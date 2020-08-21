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Александр Овечкин: I’ll be back
21 августа 10:04
автор: Александр Федоровский

Александр Овечкин: I’ll be back

Барри Троц снова снимает скальпы в первом раунде, а в «Далласе» пишется новая история. «Советский спорт» – о плей-офф НХЛ.

Этим утром по московскому времени бомбануло совсем не там, где ожидалось. В Торонто Александр Овечкин и «Вашингтон» сворачивают свой проект в плей-офф, а в Эдмонтоне нападающий «Далласа» Денис Гурьянов творит историю.

Признаться, лично у меня особенных надежд на окончательный камбек «Вашингтона» не было не только потому, что это в принципе это довольно трудно – отыграться в серии с 0-3, а потому, что как только в ход пошли разного рода внешние эффекты – пиши пропало. Все эти акции с бритьем бород и стрижек наголо – не от хорошей жизни. Что уж говорить, если Семен Варламов, отыгравший на ноль в этом матче, был признан лишь второй звездой встречи. Выразительная характеристика атаки «Вашингтона» в этом матче .

Итак, Барри Троц снова всех замочил. Месть бывшего коуча «Вашингтона» столь люта и последовательна, что это не может не вызывать восхищения. С момента его появления в «Айлендерс» в статусе обладателя Кубка Стэнли и лучшего тренера регулярного чемпионата, его новая команда последовательно в первом раунде сперва высаживает «Питтсбург» с Малкиным и Кросби, а теперь вот в печь отправляется «Вашингтон» со всем его содержимым. Кто там следующий? Не все ли равно.

Но все это оказалось цветочками по сравнению с тем, что творилось в Эдмонтоне. «Даллас» вел в серии против «Калгари», что, в сущности, давало ему право на ошибку, но все-таки получить в оперативном режиме 0:3 по ходу встречи – это немного перебор. Снова не везло Антону Худобину – идеальное переправление, бросок с минусового угла и откровенный «расстрел» - именно такие шайбы влетали в ворота российского голкипера. В тот момент, впрочем, несчастный «Калгари» еще не знал, что играет сегодня вообще без вратарей. Кэм Тэлбот и Дэвид Риттих, которые истерически менялись местами по ходу игры, только усугубляли положение. Это был тот самый случай, когда «плохой день» подоспел невероятно не вовремя.

Второй период был страшен. «Даллас» выиграл его со счетом 5:0 и отправил соперника под гидравлический пресс. Обратно он не вернулся. Еще недавно мы обсуждали хет-трик ветерана Джо Павелски и считали голы в меньшинстве от Тобиаса Ридера (забил трижды – седьмой случай в истории НХЛ), но Денис Гурьянов пошел дальше – не его счету «покер»! Первый российский в истории Кубка Стэнли и в истории «Далласа», а также второй среди новичков.

До россиянина подобное достижение покорялось Тони Хркачу, который отметился покером в плей-офф-1988 в составе «Сент-Луиса». Всего таких игроков стало 35, четверо из них – Ньюси Лалонд, Морис Ришар, Уэйн Гретцки и Яри Курри – сделали это дважды.

Последним, кто забросил четыре шайбы в Кубке Стэнли, не считая Гурьянова, был форвард «Питтсбурга» Джейк Генцел в серии первого раунда плей-офф-2018 против «Филадельфии».

Александр Овечкин прицепил себя на крюк, нажал кнопку, поднял вверх большой палец и начал медленно погружаться в расплавленный металл. Оптимальный сюжет для ролика на тот случай, если Александр Овечкин вдруг подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».

Голкипер «Старз» Антон Худобин был настолько впечатлен подвигами Гурьянова, что даже ассистировал в одной из шайб, а Александр Радулов погрузился в состояние глубокого шока и очков не набрал. «Даллас» роскошно завершает эту серию и выходит во второй раунд Кубка Стэнли.

«Калгари» – «Даллас» – 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)

Голы: Манджапане (Броди, Линдхольм) – 1:0. Годро (Беннетт) – 2:0. Андерссон (Ридер, Хэнифин) – 3:0. Хейсканен (Пэрри, Хинц) – 3:1. Гурьянов (Хейсканен) – 3:2. Гурьянов (Павелски, Линделль) – 3:3. Факса (Гурьянов, Хейсканен) – 3:4. Гурьянов (Павелски, Худобин) – 3:5. Гурьянов (Кивиранта) – 3:6.

«Даллас» побеждает в серии со счетом 4-2 (2:3, 5:4, 0:2, 5:4, 2:1, 7:3)

источник: «Советский спорт»
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Александр Овечкин: I’ll be back
Александр Овечкин: I’ll be back
Барри Троц снова снимает скальпы в первом раунде, а в «Далласе» пишется новая история. «Советский спорт» – о плей-офф НХЛ.
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