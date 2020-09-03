Радулов и другие миллионеры «Далласа» стреляют себе в ногу второй матч подряд (видео)

Поднял «лавину» на камбэк русский крушитель Никита Задоров, распечатавший Антона Худобина на последней минуте первого периода.

Я вот иногда думаю, а почему в Кубке Стэнли серии из семи матчей? Ну если хоккей классный, можно было бы и до пяти или шести побед зарубиться. А что, динамовцы Берлина и Вейсвассера в чемпионате ГДР победителя в серии из 12 или 14 игр определяли! Иное дело, кроме них в первом социалистическом немецком государстве никто шайбу не гонял.

ЗА «КОЛОРАДО – 50,8%

Понятно, тогда плей-офф слишком затянется, и болельщики отколовшихся клубов зачахнут от тоски. Как сейчас мучаются без любимой игрушки те же фанаты «Лос-Анджелеса», «Баффало» и прочих «Монреалей» с «Торонто».

С другой стороны, а чем формат до трех викторий, как в прошедшем плей-ин, плох? Все в итоге получили то, что заслужили. «Мейпл Лифз» со своим 40-миллионным флюсом имени Мэттьюза, Марнера, Тавареса, Нюландера и дырявой обороной на основную сетку Кубка Стэнли-2020 точно не наработали. Равно как разве кто-то скажет, что Чехия, Канада, Швеция случайно выиграли энхаэловские Олимпиады, где кубковый стандарт на всех стадиях вообще из одной игры.

Все это говорю к тому, что меня потрясла историческая статистика седьмых матчей Кубка Стэнли. Вы не поверите: оказывается, возвращение с 1-3 добившейся этого команде никакого морального бонуса не дает и совершенно ничего не гарантирует! У «Колорадо» сейчас перед «Далласом» гипотетическое преимущество в 1,6 процента. За всю летопись НХЛ команды, выигравшие пятый и шестой матчи при счете в серии 1-3, добились итоговой победы в 29 случаях против 28, то есть 50,8 процента?! Микроскопическая разница в пределах по сути статистической погрешности!

NHL. На фото: Никита Задоров (слева) и Владислав Наместников (справа)

МИЛЛИОНЫ В АУТЕ

Так что, в субботу все начнется с нуля, а это прекрасный шанс «Старз» перезагрузиться. Причем звездам в прямом смысле. Ведь всем понятно, что «Даллас» продул обе последние встречи из-за провала записных лидеров. Ну как можно на что-то надеяться, если сразу семь самых высокооплачиваемых игроков клуба вдруг скопом взяли пару отгулов?!

Тайлер Сегин (9,85 млн долларов в год) – 0 очков, «минус 2».

Джейми Бенн (9,5 млн, капитан) – 1+0, «минус 2».

Джо Павелски (7 млн) – 1+0, «минус 1».

Александр Радулов (6,25 млн) – 0, «минус 3».

Эса Линделль (5,8 млн) – 0, «минус 4».

Бен Бишоп (4,92 млн) – 4 пропущенные шайбы с 19 бросков, на 14-й минуте пятой игры отправлен в запас.

Джон Клингберг (4,25 млн) – 0, «минус 5».

Для сравнения. Главный претендент на MVP-2020 регулярного чемпионата и плей-офф Нэтан Маккиннон с рестарта 1 августа набирает очки во всех 14 матчах – 25 (9+16). Подобное удавалось только глыбам канадского хоккея – Бобби Орру (в 1970 году) и Марку Мессье (1988). Впереди лишь шестикратный обладатель Кубка Стэнли Брайан Тротье, который в 1981 году отметился во всех 18 кубковых встречах. Уже сейчас Маккиннон обошел лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2019 Брэда Маршанда и Райана О’Райлли, остановившихся на 23 баллах. У партнера Нэтана по ударному звену «Колорадо» Микко Рантанена результативная серия достигла девяти игр – шесть голов, девять передач, а у ведущего защитника Кэйла Макара – пяти (два гола, шесть передач).

NHL. На фото: Кори Перри (слева) и Никита Задоров (справа)

УМ И САМОСТРЕЛ

Трио Сегин – Бенн – Радулов необходимо срочно вернуться к тому, что они показывали в первых четырех матчах серии, когда сообща наштамповали 17 (7+10) очков, а их «Даллас» повел 3-1. Ну а «лавинам» соответственно не позволить техасским звездам это сделать. Тем более их тренеру Джареду Беднару рецепт давно известен:

– По ходу всей серии я призывал команду действовать дисциплинированно, умно, правильно подходить к матчам. К шестой игре удалось достучаться. Хотя мы начали неидеально, первыми пропустили. В стартовом периоде недоставало энергии. Но потом раскатились. Особенно удался третий период.

Знает путь к успеху и его коллега из «Далласа» Рик Боунесс:

– Тренеры всегда говорят, что нельзя упускать шанс отправить шайбу в ворота. Желание и стремление сыграть красиво – на руку соперникам. Так вратарю проще. А нужно наоборот. Он должен всегда чувствовать дискомфорт. При этом мы сами себе стреляем в ногу, допуская массу неоправданных удалений. Слишком много ключевых ребят сидят на скамейке. Забивает соперник или нет, их лучшие игроки проводят много времени на льду, ловят свою игру и позволяют команде завестись.

Вот вам и объяснение почти нулевого КПД Сегина, Бенна, Радулова, Перри, Гурьянова, которые в меньшинстве не выходят, а значит, в эти отрезки замерзают на лавке и теряют ритм игры.

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/4 финала

6-й матч

«Даллас» – «Колорадо» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хейсканен (Янмарк-Нюлен, Гурьянов) – 1:0. Задоров (Наместников) – 1:1. Макар (Рантанен, Жирар) – 1:2. Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 1:3. Маккиннон – 1:4 (п.в.).

Вратари: Худобин – Хатчинсон.

Счет в серии – 3:3.

Седьмая матч состоится 4 сентября. Начало – 23.00 (мск).

Итак, все – с чистого листа. Задоров, Ничушкин, Наместников против Радулова, Гурьянова, Худобина. Чья возьмет?