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Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
17 сентября 22:13
автор: Владислав Домрачев

Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»

«Волшебник» Павел Дацюк украсил премьеру сезона в Мытищах голом, Данис Зарипов – «зеленое» дерби дублем, в Подольске две шайбы положил челябинский талант Виталий Кравцов. А в Москве зажег вратарь СКА Ярослав Аскаров, отразивший все 33 броска и засушивший первый «сухарь» в КХЛ.

Большой хоккейный четверг оказался усеченным – два матча перенесли. «Магнитка» не полетела в Хельсинки - «Йокерит» сидит на двухнедельном карантине, а игру «Локомотива» в Сочи отменили из-за подозрения на коронавирус у нескольких «железнодорожников».

Тем не менее афиша дня ярких красок не потеряла – «зеленое» дерби в Казани, противостояние в Москве тренеров Олега Знарка и Валерия Брагина - не только личное, но и со своими бывшими командами.

Несмотря на обрушившийся на столицу проливной дождь, на «ЦСКА-Арену» пришли Евгений Малкин с сыном Никитой и Илья Ковальчук. Александр Овечкин в этот день отмечал свой 35-й день рождения, его ждут в воскресенье на дерби «Динамо» - «Спартак».

«Может, Кови обсуждает с руководством красно-белых новый контракт?» - болельщики сразу запустили шутку.

Помнится, в ноябре 2005-го перед ноябрьской паузой «Советский спорт» проводил анкетирование главных тренеров команд суперлиги. Так все лучшим первого игрового отрезка назвали 19-летнего Малкина. Единогласно! В январе он пробился в сборную на Олимпиаду в Турине.

Конечно, такие таланты рождаются раз в десять лет. Но у СКА есть молодежное звено, 18-летний вратарь Ярослав Аскаров, удачно вышедший с лавки в предыдущем матче с «Авангардом». Именно ему Брагин доверил ворота с первых секунд, а 20-летнего форварда Кирилла Марченко поднял в первое звено к Линдену Вею и Владимиру Ткачеву. Получилась убойная «химия» трех праворуких.

В новом сочетании расцвел Ткачев, от которого ждут не только эффектных действий, но и голов. Уже в первом периоде он сделал дубль. Причем вторую шайбу забросил после незаметной глазу скидки накоротке Марченко, набравшего первое результативное очко в сезоне.

При этом Аскарова партнеры от работы не разгрузили. Красно-белые были активнее, куда чаще, чем гости, обстреливали ворота. В начале второго периода судьи решили устроить юниору экзамен и назначили в его ворота буллит. За якобы брошенную им клюшку. Спартаковец Мартин Бакош добивал шайбу в пустую рамку, но промахнулся. «Гитара» же, как показалось, просто вырвалась из вратарских рук уже после броска словака.

Буллит взялся исполнить олимпионик Сергей Широков, но оказался бессилен перед фантастической растяжкой Аскарова.

Незадолго до перерыва вратарь дал шанс хозяевам – после наброса Максима Цыплакова выпустил шайбу из ловушки (она у Ярослава на правой руке) и организовал на пятачке кучу-малу. Вскоре Цыплаков мог лично разобраться с неуступчивым вратарем, форвард улетел к его владением, но тот пустил в ход «гитару» и сорвал бросок. Брагин немедленно взял тайм-аут, столь яростным оказался натиск хозяев.

В самом начале третьего периода зал еще раз восхитился чудо-растяжкой Аскарова. Исправляя свою же ошибку на выходе, он в шпагате не позволил забить в пустой угол опытному Илье Зубову. Тут же подарок Антону Бурдасову сделал кипер красно-белых Никита Беспалов. Армеец, установивший рекорд лиги по голевой серии со старта чемпионата, обязан был забивать седьмой гол подряд, но необъяснимо промазал и устремил взгляд на крюк клюшки.

Когда Широков в большинстве отправил с пяти метров шайбу в ловушку, стало понятно: Аскарова в этот вечер не пробить.

В декабре Ярослава ждет МЧМ в Эдмонтоне и Ред-Дире. Руководство ФХР заверило, что на 99 процентов турнир состоится, пусть и в «пузыре».

ТАБЛО

Спартак – СКА – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Голы: В.Э. Ткачев (2)

Ак Барс – Салават Юлаев – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Доус, Зарипов (2), Галиев – Хартикайнен

Куньлунь Ред Стар – Автомобилист – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Кристо (2) – Голышев (2), Дацюк, Д.Бодров, Плэтт

Торпедо – Северсталь – 3:4ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Марин, Жафяров, Миле – Е.Морозов, Вихарев, Петунин, Капустин

Витязь – Трактор – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Даугавиньш – Кравцов (2), Оберг

источник: «Советский спорт»
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Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
«Волшебник» Павел Дацюк украсил премьеру сезона в Мытищах голом, Данис Зарипов – «зеленое» дерби дублем, в Подольске две шайбы положил челябинский талант Виталий Кравцов. А в Москве зажег вратарь СКА Ярослав Аскаров, отразивший все 33 броска и засушивший первый «сухарь» в КХЛ.
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