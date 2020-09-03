«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)

Обе команды в весенне-летнюю паузу, продлившуюся из-за пандемии полгода, сильно изменились, серьезно обновив свои легионерские «общины». Если оценивать потери по именам, то у ярославцев они громче.

Железнодорожники лишились капитана – защитник Стаффан Крунвалль завершил карьеру. Швед оставил большой след в «Локомотиве», но его время ушло. Это касается и еще одного большого мастера – 41-летнего защитника Андрея Маркова, который присоединился к ярославской команде уже по ходу прошлого чемпионата, но так и не смог оказать ей существенную помощь, а после сезона повесил коньки на гвоздь. Покинул «Локо» 30-летний Стефан Да Коста, ушедший в «Ак Барс». Решил уехать за океан капитан российской молодежки Григорий Денисенко. Расстался клуб с ветераном Александром Свитовым, а защитник Якуб Накладал вернулся на родину.

Перемены, в общем, у «Локомотива» нешуточные, учитывая еще и приход нового главного тренера Андрея Скабелки, перед которым стоят амбициозные задачи. «Локо» давно не играл в финале, а последняя победа железнодорожников в чемпионате датирована 2003-м годом. 17 лет прошло. Скабелка призван изменить безрадостную статистику.

«Спартак» сохранил свою главную звезду – Олега Знарка. На тренера боссы красно-белых делают основную ставку. На этом фоне летняя замена одних иностранцев среднего уровня другими, возможно, чуть более мастеровитыми, трудно назвать серьезным усилением. Но на то и нужен экс-наставник сборной России, чтобы лепить из коллектива без громких имен команду-звезду.

На пользу спартаковцам, как, впрочем, и ярославцам, должен пойти жесткий потолок зарплат, введенный лигой с нынешнего сезона. ЦСКА и СКА потеряли летом так много лидеров, упихивая оставшихся в 900 миллионов, что красно-белых некоторые эксперты стали причислять к фаворитам Запада. Не говоря уже про «Локо».