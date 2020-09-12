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Варламов приносит «Айлендерс» победу, а Кучеров дерется (видео)
12 сентября 12:00
автор: Александр Федоровский

Варламов приносит «Айлендерс» победу, а Кучеров дерется (видео)

«Айлендерс» одержали первую победу в серии с «Тампой-Бэй» и сократили отставание от «молний».

После этой встречи главный тренер «Айлендерс» Барри Троц продолжил свою песнь о сложностях, которые закаляют его команду. Видимо, на фарт.

«Тампа» на этот матч вышла без Брэйдена Пойнта и Алекса Киллорна первый травмирован и когда теперь сыграет неизвестно, а второй получил дисквалификацию за фол против Брока Нелсона в матче номер два. И именно Нелсон стал автором победной шайбы в третьем матче.

Активное участие в первое победе финала конференции приняло четвертое звено «Айлендерс». Как и должно быть в тяжелую для команды минуту. Клаттербак засадил первую шайбу в ворота Василевского, Райан Пулок ассистировал, а Мэтт Мартин в концовке встречи слегка помахался с Барклаем Гудроу и выиграл бой. Любопытно, что именно Пулок нанес травму Пойнту и сумел избежать наказания на третий матч.

Драка Мартина и Гудроу была не первой в концовке встречи. Никита Кучеров охаживал клюшкой Габриэля Пажо, который катил на пустые ворота, а в итоге и вовсе врезал ему между ног, спровоцировав потасовку.

Со стороны это выглядело весьма противно. «Тампа» проиграла впервые за последние шесть матчей, но Кучерову было бы неплохо научиться проигрывать с достоинством, а не лишать этого самого достоинства противника при помощи ударов клюшкой.

Несмотря на поражение, отличный матч провел защитник «Тампы» Михаил Сергачев он классно сыграл в атаке, использовав удобную передачу от Гурда и сравняв счет в матче. Он же, как и Кучеров, был причастен ко второй шайбе «Тампы», которую забросил Ондржей Палат, а в эпизоде с третьим голом «Тампе» здорово повезло в первый момент показалось, что Тайлер Джонсон переправил шайбу в сетку высоко поднятой клюшкой, о чем и сигнализировал арбитрам Семен Варламов.

Но если с третьим голом повезло Джонсону, то с четвертой шайбой «Айлендерс» не повезло Райану Макдоне. Защитник наломал дров в обороне, потерял шайбу, затем не сумел перехватить поперечный пас и Нелсон принес первую победу своей команде в финале конференции.

Российские вратари проводят захват статистических вершин в текущем розыгрыше. Сегодняшняя победа Семена Варламова стала для него десятой в плей-офф. Столько же у Антона Худобина из «Далласа», а лидирует Василевский с 12 выигранными матчами.

Несмотря на смазанную концовку Кучеров и в этот раз не обошелся без локальных достижений. Россиянин отметился голевой передачей и сравнялся по этому показателю (17) с защитником «Далласа» Миро Хейсканеном и нападающим «Айлендерс» Джошем Бэйли. Помимо этого Кучеров догоняет по очкам своего одноклубника Пойнта и всего на два балла отстает от лидера бомбардирской гонки Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – »Тампа Бэй» – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Клаттербак (Пулок, Мартин) 1:0. Сергачев (Гурд) 1:1. Пелеш (Пажо, Барзэл) 2:1. Бовилье (Нелсон, Тэйвз) 3:1. Палат (Кучеров, Сергачев) 3:2. Джонсон (Чернак, Верхаг) – 3:3. Нельсон (Бовилье, Бэйли) – 4:3. Пажо (Бэйли) – 5:3.

Вратари: Варламов – Василевский.
Броски: 35 – 37.

Счет в серии: 1-2.

источник: «Советский спорт»
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