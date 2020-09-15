Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»

– Спасибо «Спартаку» за то, что показал над чем нам работать, – начал Гусманов. – Два периода мы играли хорошо и просили ребят, чтобы они продолжали больше играть с шайбой. Мы немного перенервничали, и удаления – это следствие того, что отдали шайбу сопернику. Но мы выстояли. Ребята молодцы.

– Оберг начинал сезон в первом звене, а сейчас его перевели во второе. Вы им довольны?

– Мы всеми довольны. Думаю, у них есть потенциал. Мы знаем, что это мастеровитые игроки. Мы до сих пор ищем сочетания и, думаю, найдем их. Нам надо раскрыть ребят в полной мере, чтобы они стали забивать.

– Вы активно наигрываете молодого Александра Кирпичникова. Он сегодня сыграл десять минут. Оцените его прогресс.

– Наша школа хорошо работает и поставляет игроков. У ребят хороший потенциал, и все от них зависит. Сейчас такая ситуация, что есть возможность давать им игровое время, и мы это делаем. Ребята молодцы, справляются и проявляют себя.

– Почему у «Трактора» было много невынужденных удалений?

– «Спартак» добавил. И потом, это следствие того, что мы отдали инициативу и контроль шайбы сопернику. Пришлось ее забирать.

– Как поддерживаете связь с Анваром Гатиятулиным, особенно в гостевых матчах?

– Он постоянно на связи. Сейчас только общались. С этим нет сложностей в век интернета и телефонов. Во время домашних матчей мы всегда на связи, а на выезде в перерывах консультируемся.