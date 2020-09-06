Квартальнов побеждает и хвалит Питер. «Ак Барс» выиграл у СКА (видео)

В Казани разрешили заполнять «Татнефть Арену» вместимостью 8500 зрителей на 50 процентов. Наверное, специально к суперматчу претендентов на Кубок Гагарина. Однако нижние ряды по-прежнему пустые – это так называемая «чистая зона», куда допускаются только хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал.

В межсезонье соперники устояли перед коронавирусом. Однако «Ак Барс», завоевав Кубок открытия, не устоял перед «Витязем», дома, уступив абсолютно по делу – 0:4, проиграв всю борьбу. СКА со скрипом справился в Нижнекамске с полумолодежным составом «Нефтехимика» (2:1), лишившимся из-за пандемии не только основных игроков, но и тренера Вячеслава Буцаева. Сегодня в победном матче с «Витязем» (4:3) тренер вернулся на лавку.

Главнокомандующий «барсов» Дмитрий Квартальнов бросил под армию Питера лучшего вратаря прошлого сезона Билялова, оставив на лавке шведа Рейдеборна. Его соотечественник из СКА Хелльберг пока в запасе, ставка сделана на Самонова, который в чемпионате-2019/20 проиграл лишь матч (да и то в овертайме).

Правда, в сборной России дела у этих вратарей шли не так успешно. Оба свои дебютные матчи в национальной команде не доиграли. Впрочем, это уже история.

Именно вратари стали главными действующими лицами спектакля, насыщенного хитами, борьбой, острыми моментами. Так что пищи к размышлению новый главный тренер сборной Валерий Брагин получил полный котелок.