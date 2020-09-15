Три русских мужика впервые за 20 лет вытащили «Даллас» в финал Кубка Стэнли (видео)

Снова гениальный матч Радулова, Худобина, Гурьянова – и на Кубке Стэнли-2020 точно будет русская фамилия! А то – и три. Если Троц с Варламовым не сотворят сенсацию в серии с «Тампой», которой до выхода в финал осталась одна победа.

«Вегас» проиграл матч и западный финал «Далласу» на последней секунде второго периода. Банальный, казалось бы, эпизод: центрфорвард «рыцарей» Штястны блокирует бросок Линделля, расслабляется – и тут одновременно с сиреной получает сзади локтем в голову. «Кто посмел?» – возмутился было сын знаменитого словацкого нападающего, двукратного чемпиона мира, финалиста и обладателя Кубка Канады. Однако стоило Полу оборотиться и увидеть, что это громила и по совместительству капитан «Старз» Бенн, как пыл нового американца сразу обнулился. Его хватило лишь на то, чтоб подъехать к обидчику, томно взглянуть в глаза, что-то прошептать и с явной опаской слегка толкнуть Бенна рукой в грудь. Тот на все эти ужимки Штястны смотрел, как на маневры жужжащего перед носом комара, всем своим видом давая понять:

– Сядешь на лицо, прихлопну одним ударом!

Другие «рыцари» тоже как-то сразу скукожились. Партнера не поддержали и трусливо засеменили в раздевалку. Только штатный горлопан-вышибала «Вегаса» Ривс что-то орал со скамейки. Но слова – не дела.

Позже тренер Питер Дебур подтвердил, что его мягкотелые ребятишки уступили прежде всего в характере: