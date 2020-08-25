Варламов обнулился, а Радулов снова приносит «Далласу» победу

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов как всегда провел на льду более 20 минут, но завершил встречу с показателем полезности «-2». Справедливости ради стоит отметить, что его не было на льду в моментах с первой и второй шайбой. В случае с третьим голом у «Айлендерс» прошла отличная атака первым темпом, а четвертая чудесным образом залетела уже в пустые ворота. Семен Варламов признан первой звездой матча.

В тот момент, когда Семен Варламов справился с выходом один на один Кевина Хэйза, он еще не знал, что официально открывает церемонию празднования «Дня русского вратаря в НХЛ». Чуть позже свою заявку на право участвовать в вечеринке отправил Картер Харт, круто зачехлив шайбу после броска в упор от Брока Нелсона в безнадежной ситуации. Но заявка была отклонена. Семен Варламов второй раз подряд играет «на ноль», находится всего в 40 секундах он клубного рекорда и одерживает восьмую победу в плей-офф. «Островитяне» эффектно открывают счет в серии.

Вратари: Харт – Варламов

Счет в серии: 0-1.

«Даллас» продолжает кошмарить своих противников во вторых периодах. Еще свежо в памяти воспоминание о выносе «Калгари», а на этот раз досталось «Колорадо», который в этом матче вынужден был обойтись без основного вратаря и защитника – Филипп Грубауэр и Эрик Джонсон пропускали матч из-за повреждений.

А так все хорошо начиналось… Отпускать соперника при +2 – есть дурной тон и вообще слабое воспитание. Пока творчества лидеров «Эвеланш» не хватает на то, чтобы зацепить хотя бы одну игру в серии. Нужна помощь от лесорубов вроде Кадри, Ничушкина и Бураковски, но она пока не просматривается.

«Даллас» выручила отменная игра Антона Худобина (38 отраженных бросков) и продуктивная игра в неравных составах. Джо Павелски ответил делом на свое удаление, а Радек Факса был брошен лицом на штангу при помощи Райна Грэйвза – это чистые две минуты, но в этот момент шайба уже вылетала из ворот «Колорадо».

Александр Радулов снова становится автором победной шайбы своей команды, узнав об этом из вечерних новостей. Всегда здорово потолкаться на пятаке, а потом случайно выяснить, что ты забил гол.

Игровое время Владислава Наместникова упало до восьми минут, и по этой причине он заработал «всего» минус один. «Колорадо» стоит срочно выключить режим хлюпиков – всего четыре блокированных броска в матче плей-офф против 21 у «Далласа» – это просто несолидно.

Как и в случае с Варламовым в этой встрече также первая звезда уходит к Антону Худобину, для которого эта победа стала пятой в плей-офф. Вторая звезда –Александр Радулов, помимо победной шайбы на счету россиянина голевая передача, три силовых приема и показатель полезности «+1». Денис Гурьянов пока продолжает отмечать свой недавний покер – сегодня у него голевая передача, два броска и пять хитов за 13 минут игрового времени.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Второй матч

«Колорадо» – «Даллас» – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Маккиннон (Рантанен, Макар), 06:08 – 1:0. Рантанен (Маккиннон, Ландеског), 28:44 – 2:0. Павелски (Радулов, Сегин), 29:54 – 2:1. Факса (Гурьянов, Перри), 30:37 – 2:2. Радулов (Бенн, Хейсканен), 35:34 – 2:3. Линделль, 39:14 – 2:4. Олексяк (Дикинсон), 59:50 – 2:5.

Вратари: Францоуз – Худобин

Счет в серии: 0-2.