день» подоспел невероятно не вовремя.

Второй период был страшен. «Даллас» выиграл его со счетом 5:0 и отправил соперника под гидравлический пресс. Обратно он не вернулся. Еще недавно мы обсуждали хет-трик ветерана Джо Павелски и считали голы в меньшинстве от Тобиаса Ридера (забил трижды – седьмой случай в истории НХЛ), но Денис Гурьянов пошел дальше – не его счету «покер»! Первый российский в истории Кубка Стэнли и в истории «Далласа», а также второй среди новичков.