Варламов приносит «Айлендерс» победу, а Кучеров дерется (видео)

После этой встречи главный тренер «Айлендерс» Барри Троц продолжил свою песнь о сложностях, которые закаляют его команду. Видимо, на фарт.

«Тампа» на этот матч вышла без Брэйдена Пойнта и Алекса Киллорна – первый травмирован и когда теперь сыграет неизвестно, а второй получил дисквалификацию за фол против Брока Нелсона в матче номер два. И именно Нелсон стал автором победной шайбы в третьем матче.

Активное участие в первое победе финала конференции приняло четвертое звено «Айлендерс». Как и должно быть в тяжелую для команды минуту. Клаттербак засадил первую шайбу в ворота Василевского, Райан Пулок ассистировал, а Мэтт Мартин в концовке встречи слегка помахался с Барклаем Гудроу и выиграл бой. Любопытно, что именно Пулок нанес травму Пойнту и сумел избежать наказания на третий матч.

Драка Мартина и Гудроу была не первой в концовке встречи. Никита Кучеров охаживал клюшкой Габриэля Пажо, который катил на пустые ворота, а в итоге и вовсе врезал ему между ног, спровоцировав потасовку.

Со стороны это выглядело весьма противно. «Тампа» проиграла впервые за последние шесть матчей, но Кучерову было бы неплохо научиться проигрывать с достоинством, а не лишать этого самого достоинства противника при помощи ударов клюшкой.