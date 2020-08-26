Кучеров достойно ответил Маршану, а «Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном» (видео)

Как и в первом матче, соперники не церемонились друг с другом. Судьи не всегда реагировали на явную грязь. Пакетт организовал снежный душ Галаку, Коберн опрокинул на лед Койла – шлагбаум остался без внимания арбитров.

Через пару минут Гудроу элегантным движением клюшки под носом голкипера Галака подкорректировал бросок защитника Коберна и, казалось, сравнял счет. Но ответный гол отменили после тренерского запроса «Бостона». Повтор показал: лидер атак «Тампы» Пойнт так медленно покидал зону атаки, что организовал офсайд. Стопроцентный! Напрасно наставник Джон Купер протестовал на лавке. Лайнсмены сами просмотрели эпизод и вынесли справедливый вердикт.

Хозяева вышли отмобилизованными, но поначалу хоккейный бог почему-то благоволил «Бостону». У защитника Богосяна на синей линии зоны нападения в момент броска сломалась клюшка, «медведи» тотчас организовали выход «2 в 1» и буквально выкопали на пятачке гол. Койл, Ритчи и Бьорк едва не закатали Василевского в лед, среагировавшего на добивание. Однако шайба все же переползла ленточку и остановилась за спиной возмущенного вратаря.

Макдона на второй матч не вышел. Из-за травмы. Его заменил защитник-тихоход Шенн, дебютировавший в плей-офф-2020. Команда Джона Купера вообще решила задействовать только 11 нападающих.

В первом матче серии, выигранном «Бостоном», промолчало первое звено «Тампы» Кучеров – Пойнт – Палат. Несмотря на 8 бросков в створ российского форварда. У «медведей» же лидеры Маршан – Бержерон – Пастрняк сыграли ключевую роль. Эх, если бы не подарок защитника «молний» Макдоны в третьем периоде, принятый номинальными гостями и конвертированный в победный гол Маршаном…

Но каков Богосян - защитник в желании реабилитироваться полетел в атаку, на скорости проскочил между оборонцами Кругом и Карло и в падении выложил шайбу Коулману, который тоже в падении проткнул ее в ворота. Шикарный гол, чем-то напомнивший лихой проход нашего Валерия Каменского в финале Кубка Канады-1987 (концовка третьего периода второго матча).

За 6 с копейками минут до перерыва отметился первым броском в створ Кучеров. А в самой концовке периода заставил восхищаться Василевский, нейтрализовавший атаку «2 в 1», которую завершал Пастрняк. Образцовая работа бригад меньшинства и спасения Васи не позволили гостям выйти вперед. А ведь Крейчи, Вагнер, Маршан выходили на козырные позиции.

Хитрец Кучеров спровоцировал на фол Курали. Россиянин незаметно для судей рубанул клюшкой по ноге проезжавшему мимо сопернику, в ответ тот демонстративно выбил орудие труда из рук Никиты и загремел в штрафной бокс. Но большинство в этом плей-офф у «Тампы» пока не работает.

Гости же наказали Палата за грязный прием – Маршан беспрепятственно замкнул штангу. А защитники Хедман и Чернак смотрели в этот момент хоккей.

И если бы у хозяев не нашлось быстрого ответа, «Бостон» наверняка повел бы в серии 2-0, а там поди догони. Спасибо Кучерову, с лета переправившему шайбу в сетку после броска Шаттенкирка, и, конечно, Пойнту, не давшему умереть атаке у борта. Центрфорвард ударного звена как лев сражался с соперниками и буквально выгрыз у них шайбу.

Спорное удаление Хедмана могло дорого стоить «Тампе». Пастрняк со среднего пятачка атаковал на технику, но угодил в конек Василевского, перекрывшего щитками низ ворот.

Игра жгла. Третий период можно было назвать именем Коулмэна. Сначала 20-й номер «Лайтнинг», замыкая штангу, заставил вспомнить о героизме Галака в первом матче. Но потом поквитался со словаком. Длинный пас Хедмана через две линии – настоящее волшебство, такие в плей-офф проходят крайне редко. Коулмэн на скорости вышел к воротам, но защитник Клифтон успел сунуть клюшку под бросок. Шайба низом просочилась между щитков вратаря в сетку. Многим показалось, что это очевидная ошибка Галака, но это несчастный случай.

Впервые выйдя вперед, хозяева добавили «дровишек» в костер, но «медведи» усилиями первого звена сподобились на ответный гол. Массированный штурм ворот Василевского завершил забытый у штанги неутомимый Маршан. Нельзя не отметить и передачу с лопаты Пастрняка, а также пас Курали на пустые ворота. И опять Хедман и Чернак пассивно созерцали.

Овертайм не пугал. Такой хоккей хочется смотреть бесконечно. Верилось, что гола долго ждать не придется. Так и получилось. Только теперь настойчивость на пятачке выказал Палат, вышедший в этой смене не со своими привычными партнерами, а с носильщиками рояля Гурдом и Маруном.

Поздравим «Тампу» и персонально Кучерова и Василевского. Первый из них довел личный счет голам в плей-офф до 32 и отстает от рекордсмена клуба Мартена Сен-Луи на одну шайбу.

А Вася одержал 22-ю кубковую победу, обновив достижение «Тампы», принадлежавшее Бену Бишопу и россиянину Николаю Хабибулину. Как известно, в 2004-м «Тампа» завоевала Кубок Стэнли.

Матч номер три пройдет уже завтра ночью. Ждем продолжение феерии.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Второй матч

«Тампа-Бэй» – «Бостон» – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ритчи (Бьорк), 03:14 – 0:1. Коулмэн (Богосян, Гудроу), 12:42 – 1:1. Маршан (Пастрняк, Крюг), 34:33 – 1:2. Кучеров (Шаттенкирк, Пойнт), 35:29 – 2:2; Коулмэн (Хедман), 50:40 – 3:2. Маршан (Курали, Пастрняк), 56:02 – 3:3. Палат (Гурд, Марун), 64:40 – 4:3.

Броски: 40 (11, 12, 8, 9) – 25 (9, 7, 8, 1)

Штраф: 8-6

Счет в серии: 1-1.