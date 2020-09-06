Квартальнов побеждает и хвалит Питер. «Ак Барс» выиграл у СКА (видео)

В Казани разрешили заполнять «Татнефть Арену» вместимостью 8500 зрителей на 50 процентов. Наверное, специально к суперматчу претендентов на Кубок Гагарина. Однако нижние ряды по-прежнему пустые – это так называемая «чистая зона», куда допускаются только хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал.
В межсезонье соперники устояли перед коронавирусом. Однако «Ак Барс», завоевав Кубок открытия, не устоял перед «Витязем», дома, уступив абсолютно по делу – 0:4, проиграв всю борьбу. СКА со скрипом справился в Нижнекамске с полумолодежным составом «Нефтехимика» (2:1), лишившимся из-за пандемии не только основных игроков, но и тренера Вячеслава Буцаева. Сегодня в победном матче с «Витязем» (4:3) тренер вернулся на лавку.
Главнокомандующий «барсов» Дмитрий Квартальнов бросил под армию Питера лучшего вратаря прошлого сезона Билялова, оставив на лавке шведа Рейдеборна. Его соотечественник из СКА Хелльберг пока в запасе, ставка сделана на Самонова, который в чемпионате-2019/20 проиграл лишь матч (да и то в овертайме).
Правда, в сборной России дела у этих вратарей шли не так успешно. Оба свои дебютные матчи в национальной команде не доиграли. Впрочем, это уже история.
Именно вратари стали главными действующими лицами спектакля, насыщенного хитами, борьбой, острыми моментами. Так что пищи к размышлению новый главный тренер сборной Валерий Брагин получил полный котелок.
Подготовка к ЧМ-2021, который пройдет без энхаэловцев, уже началась. В двери сборной настойчиво стучится молодежь – Марченко, Морозов, Подколзин, Артем Галимов, Воронков и не только.
По градусу борьбы матч не уступал кубковому. Не хватало только голов. За первые 40 минут шайба погостила в воротах лишь единожды. Комбинация Юдин – Воронков – Артем Галимов – Галиев была разыграна в лучших традициях советского хоккея. Кстати, автор гола, бывший одноклубник Овечкина и Ко по «Вашингтону», тоже не прочь вернуться в сборную.
Питерские молодогвардейцы могли отличиться еще в первом периоде. Марченко, обокрав лучшего новичка прошлого сезона Галимова, убежал к воротам хозяев, но запустил шайбу точно в ловушку Билялова. Форварда успел незаметно для судей слегка зацепить защитник Яруллин.
У армейцев жег Кузьменко. Он отбирал, вылезал, бросал. В конце концов, количество, помноженное на старания, конвертировалось в качество. Мастер улиток, делавший хет-трик в полуфинале-2018 (забивал за ЦСКА в ворота СКА), броском в одно касание завершил усилия Бенгтссона и Эмиля Галимова. К тому моменту хозяева успели увеличить перевес в счете благодаря выстрелу канадца Кормье. Гости попытались оспорить взятие ворот и взяли челлендж на нарушение численного состава, однако в «кино» чешские арбитры криминала не увидели.
На голе Кузбменко брагинцы не остановились и за 29 секунд до сирены реализовали численное преимущество. Отличился король большинства Бурдасов, шайбу которому выложил столбивший пятачок Кемппаинен.
Овертайм не затянулся. На излете первой минуты маститые новички «барсов» Да Коста и Доус, приехавшие в Казань за Кубком Гагарина, добыли победу. Француз отдал, канадец с казахстанским паспортом забил.
– Я хотел отдать должное Питеру, соперник сыграл очень мощно, здорово, Тимур (Билялов – прим. ред.) подтащил, мы же где-то отступили, – подвел итог матчу Квартальнов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Галиев (А.Галимов, Воронков), 26:48 – 1:0. Кормье (Лукоянов, Зарпипов), 50:26 – 2:0. Кузьменко (Бенгтссон, Э.Галимов), 51:11 – 2:1. Бурасов (Кемппайнен, Вей), 59:32 – 2:2 (6 на 4). Доус (Да Коста), 60:58 – 3:2.
Вратари: Билялов – Самонов (0:00-58:45, 59:32-60:58).
Броски по воротам: 30-31.