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Три русских мужика впервые за 20 лет вытащили «Даллас» в финал Кубка Стэнли (видео)
15 сентября 15:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Три русских мужика впервые за 20 лет вытащили «Даллас» в финал Кубка Стэнли (видео)

Ждем сегодня ночью того же от трех наших молний «Тампы».

Снова гениальный матч Радулова, Худобина, Гурьянова – и на Кубке Стэнли-2020 точно будет русская фамилия! А то – и три. Если Троц с Варламовым не сотворят сенсацию в серии с «Тампой», которой до выхода в финал осталась одна победа.

«Вегас» проиграл матч и западный финал «Далласу» на последней секунде второго периода. Банальный, казалось бы, эпизод: центрфорвард «рыцарей» Штястны блокирует бросок Линделля, расслабляется – и тут одновременно с сиреной получает сзади локтем в голову. «Кто посмел?» – возмутился было сын знаменитого словацкого нападающего, двукратного чемпиона мира, финалиста и обладателя Кубка Канады. Однако стоило Полу оборотиться и увидеть, что это громила и по совместительству капитан «Старз» Бенн, как пыл нового американца сразу обнулился. Его хватило лишь на то, чтоб подъехать к обидчику, томно взглянуть в глаза, что-то прошептать и с явной опаской слегка толкнуть Бенна рукой в грудь. Тот на все эти ужимки Штястны смотрел, как на маневры жужжащего перед носом комара, всем своим видом давая понять:

– Сядешь на лицо, прихлопну одним ударом!

Другие «рыцари» тоже как-то сразу скукожились. Партнера не поддержали и трусливо засеменили в раздевалку. Только штатный горлопан-вышибала «Вегаса» Ривс что-то орал со скамейки. Но слова – не дела.

Позже тренер Питер Дебур подтвердил, что его мягкотелые ребятишки уступили прежде всего в характере:

– Главная тенденция этой серии – соперники выиграли сражения перед воротами на обоих концах площадки. На пятаке ведутся окопные войны. В этом компоненте они были немного жестче и лучше. Нужно отдать должное «Далласу», который выключил из игры наших лидеров, и, конечно же, их вратарю Худобину.

Да, в дебюте третьего периода «Вегасу» удалось удвоить счет. Но гол этот выглядел случайным недоразумением. После позорно слитого «рыцарями» стыка Бенн – Штястны морально они уже были сломлены. Все дальнейшие события только это подтвердили. «Голден Найтс» провели худшую двадцатиминутку в серии: 12 – 26 по попыткам бросков, 5 – 10 по опасным моментам, 2 – 5 по голевым ситуациям. А ведь ранее они были королями именно третьего периода: 22 – 10 по заброшенным шайбам. Плюс 12 – такой разницей не мог никто похвастать в Кубке Стэнли-2020.

Вот что значит одно проигранное и неотомщенное единоборство!

В заключительной трети «звезды» действительно делали на пятаке Ленера все что хотели. Бенн толкает бедолагу Штястны на ворота так, что они едва не слетают со штырей – раз. Радулов засаживает клюшкой в лицо Шмидту – два. И тут же изящно пяточкой откидывает шайбу под бросок капитану – три! 1:2.

В большинстве Перри, как к себе на кухню, заезжает на чужой пятак. Успевает выпить чашечку кофе, пока к нему не присоединяется Кивиранта. 2:2.

Ну а в овертайме «Даллас» в последнее время забивает исключительно с первого броска. Перепуганный Уайтклауд в простой ситуации зачем-то выкидывает шайбу за борт, а Гурьянов стреляет в большинстве из правого круга вбрасывания, как сами знаете кто – из левого. 3:2.

До свидания, золотые горе-рыцари: плей-офф – не для гламурных мальчиков.

источник: «Советский спорт»
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