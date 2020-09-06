Троц отправил в аут Бобровского, Овечкина, Проворова. Вся надежда теперь на Кучерова и Василевского

Фестиваль забивал-тыловиков – Теодор (6 голов, 10 передач, 2-е место у защитников) против Хейсканена (5+16, 1-е). Оба, как это неудивительно, самые результативные игроки в своих командах. Скорее всего, играть будут друг против друга. Интрига!

Масса любопытнейших дуэлей. Вратарская – Ленер против Худобина . У шведа три сухие игры (первое место в плей-офф). Но по проценту отраженных бросков он недалеко ушел от россиянина – 91,8% (17-е место) против 90,9 (22-е). Преимущество все-таки отдам Ленеру. Только за габариты – 193 см и 180 см. С таким ростом Худобину просто невозможно конкурировать с вратарской элитой.

Наших у «рыцарей» нет. Потому, помимо Худобина, все внимание форвардам «Далласа» Гурьянову и Радулову. Тем более что у первого очковая серия достигла шести матчей, а Тасманский дьявол, как в Уфе и ЦСКА, солирует в качестве пламенного агитатора, горлана-главаря «Старз».

ТАМПА – АЙЛЕНДЕРС

8 сентября – 3.00, 10, 12, 14 сентября. Если потребуется – 16, 18, 20 сентября

Русская «Тампа» и команда Троца, убравшая из плей-офф «Флориду», русский «Вашингтон» и «Филадельфию», в особом представлении не нуждаются. На повестке извечный кубковый вопрос: больше отдыхать – благо или ржавчина? У «Лайтнинг» выдалась пауза более недели, у «Айлендерс» – лишь двое суток, включая передислокацию со всеми вещичками из Торонто в Эдмонтон. Разница во времени, кстати, в три часа.

Абсолютно ясно, чего ждать от этой серии. Защитник ньюйоркцев Скотт Мэйфилд не скрывает: «Наша идентичность – скорость, форчек и вообще командная работа. Так стремимся действовать каждую минуту из матча в матч». Иначе говоря, «Тампа» сойдется с улучшенной версией «Коламбуса», а значит, тренеру «Лайтнинг» Джону Куперу опять придется призывать подопечных к бесконечному терпению. «Молнии» к этому готовы. Главное, чтоб оправился от удара Хары клюшкой в голову Кучеров. Без Никиты и Стэмкоса банду Троца не одолеть.