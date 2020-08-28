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НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя
28 августа 08:57
автор: Виталий Славин

НХЛ доказала, что Ленин, как всегда, прав: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя

Хоккеисты держались до последнего. Но устоять под напором толерантной Америки НХЛ не смогла и приостановила сезон. Пока на два дня.

В соответствии с сайтом НХЛ ситуация на сегодня выглядит так.

Матчи «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Ванкувер» – «Вегас», которые должны были пройти этой ночью по московскому времени, перенесены на субботу 29 августа и начнутся соответственно в 19:00 по Москве и в три часа ночи.

Игры пятницы «Бостон» – «Тампа» и «Даллас» – «Колорадо» тоже сдвинуты на 48 часов. Но старт официально указан только у первой встречи – в три ночи по Москве с воскресенья на понедельник. Время матча в Эдмонтоне обещают сообщить позже. Равно как и все остальное расписание следующей недели.

Ну что, друзья, как прозорливо вещал вождь мирового пролетариата, то, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Нет, я не о Великой октябрьской социалистической революции. А только лишь о том, что законы общества типа марксизма-ленинизма действуют точно так же независимо от воли людей, как законы природы вроде гравитации. Весь вопрос во времени. И, кстати, чем плох норвежский или финский социализм?

Работа в ежедневной газете заставляет отслеживать события в реальном времени. Вчера вечером и сегодня ночью мне вспомнилось утро 12 марта. Если не забыли, именно в тот день НХЛ вслед за НБА, где официально обнаружили первого инфицированного игрока, решила остановить сезон из-за пандемии. Но сделано это было днем. Задолго до вечерних матчей. А началось все с отмены утренних раскаток и закрытия катков.

На сей раз все было иначе. Скажу вам откровенно, мы в редакции общем-то рисковали, когда к моему материалу в газету дали заголовок «НХЛ держалась сутки. Вслед за остальными лигами Америки остановили сезон и хоккеисты». Ведь до самого подписания «Советского спорта» в печать официального подтверждения от НХЛ не последовало – об отмене матчей писали только инсайдеры.

Время шло, а ничего не менялось. Молчали твиттер и официальный сайт НХЛ: 11 вечера по Москве, полночь, час ночи – и все тишина. Когда до стартового вбрасывания матча в Торонто «Айлендерс» – «Филадельфия» оставалось уже меньше часа, сайт НХЛ, наконец, проснулся и выдал:

– После долгих дискуссий игроки НХЛ решили, что наилучшим решением будет сделать шаг назад и не проводить матчи четверга и пятницы. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет четыре матча, а также изменит оставшееся расписание второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Черное и коричневое сообщества продолжают испытывать реальный и болезненный опыт. НХЛ и НХЛПА понимают, что предстоит проделать много работы, прежде чем мы сможем играть важную роль в обсуждении вопросов равноправия, равенства и социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блейка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознания важности момента. Мы обязуемся принять все усилия, чтобы при помощи нашего спорта оказать позитивное влияние на общество.

НХЛПА и НХЛ будут работать ради более равной и доброжелательной атмосферы на наших стадионах, рабочих местах и не только.

Мертвые безжизненные слова ни о чем. НХЛ, конечно, прогнулась. Хотя сделала вроде бы все, чтоб хоккеистов протестное движение в США не достало. В отличие от всех остальных профессиональных лиг Северной Америки, даже в другую страну уехали, и всего недели не хватило, чтобы спрятаться в канадской глубинке в Эдмонтоне. Представляю, как осточертели два этих пузыря в Торонто и Эдмонтоне игрокам и тренерам, уже более месяца оторванным от жен и подруг, детей и родителей, от привычного уклада жизни. Подозреваю, что они каждый день до дембеля считают, и, как мы на военных сборах, делают втихаря насечки где-нибудь в раздевалке. Придется еще добавить две.

Но что делать – законы общественного развития объективны и неумолимы. Еще в 1905 году Владимир Ильич знал, что случится за океаном через 115 лет, и в статье «Партийная организация и партийная литература» написал: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».

Так что, друзья, вперед, к победе коммунизма!

источник: «Советский спорт»
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