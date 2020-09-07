Знарок победил «Динамо», ЦСКА показал новичка, Шумаков забил лакросс-гол. Обзор дня в КХЛ (видео)

«СПАРТАК» РАСКОЛДОВАЛ «ВТБ АРЕНУ»…
Главный тренер «Спартака» определенно подобрал ключи к своей бывшей команде. Он вывел формулу победы над московским «Динамо». Весной в плей-офф красно-белым не хватило стабильного вратаря. В шестом матче серии Юлиус Гудачек в решающие моменты не выручил. Теперь словак в глухом запасе, ворота на старте регулярки защищает Никита Беспалов.
Он переиграл своего динамовского оппонента Ивана Бочарова. Слабо сыграло ударное звено бело-голубых Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий. После двух периодов хозяева вели 1:0, но в третьем спартаковцы трижды поразили ворота. Причем защитник Дмитрий Вишневский сравнял счет, когда соперник владел численным преимуществом. Йори Лехтеря забил в большинстве, а Лукаш Радил – в пустые ворота (со второй попытки).
Красно-белые сняли проклятие с «ВТБ Арены», где они до этого вечера не знали побед. Стартовав с поражений в Ярославле и Екатеринбурге, «Спартак» взял верх в дерби на чужой территории, без своих болельщиков.
Любопытно, что в сентябре непримиримые соперники успеют друг другу порядком надоесть. Нас ждут еще два дерби – 20 сентября на территории «Динамо», 28 – в Парке легенд.
Теперь красно-белые переезжают на «ЦСКА Арену» и ждут в гости «Салават Юлаев» с его новым бомбардиром Маркусом Гранлундом. Младший брат автора лакросс-гола россиянам в полуфинале ЧМ-2011 в Минске оформил дубль и готов показать товар лицом на льду, где в декабре пройдет Кубок Первого канала. На его снайперском счету уже три шайбы.
…А ЛАЙПСИК ДЕБЮТИРОВАЛ С ЧУДО-ПАСА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сдержал слово и выпустил в матче с «Барысом» канадского форварда-новичка Брендэна Лайпсика. Вышел он в четвертом звене с Андреем Светлаковым и Александром Поповым, которому 31 августа исполнилось 40 лет. Нашлось невысокому канадцу место и в бригаде большинства. На 11-й минуте именно с его чудо-передачи Светлаков забросил шайбу, ставшую победной. Новичок провел на льду 15:30 (19 смен, на его джерси те же цифры) и нанес один точный бросок.
Мог стать героем матча капитан красно-синих Сергей Андронов. Сначала он в столкновении с соперником ушиб ногу, но вернулся на лед, забил, как потом выяснилось, высоко поднятой клюшкой (она взлетела на миллиметр выше перекладины), удалился.
Гости отчаянно сопротивлялись, сын их главного тренера Никита Михайлис отыграл одну шайбу (в этот момент защитник хозяев Артем Сергеев летел из штрафного бокса в свою зону). Однако новый лидер красно-синих Антон Слепышев неотразимо щелкнул, реализовав стандарт «пять на три».
Но в целом большинству чемпиона не хватает бросающего защитника. Пока с этой ролью не справляются ни Артем Блажиевский с его убойным щелчком, ни Мэт Робинсон, ни новичок Егор Рыков.
Нельзя обойти внимание разгром «Амура» в Балашихе «Авангардом» 8:2 и очередной гол новичка «ястребов» Рида Буше, который забил в каждом из трех матчей. Но вдвойне приятно за Сергея Шумакова. В прошлом матче с московским «Динамо» (2:1) судьи лишили его уникального гола, забитого пяткой. Омич не опустил руки и ответил дублем и ассистентским баллом. Сергей и теперь забил изысканно, как Ак Барсу в плей-офф-2019. Лакросс-гол – его фирменное оружие.