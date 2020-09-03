Назло рекордам. «Колорадо» тащит серию с «Далласом» (видео)

Голкипер пропустил легкую шайбу от Миро Хейсканена , в остальных эпизодах сыграл надежно, а с добиванием Радека Факсы и вовсе спас по-настоящему.

Хатчинсон стал седьмым вратарем в истории НХЛ, сумевшим выиграть две дебютные встречи подряд при угрозе вылета из розыгрыша.

«Колорадо»остается в деле, несмотря на серьезные проблемы во вратарской линии. Победу в шестом матче удалось добыть с Майком Хатчинсоном в воротах для которого это была всего вторая победа в плей-офф в карьере. Впрочем, у «Далласа» в этой линии дела обстоят не лучше.

«Старз» в последних двух матчах пропускает десять шайб и упускает вторую подряд возможность завершить серию. Все решится в седьмом матче.

Полагаю, что именно Хатчинсон будет первым номером в седьмом матче. Кто бы мог подумать! Но реалии диктуют свои условия. Филипп Грубауэр давно травмирован, Павел Францоуз захворал, и запасным вратарем был заявлен номинально четвертый голкипер Хантер Миска с нулем матчей в плей-офф.

Россияне «Эвеланш» начали камбек своей команды, а победную шайбу забросил Кэйл Макар, который в четвертом матче серии организовал жуткий привоз в своей зоне, завершившийся победной шайбой Дениса Гурьянова. Сегодня защитник полноценно отмазался за свою ошибку.

Денис Гурьянов из «Далласа» отметился результативной передачей, но обошелся без бросков по воротам, а Александр Радулов отчаянно хитовал - на его счету семь силовых приемов.

Голкипер «Старз» Антон Худобин вернулся в стартовый состав после провала Бена Бишопа в предыдущей встрече и отразил 20 бросков. К сожалению, в последних трех встречах выходя в старте российский вратарь меньше трех шайб не пропускает.

И еще несколько слов для рубрики «назло рекордам». Лидер атак «Эвеланш» Натан Маккинон сделал классную подкидку на третий гол в матче и стал четвертым игроков в истории лиги с набранными очками в 14 матчах плей-офф подряд.

А Кэйл Макар пошел еще дальше. Защитник переписал книгу рекордов для защитников-новичков, набрав 15 очков в 14 матчах плей-офф и обошел в этом списке Ларри Гуденау (»Филадельфия» 1976), Эла Маккиниса (»Калгари» 1984) и Глена Уэсли (»Бостон» 1988).

Стоит отметить, что повторить или превзойти это достижение Макара совсем скоро может еще один защитник-новичок - Куинн Хьюз из «Ванкувера».

За два сезона в плей-офф у Кэйла Макара набрано 21 очко - и это тоже новый рекорд. Предыдущий принадлежал Крису Челиосу, который в составе «Монреаля» 1983 и 1984 годов набирал 20 баллов.

«Даллас» - «Колорадо» - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хейсканен (Янмарк, Гурьянов) - 1:0. Задоров (Наместников) - 1:1. Макар (Рантанен, Жирар) - 1:2. Рантанен (Маккинон, Бураковски) - 1:3. Маккинон (в пустые ворота) - 1:4.

Вратари: Худобин - Хатчинсон

Счет в серии - 3:3

Седьмая игра серии состоится 4 сентября. Начало в 23:00 мск.