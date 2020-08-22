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Сделает ли Гурьянов покер в русской серии?
22 августа 14:00
автор: Александр Федоровский

Сделает ли Гурьянов покер в русской серии?

«Советский спорт» рассматривает пары второго раунда плей-офф НХЛ и предлагает осторожные прогнозы на события в Эдмонтоне и Торонто.

Учитывая формат плей-офф нельзя сказать, что в первом раунде обошлось без сенсаций. Из несеянных команд во второй раунд сумели пробиться лишь «Айлендерс» и «Ванкувер», но зато второй год подряд действующий обладатель Кубка перестает быть таковым уже по итогам первого раунда. В компанию к «Вашингтону» добавился «Сент-Луис».

Восточная конференция

Филадельфия (1975) – Айлендерс (1983)

В этой паре представлены самые ветхие соискатели главного трофея сезона (в скобках указаны года последних побед команд в Кубке Стэнли). Радует, что хотя бы в этой паре будет две игры с ранним началом по московскому времени.

«Филадельфия», начиная с контрольного матча против «Питтсбурга» и по сей день, показывает наиболее ровный хоккей среди всех участников, без провалов. Позволили себе остановиться лишь раз и получили пять шайб от «Монреаля», но тут же ответили двумя «сухарями» подряд в исполнении Картера Харта. В этой серии у Семена Варламова будет серьезный конкурент с лучшим на сегодняшний день процентом отраженных бросков.

Лидер «летчиков»Якуб Ворачек. Бородатый чех набрал семь очков в семи матчах. Разумеется, будем следить за Иваном Проворовым, который среди защитников «Филадельфии» проводит на льду больше всех времени.

«Айлендерс» в квалификации уверенно расправился с «Флоридой», затем унизил «Вашингтон». Под руководством Барри Троца команда работает как часы. Ничего сложного вроде бы не показывают, но все по делу. Не слишком рискуя можно предположить семь матчей в этой серии, но думаю, что все же ключевым станет вратарский фактор.

Прогноз: Победа «Айлендерс» (4-3).

Расписание матчей: 25 августа 02:00, 26 августа 22:00, 28 августа 02:00, 29 августа 19:00.

Тампа Бэй (2014) – Бостон (2011)

Нельзя сказать, что у «Тампы» не было особенных проблем в серии против «Коламбуса». Все же из пяти матчей четыре завершились с разницей в одну шайбу. Никита Кучеров выглядит вроде бы не слишком заметно, но десять очков в восьми матчах этого плей-офф уже набрал. Да и Андрей Василевский в порядке.

Еще одна пара с претензией на семь матчей! Разве нет?

У «Бостона» все чуть сложнее. Здесь тоже пять матчей против «Каролины» и тоже много результатов «на тоненького», однако команда осталась без железного первого номер. Финский голкипер Туукка Раск в разгар серии с «ураганами» покинул расположение команды, оставив Ярослава Галака, по сути,без сменщика. В плей-офф так не поступают.

Испытывает проблемы со здоровьем один из лидеров команды Давид Пастрняк. Смогут ли Давид Крейчи, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон показать в этой серии нечто большее, чем Кучеров, Брэйден Пойнт и Тайлер Джонсон? Ставлю на «Тампу».

Прогноз: Победа «Тампы» (4-2).

Расписание матчей: 24 августа 03:00, 26 августа 02:00, 27 августа 03:00, 29 августа 02:30.

Западная конференция

Вегас – Ванкувер

Единственная канадская команда осталась в розыгрыше. Вспомните, как начинали этот плей-офф «Кэнакс». Без слез нельзя было смотреть. И что же? Проходит меньше месяца и команда выносит «Сент-Луис», который, впрочем, сам был ни на что не похож, особенно в обороне.

Но это все мы выясняли по ходу пьесы. Основной момент в этой паре – вратарские бригады. Штука в том, что у «Ванкувера» ее просто нет – Якоб Маркстрем играет бессменно. У «Вегаса» же время дозировано между Марком-Андре Флери и Робином Ленером, причем второй играет пока чаще.

«Вегас» имеет короткую историю, но весьма шумную. В первый же год своего существования команда дошла до финала и даже взяла в серии с «Вашингтоном» первый матч, а год спустя в серии против «Сан-Хосе» чудом упустила выход во второй раунд, ведя по ходу седьмого матча со счетом 3:0.

Прогноз: победа «Вегаса» (4:2).

Расписание матчей: 24 августа 05:30, 26 августа 05:00, 28 августа 05:00, 30 августа 03:00.

Колорадо (2001) – Даллас (1999)

Самая русская пара второго раунда! Несколько лет тому назад такое представить было трудновато. Валерий Ничушкин, Никита Задоров и Владислав Наместников против Александра Радулова, Дениса Гурьянова и Антона Худобина. Впрочем, россияне «Эвеланш» пока не особенно блещут, чего нельзя сказать о наших в «Далласе»: гол в овертайме Радулова, надежная игра Худобина, исторический покер Гурьянова…

Нэтан Маккиннон из «Колорадо» сейчас является бомбардиром плей-офф, а вот «звезда» Тайлер Сегин пока совсем не светит – всего три очка и минус три показатель полезности. Обе команды очень давно не добирались до финала, а если добирались, то выигрывали его.

Если это удастся сделать «Далласу», то «финал кошмаров» нам уже не грозит. «Баффало» в розыгрыше отсутствует. Ставлю на «Старз».

Прогноз: победа «Далласа» (4-3).

Расписание матчей: 23 августа 03:00, 25 августа 05:00, 27 августа 05:30, 29 августа 05:00.
Время начала матчей московское.

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