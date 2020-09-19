ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается
19 сентября 12:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается

ИИХФ в лице ее многолетнего президента Рене Фазеля заявила, что никакого переноса чемпионата мира 2021 года из Минска по политическим причинам быть не может.

Подтверждать проведение мирового первенства в белорусской столице главу Международной федерации хоккея заставляет серьезное давление, которое оказывают на федерацию ряд европейских стран.

Инициатором отказа от Минска-2021, как известно, стала Латвия, которая должна принимать турнир совместно с соседями. В Риге вскоре после выборов президента Белоруссии и последовавших за этим многотысячных уличных протестов посчитали невозможным проводить соревнование бок о бок с «режимом Александра Лукашенко».

Фазель подчеркнул приверженность «спорту вне политики» в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который состоялся в минувшую пятницу. Между тем швейцарский функционер отметил, что 17 сентября в Цюрихе прошло заседание совета ИИХФ, по итогам которого было принято решение о создании экспертной группы по вопросу ЧМ-2021. По словам хоккейного чиновника, белорусская сторона с пониманием восприняла эту новость и выразила готовность к максимальному содействию к работе группы.

Переводя с дипломатического на русский, это, по сути, означает: ИИХФ дала понять, что все не так просто с минским чемпионатом мира и по этой причине она занялась вопросом потенциального переноса турнира, создав специальную комиссию. Фазель – большой друг России и ее высшего политического руководства не может открыто встать на сторону тех, кто хочет использовать большой хоккей в большой политической игре. Полагаю, что лично Рене вообще может быть фиолетово до белорусских разборок. Ему уже 70, в нынешнем году он намеревался сложить свои полномочия, а ЧМ-2020 в его родной стране должен был стать его лебединой песней. Но в дело вмешался чертов коронавирус, не дав Фазелю красиво и спокойно покинуть свой пост, который он занимает аж с 1994 года. ЧМ в Швейцарии был отменен, полномочия Фазеля продлены еще на год, но не хватало ему под занавес карьеры и на старости лет политики с бойкотами.

В то же время глава ИХХФ прекрасно осознает все риски с вероятным бойкотом турнира. Среди его участников девять стран ЕС, пять из них – Швеция, Чехия, Словакия, Дания и Великобритания должны отправить свои сборные на групповой турнир ЧМ-2021 к Батьке. Между тем 17 сентября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, призвав не проводить в стране международные соревнования из-за случаев нарушений прав человека, а также рекомендовал отозвать решение об организации ЧМ-2021 в Минске.

Подобные резолюции носят рекомендательный характер, но общественное мнение они безусловно формируют. Так что совсем закрыть глаза на депутатские постановления в Европе невозможно. А парламентарии настроены решительно и уже обратились к национальным федерациям хоккея стран ЕС и других государств, чтобы те оказали давление на ИИХФ с целью добиться переноса ЧМ из Белоруссии.

До мирового первенства еще далеко. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021-го, позже чем обычно. Сроки были сдвинуты из-за того, что подвинулся по времени новый сезон НХЛ, который планируется начать зимой, а не в октябре. А Рене хочет попробовать заманить на свой последний ЧМ в качестве главы Международной федерации хоккея энхаэловцев. До этого времени в Белоруссии, конечно, может многое измениться и успокоиться. Но мало верится в то, что перемениться отношение Европы к минскому ЧМ, если Лукашенко останется у власти. Старый свет пока отказывается считать его легитимным президентом, что только усиливает риски срыва хоккейного турнира.

Не добавляет оптимизма Фазелю и новое обострение в ряде европейских стран ситуации с распространением коронавируса. Эпидемия ковида, которой конца и края не видно, является прекрасным поводом для отказа от поездки в Минск. Если ИИХФ не допускает политических причин для переноса ЧМ, в дело могут пойти страхи и заботы о безопасности участников соревнований. Коль европейские и североамериканские сборные решат не ехать в Минск на турнир к Лукашенко, они найдут красивые поводы, чтобы отказаться от участия. В этом можно не сомневаться. А ИИХФ не останется ничего другого, как найти другое место для ЧМ-2021 под предлогом безопасности спортсменов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года уже решено проводить в «пузыре» в канадском Эдмонтоне, без зрителей. Это поможет спасти популярнейший турнир с большими телерейтингами. Фазель, комментируя «трудное решение», заявил, что в конечном итоге у организаторов не было выбора. «Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в которой описывалось, как сценарий потенциального «пузыря» будет действовать в Эдмонтоне, и мы уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований команд».

Пожалуй, уже сегодня следовало бы рассмотреть вопрос с выбором «пузыря» и для взрослого ЧМ-2021. Угроз его проведению слишком много. А шансов на изменение глобальных рисков для турнира, увы, мало. Канада, кстати, как показывает практика плей-офф НХЛ-2020, очень даже безопасное место для игры в хоккей в закрытом пространстве. У поездки в хоккейную Мекку вряд ли найдутся отказники.

Что же касается Минска, то там наверняка не сдадутся без боя и будут отстаивать право на свой ЧМ до конца. Не случайно организаторы хоккейного форума при выборе талисмана турнира остановились на ежике. Заметив, что с виду герой совсем не велик, но всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TikTok подал в суд на администрацию президента ТрампаEneos продлит спонсорское соглашение с организаторами Олимпиады в ТокиоДжокович обыграл итальянца Сальваторе Карузо во втором круге турнира ATPБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается
Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается
ИИХФ в лице ее многолетнего президента Рене Фазеля заявила, что никакого переноса чемпионата мира 2021 года из Минска по политическим причинам быть не может.
19.09.2020 12:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Экономика футбола ковидной эпохи: 45 миллиардов потерь
По итогам года клубный футбол потеряет 14 миллиардов долларов.
Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
Еще трое россиян станут обладателями Кубка Стэнли. «Тампа» со второй попытки закрывает серию и в финале сыграет с «Далласом». Матчи пройдут в Эдмонтоне.
18.09.2020 07:58
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
Аскаров-шоу на глазах Джино и Кови. Вратарь СКА помог обыграть «Спартак»
«Волшебник» Павел Дацюк украсил премьеру сезона в Мытищах голом, Данис Зарипов – «зеленое» дерби дублем, в Подольске две шайбы положил челябинский талант Виталий Кравцов. А в Москве зажег вратарь СКА Ярослав Аскаров, отразивший все 33 броска и засушивший первый «сухарь» в КХЛ.
17.09.2020 22:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться
Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться
В день 35-летия «Советский спорт» желает Великой восьмерке не ошибиться с тем, куда поставить запятую
17.09.2020 21:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Позор тебе, «Вашингтон», профукал такого тренера и торпедировал карьеру Овечкина
Позор тебе, «Вашингтон», профукал такого тренера и торпедировал карьеру Овечкина
Почему бы Александру Великому не подумать о воссоединении с Барри Троцем и завершить свою выдающуюся карьеру на Лонг-Айленде?
16.09.2020 14:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)
Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)
Россиянин оформил 37 сэйвов.
16.09.2020 09:31
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»
Олег Знарок: Отсутствие Радила и Лехтеря сказалось на «Спартаке»
После матча «Спартак» – «Трактор» (1:2) своими мнениями поделились главный тренер «Спартака» Олег Знарок и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов.
15.09.2020 23:00
Хоккей
автор: Юлия Григорьевская
Брагин проиграл в Балашихе, но оценил Зернова, Гарипова, Аскарова
Брагин проиграл в Балашихе, но оценил Зернова, Гарипова, Аскарова
Огненный матч в Балашихе между фаворитами Востока и Запада завершился победой «Авангарда» над СКА. Героями встречи стали вратари Гарипов и Аскаров, а также форвард хозяев Зернов.
15.09.2020 22:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Три русских мужика впервые за 20 лет вытащили «Даллас» в финал Кубка Стэнли (видео)
Три русских мужика впервые за 20 лет вытащили «Даллас» в финал Кубка Стэнли (видео)
Ждем сегодня ночью того же от трех наших молний «Тампы».
15.09.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»
У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»
Московские армейцы завершили самое тяжелое турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан волевой победой по буллитам в столице Казахстана 2:1 над «Барысом». ЦСКА возвращается в Москву с шестью очками и в субботу будет принимать «Магнитку».
14.09.2020 20:24
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика