Тасманский дьявол – воздушный ас №1 НХЛ (видео)

Не устаю поражаться, как легко шишки НХЛ сами себя подставляют.

То генменеджер «Вашингтона» Маклеллан вдруг брякнул, что отказался от услуг тренер-чемпиона только потому, что Троц запросил еще пять лет, всего бы у него вышло девять сезонов, а это, по мнению управленца, перебор. Он, наверное, забыл, что Троц перед этим отпахал 15 лет в «Нэшвилле». Кенневилл, к примеру, взял с «Чикаго» три Кубка Стэнли, возглавляя «Хокс» 11 сезонов. Маклеллан затем вляпался еще хлеще: дескать, «Кэпиталз» ищут опытного тренера. Неужели дошло? Этот физрук в «Вашингтоне» почти 20 лет, но в эпоху Овечкина из шести тренеров лишь один не был новичком. Он (Троц) и добыл чашу.

Теперь вот пару ярких саморазоблачающих спичей выдал коуч «Колорадо» Беднар. После оплеухи на старте от «Далласа» (3:5) рубанул: дескать, половина его команды не явилась на матч. Мистер Беднар, к кому претензии-то, как не к вам?! В повторной встрече затрещина оказалась еще сочнее: 2:0 к 29-й минуте при полном преимуществе – и 2:5 в итоге без реальных шансов в третьем периоде. Кто виноват у тренера, у которого в этот раз остались в отеле все подопечные, кроме звена Маккиннона? Кто, кто? Кто на лед в темной форме вышел:

– При 2:0 мы начали жалеть себя, а оставалось еще полматча. Единственный выход – продолжать работать и стараться исправиться. Нижние звенья снова провалились? Если бы они играли лучше, мы бы не уступали в серии 0-2. Тем не менее многое понравилось, мы сделали шаг вперед по сравнению с матчем №1. Но все равно выкопали себе яму.

Ну и как с таким горе-анализом «лавины» собираются переламывать серию? В чем шаг вперед-то?! Рантанен, Маккиннон, Ландеског сообща нанесли 18 бросков, а все другие шесть крайних форвардов – 6?! По-моему, это движение вниз.

Но самые убийственные цифры – хиты и заблокированные броски. Тренер «Колорадо», вы в курсе, что ваши бойцы так мощно прибавили, что приняли на себя аж четыре выстрела против 21 у «звезд»? А как вам 29 силовых приемов «сделавших шаг вперед» по сравнению с 60 у «Старз»? Вы чем на скамейке и в тренерской занимаетесь?! Так и будете публично констатировать: я – никудышный спец, нулевой мотиватор и тактик?

Но отдадим должное техасцам. Худобин – стена. Перри (35 лет) и Павелски (36) – оба, кстати, недавние новички – рвут и копают как в лучшие годы. В порядке ударное трио капитана Бенна, которому никто не рискнул отомстить за травму Джонсона. Ну а Радулов в самом деле включил Тасманского дьявола.

Ведь после чего «Старз» распечатали ворота «лавин» в обеих встречах? С великолепных соло в воздухе россиянина! В первом случае рука Александра в верховой дуэли оказалась проворнее, чем у Джонсона – и через Бенна и Сегина шайба затрепыхалась в сетке – 1:0. На сей раз Раду совершил ключевой перехват в середине второго периода, когда на синей линии подпрыгнул чуть не до потолка. Спустя две секунды соперники сфолили, и «Даллас» получил 77 секунд пять на три. Остальное было делом техники. Победный гол плечом Тасманского дьявола – справедливая награда уральцу за выдающуюся игру от сердца.