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«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)
03 сентября 22:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)

Премьера сезона в Ярославле завершилась разгромом «Спартака» «Локомотивом» (7:2). Премьера нового главного тренера железнодорожников Андрея Скабелки прошла на ура.

Обе команды в весенне-летнюю паузу, продлившуюся из-за пандемии полгода, сильно изменились, серьезно обновив свои легионерские «общины». Если оценивать потери по именам, то у ярославцев они громче.

Железнодорожники лишились капитана защитник Стаффан Крунвалль завершил карьеру. Швед оставил большой след в «Локомотиве», но его время ушло. Это касается и еще одного большого мастера – 41-летнего защитника Андрея Маркова, который присоединился к ярославской команде уже по ходу прошлого чемпионата, но так и не смог оказать ей существенную помощь, а после сезона повесил коньки на гвоздь. Покинул «Локо» 30-летний Стефан Да Коста, ушедший в «Ак Барс». Решил уехать за океан капитан российской молодежки Григорий Денисенко. Расстался клуб с ветераном Александром Свитовым, а защитник Якуб Накладал вернулся на родину.

Перемены, в общем, у «Локомотива» нешуточные, учитывая еще и приход нового главного тренера Андрея Скабелки, перед которым стоят амбициозные задачи. «Локо» давно не играл в финале, а последняя победа железнодорожников в чемпионате датирована 2003-м годом. 17 лет прошло. Скабелка призван изменить безрадостную статистику.

«Спартак» сохранил свою главную звезду Олега Знарка. На тренера боссы красно-белых делают основную ставку. На этом фоне летняя замена одних иностранцев среднего уровня другими, возможно, чуть более мастеровитыми, трудно назвать серьезным усилением. Но на то и нужен экс-наставник сборной России, чтобы лепить из коллектива без громких имен команду-звезду.

На пользу спартаковцам, как, впрочем, и ярославцам, должен пойти жесткий потолок зарплат, введенный лигой с нынешнего сезона. ЦСКА и СКА потеряли летом так много лидеров, упихивая оставшихся в 900 миллионов, что красно-белых некоторые эксперты стали причислять к фаворитам Запада. Не говоря уже про «Локо».

Однако результат стартового матча априори не мог быть лакмусовой бумажкой в плане готовности клубов к сезону и, тем более, их чемпионских перспектив. «Спартак» в июле накрыла эпидемия коронавируса, москвичам даже пришлось на время сесть на карантин, отказавшись от предсезонного сбора. Переболела у красно-белых большая часть состава, что не могло не сказаться на подготовке команды. И не понятно, сколько еще времени перенесенный недуг будет отражаться на кондициях игроков.

«Локо» в отличие от соперника массового заболевания ковидом избежал. Во всяком случае, публичной информации на эту тему из Ярославля не было. И хотя притирка к новому тренеру у команды шла непросто, первый блин в предсезонке у подопечных Скабелки вышел комом – 0:6 от СКА на турнире в Сочи, впоследствии ярославцы шли по нарастающей. Взяли реванш у питерцев, выиграв турнир, а завершили летние тренировочные матчи разгромом «Куньлуня» – 7:0.

Хет-трик в игре с «китайцами» Алексея Ковалева сделал Владимир Ткачев, который в стартовом матче со «Спартаком» стал автором первого гола. На четвертой минуте центрфорвард первого звена хозяев кистевым броском из-под защитника отправил шайбу в ворота Никиты Беспалова. До перерыва «Локомотив» свое преимущество упрочил. Егора Аверина партнеры вывели на бросок после позиционной атаки. 2:0 – и полное доминирование волжан. Соотношение бросков – 13-4 тому лучшее подтверждение.

Разница в функциональной готовности соперников чувствовалась, гостям не хватало агрессии у чужих ворот, а после перерыва ярославцы вовсе стали играть в свое удовольствие. Шайбу защитника «Локомотива» Атте Охтамаа судьи после видеопросмотра отменили. Знарок сделал запрос на блокировку вратаря, и этот шаг сработал. Но следом железнодорожники забили снова. Магнус Пяярви-Свенссон подобрал отскок на пятаке и добил шайбу в сетку.

«Спартак» встрепенулся при 0:3, воспользовавшись расслабленностью хозяев, получивших две минуты штрафа за неправильную смену (Мартин Бакош реализовал большинство). Но с началом третьего периода интрига окончательно исчезла. Артур Каюмов, Павел Красковский и Егор Коршков забили трижды за четыре минуты, отправив Беспалова на лавку.

Звено Коршков – Ткачев – Пяярви (четыре гола) выглядело очень нарядно. Посмотрим, как оно сыграет с некороновирусным соперником. Потому что неясно, то ли это «Локо» был так хорош, то ли «Спартак» пожинает последствия COVID-19.

У москвичей, хочется верить, все хорошее впереди. На первую домашнюю игру с «Салаватом», которая состоится 9 сентября, хоккеисты пригласили главного тренера футбольного «Спартака» Доменико Тедеско, который идет в РПЛ на первом месте. Может, немец передаст удачу своему соотечественнику Знарку?

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
Голы: Ткачев (Марченко, Коршков), 3:07 – 1:0. Аверин (Малышев, Иванов), 18:20 – 2:0. Пяярви-Свенссон (Осипов), 28:12 – 3:0 (бол). Бакош (Юсе, Лехтеря), 33:43 – 3:1 (бол). Каюмов (Охтамаа, Рафиков), 41:17 – 4:1 (бол). Красковский (Алексеев), 41:43 – 5:1. Коршков (Пяярви-Свенссон), 42:47 – 6:1. Коршков (Пяярви-Свенссон, Ткачев), 55:13 – 7:1. Никонцев (Широков) – 7:2 (бол).

источник: «Советский спорт»
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