«Шуты» сорвали матч в Минске. КХЛ ответила «баранкой»

Еще в среду днем «Советский спорт» дал новость о том, что болельщики «Йокерита» бойкотируют домашние матчи команды, если та отправится в Минск и сыграет с местным «Динамо».

А вечером во время матча за Кубок открытия автор этих строк обратился к президенту КХЛ Алексею Морозову за комментарием по этой теме.

– Да, я слышал об ультиматуме болельщиков, но официальной информации нет, поэтому и комментировать нечего, – ответил босс лиги.

Теперь имеется факт – матч в Минске не состоится. Финская команда не полетела в столицу Белоруссии. По регламенту ей должны засчитать техническое поражение.

Финские СМИ заверяют, что инициаторами демарша выступили игроки «Йокерита», а не руководство клуба. Якобы хоккеистам поступали многочисленные угрозы жизни из Минска. Сразу возникает вопрос – от кого? Законной власти или оппозиции?

ХК «Йокерит»

Честно говоря, верится в эту версию с большим напрягом. Вряд ли финнов считают врагами в Белоруссии. Отношение к ним нормальное, нейтральное. Напомню, на ЧМ-2014 в Минске «львы» добрались до финала, где уступили сборной России (2:5). Лично я не заметил какой-то недоброжелательности к финнам со стороны белорусов. Другое дело к американцам, грохнувшим хозяев 9:0 в день открытия чемпионата 9 мая.

Скорее всего, такое объяснение – элементарная отмазка, чтобы КХЛ строго не наказала за срыв игры. Вспомним футбольные события бородатого 1973 года, когда сборная СССР отказалась лететь в Сантьяго на ответный стыковой матч отбора ЧМ-1974 с чилийцами (в Лужниках была унылая ничья 0:0). Якобы по политическим причинам. Потому что тамошнюю законную власть сверг диктатор Пиночет, а сборная Чили в момент переворота совершала турне по Европе, готовясь к стыкам. На самом деле наши спортивные руководители боялись поражения, вот и наложили вето на ответный визит. Говорили, что поле на стадионе в Сантьяго окроплено кровью, на нем играть нельзя. Нам же предлагали провести обе встречи на нейтральной территории, как баскетболистам ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива (эти матчи играли в Брюсселе).

Итог известен – три чилийских футболиста закатили мяч в пустые советские ворота, а наша сборная впервые осталась без чемпионата мира.

Лед «Минск-Арены» чист и бел, на нем не убивали и не пытали, никто финнов в столице Белоруссии прессовать не стал бы. Но «шуты» приняли непопулярное решение.

ХК «Динамо» (Минск). На фото: матч «Динамо» – «Йокерит» в сезоне-2019/2020

Кстати, в среду изменилась риторика президента ИИХФ Рене Фазеля в вопросе о ЧМ-2021, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Если в конце августа глава мирового хоккея заявлял, что спорт должен быть вне политики, то на матче за Кубок открытия он отказался комментировать ситуацию, заметив, что до турнира еще очень много времени.

Хорошо, что в регулярном чемпионате запланировано всего два матча «зубров» и «шутов». В Хельсинки соперники должны встретиться 18 февраля. К тому времени и впрямь многое прояснится.

Но что делать с сорванной встречей в Минске? Засчитать гостям техническое поражение (+:–)? Или попытаться перенести матч на нейтральный лед? КХЛ приняла быстрое и единственно правильное решение – записала финнам «баранку». Это не 0:5 или что-то в этом роде. Просто ноль очков, а «зубрам» – два.