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Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»
15 сентября 23:00
автор: Юлия Григорьевская

Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»

После матча «Спартак» – «Трактор» (1:2) своими мнениями поделились главный тренер «Спартака» Олег Знарок и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов.

– Спасибо «Спартаку» за то, что показал над чем нам работать, – начал Гусманов. – Два периода мы играли хорошо и просили ребят, чтобы они продолжали больше играть с шайбой. Мы немного перенервничали, и удаления – это следствие того, что отдали шайбу сопернику. Но мы выстояли. Ребята молодцы.

– Оберг начинал сезон в первом звене, а сейчас его перевели во второе. Вы им довольны?
– Мы всеми довольны. Думаю, у них есть потенциал. Мы знаем, что это мастеровитые игроки. Мы до сих пор ищем сочетания и, думаю, найдем их. Нам надо раскрыть ребят в полной мере, чтобы они стали забивать.

– Вы активно наигрываете молодого Александра Кирпичникова. Он сегодня сыграл десять минут. Оцените его прогресс.
– Наша школа хорошо работает и поставляет игроков. У ребят хороший потенциал, и все от них зависит. Сейчас такая ситуация, что есть возможность давать им игровое время, и мы это делаем. Ребята молодцы, справляются и проявляют себя.

– Почему у «Трактора» было много невынужденных удалений?
– «Спартак» добавил. И потом, это следствие того, что мы отдали инициативу и контроль шайбы сопернику. Пришлось ее забирать.

– Как поддерживаете связь с Анваром Гатиятулиным, особенно в гостевых матчах?
– Он постоянно на связи. Сейчас только общались. С этим нет сложностей в век интернета и телефонов. Во время домашних матчей мы всегда на связи, а на выезде в перерывах консультируемся.

«У нас были шансы зацепиться в третьем периоде – немного не хватило»

– Более-менее начали играть в третьем периоде. Немного не хватило. Были моменты и шансы зацепиться, – сказал Знарок.

– Насколько отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на игре в большинстве в третьем периоде, потому что моментов было много, но в итоге забросили только одну шайбу?
– Почему именно в большинстве? Их отсутствие вообще сказалось на игре команды.

– Есть понимание, когда они смогут вернуться?
– Долго не смогут вернуться.

– Длительное время отсутствует Александр Никишин. Когда стоит ждать его возвращения?
– Он проходит медицинское обследование в Германии. По его результатам, будем знать сроки.

источник: «Советский спорт»
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Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»
Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»
После матча «Спартак» – «Трактор» (1:2) своими мнениями поделились главный тренер «Спартака» Олег Знарок и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов.
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