Варламов в 40 секундах от рекорда, «Спартак» наказан за расизм и покупает защитника «Лиона»

«Даллас» выиграл второй матч серии с «Колорадо» – 5:2. У Александра Радулова победный гол на 36-й минуте плюс результативная передача. Шайба россиянина вышла курьезной: она попала в тело Радулова, когда он пытался поставить клюшку под бросок, и срикошетила в ворота. Российские хоккеисты «Колорадо» Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников результативными действиями не отметились. «Даллас» ведет в серии – 2-0.

Напомним, что «Айлендерс» завершили предыдущую серию с «Вашингтоном», выиграв пятый матч 4:0. И вот новый разгром соперника. Варламов отразил 29 бросков и был признан первой звездой матча. Это восьмая победа Семена в 10 играх Кубка Стэнли-2020. У победителей отличились Энди Грин, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тэйвз. Защитник «Флайерз» Никита Проворов провел на льду 22 минуты 18 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Нью-Йорк Айлендерс» продолжает свое победное шествие по плей-офф НХЛ. «Островитяне» выиграли стартовый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли у «Филадельфии» со счетом 4:0. Второй подряд поединок на ноль у российского голкипера Семена Варламова. Сухая серия нашего легионера составляет 136 минут 20 секунд. Ему не хватает всего 39 секунд до повторения рекорда клуба, установленного в 1980 году Билли Смитом – 136 минут 59 секунд. Вполне решаемая для хоккея задача, чтобы побить это достижение в следующем матче.

«Спартак» наказан закрытием на один домашний матч фанатской трибуны за расистские выкрики своих болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Такое решение Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес после разбирательств по итогам воскресной встречи «Спартак» – «Локомотив» (2:1). Кроме того, красно-белые должны будут заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Без части своих фанатов «Спартаку» придется играть против «Арсенала» 29 августа. Что касается закрытия трибуны, то в период пандемии арены наших клубов заполняются на 10 процентов за редким исключением, так что вряд ли такая мера сильно ударит по клубу. Между тем это уже не первый подобный случай, когда спартаковские фанаты оскорбляют Гилерме.

По мнению офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, подобные вещи возникают из-за недостатка образования. К этому следовало бы добавить еще одну причину рецидива – недостаточные санкции в отношении нарушителей. При желании давно можно было бы справиться в проблемой и не заниматься устранением последствий. Нашли же в большинстве европейских чемпионатов эффективные методы борьбы с проявлением расизма на трибунах.

ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ НИДЕРЛАНДОВ СТАНЕТ КРАСНО-БЕЛЫМ

Тем временем красно-белые, по утверждению ряда зарубежных источников, согласовали трансфер защитника «Лиона» и сборной Нидерландов Кенни Тете. Московский клуб должен заплатить французам за переход 5 млн евро. О сделке планируется объявить в ближайшие дни.

Воспитанник «Аякса» Тете играл за полуфиналиста Лиги чемпионов с 2017 года, а в составе голландской сборной провел 13 матчей. «Лион» вынужден идти на продажу футболистов, так как в следующем сезоне не сыграет в еврокубках, что сильно отразиться на клубной кассе.

Тете пока что потенциальный новичок красно-белых. А вот новичок реальный – Александр Кокорин по-прежнему находится вне игры. Форвард продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. По данным источника, свой первый матч в составе новой команды Кокорин может сыграть не раньше конца сентября. Таким образом, Александр, скорее всего, пропустит игры против «Ротора», «Арсенала», ЦСКА и «Рубина».

КУМАН НАЧАЛ В «БАРСЕ» КАДРОВУЮ ЧИСТКУ

Голландец Роналд Куман, на днях возглавивший «Барселону» после катастрофы каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8 от «Баварии»), получил карт-бланш в кадровой политике и уже начал серьезную чистку состава. По данным испанских СМИ, новый главный тренер «сине-гранатовых» не рассчитывает на Луиса Суареса, Артуро Видаля, Ивана Ракитича и Самюэля Юмтити. Куман уже дал знать о своем решении игрокам.

На Суареса претендуют бывший клуб уругвайского форварда «Аякс», а также «ПСЖ». Финалист Лиги чемпионов-2019/20 заявил, что готов пригласить игрока в случае, если от него откажется «Барселона».