Знарок победил «Динамо», ЦСКА показал новичка, Шумаков забил лакросс-гол. Обзор дня в КХЛ (видео)

«СПАРТАК» РАСКОЛДОВАЛ «ВТБ АРЕНУ»…

Главный тренер «Спартака» определенно подобрал ключи к своей бывшей команде. Он вывел формулу победы над московским «Динамо». Весной в плей-офф красно-белым не хватило стабильного вратаря. В шестом матче серии Юлиус Гудачек в решающие моменты не выручил. Теперь словак в глухом запасе, ворота на старте регулярки защищает Никита Беспалов.

Он переиграл своего динамовского оппонента Ивана Бочарова. Слабо сыграло ударное звено бело-голубых Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий. После двух периодов хозяева вели 1:0, но в третьем спартаковцы трижды поразили ворота. Причем защитник Дмитрий Вишневский сравнял счет, когда соперник владел численным преимуществом. Йори Лехтеря забил в большинстве, а Лукаш Радил – в пустые ворота (со второй попытки).

Красно-белые сняли проклятие с «ВТБ Арены», где они до этого вечера не знали побед. Стартовав с поражений в Ярославле и Екатеринбурге, «Спартак» взял верх в дерби на чужой территории, без своих болельщиков.

Любопытно, что в сентябре непримиримые соперники успеют друг другу порядком надоесть. Нас ждут еще два дерби – 20 сентября на территории «Динамо», 28 – в Парке легенд.