Ежик в тумане. Европа атакует ЧМ-2021 в Минске, но Фазель пока защищается

В то же время глава ИХХФ прекрасно осознает все риски с вероятным бойкотом турнира. Среди его участников девять стран ЕС, пять из них – Швеция, Чехия, Словакия, Дания и Великобритания должны отправить свои сборные на групповой турнир ЧМ-2021 к Батьке. Между тем 17 сентября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, призвав не проводить в стране международные соревнования из-за случаев нарушений прав человека, а также рекомендовал отозвать решение об организации ЧМ-2021 в Минске.

Переводя с дипломатического на русский, это, по сути, означает: ИИХФ дала понять, что все не так просто с минским чемпионатом мира и по этой причине она занялась вопросом потенциального переноса турнира, создав специальную комиссию. Фазель – большой друг России и ее высшего политического руководства не может открыто встать на сторону тех, кто хочет использовать большой хоккей в большой политической игре. Полагаю, что лично Рене вообще может быть фиолетово до белорусских разборок. Ему уже 70, в нынешнем году он намеревался сложить свои полномочия, а ЧМ-2020 в его родной стране должен был стать его лебединой песней. Но в дело вмешался чертов коронавирус, не дав Фазелю красиво и спокойно покинуть свой пост, который он занимает аж с 1994 года. ЧМ в Швейцарии был отменен, полномочия Фазеля продлены еще на год, но не хватало ему под занавес карьеры и на старости лет политики с бойкотами.

Фазель подчеркнул приверженность «спорту вне политики» в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко , который состоялся в минувшую пятницу. Между тем швейцарский функционер отметил, что 17 сентября в Цюрихе прошло заседание совета ИИХФ, по итогам которого было принято решение о создании экспертной группы по вопросу ЧМ-2021. По словам хоккейного чиновника, белорусская сторона с пониманием восприняла эту новость и выразила готовность к максимальному содействию к работе группы.

Инициатором отказа от Минска-2021, как известно, стала Латвия, которая должна принимать турнир совместно с соседями. В Риге вскоре после выборов президента Белоруссии и последовавших за этим многотысячных уличных протестов посчитали невозможным проводить соревнование бок о бок с «режимом Александра Лукашенко ».

Подобные резолюции носят рекомендательный характер, но общественное мнение они безусловно формируют. Так что совсем закрыть глаза на депутатские постановления в Европе невозможно. А парламентарии настроены решительно и уже обратились к национальным федерациям хоккея стран ЕС и других государств, чтобы те оказали давление на ИИХФ с целью добиться переноса ЧМ из Белоруссии.

До мирового первенства еще далеко. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021-го, позже чем обычно. Сроки были сдвинуты из-за того, что подвинулся по времени новый сезон НХЛ, который планируется начать зимой, а не в октябре. А Рене хочет попробовать заманить на свой последний ЧМ в качестве главы Международной федерации хоккея энхаэловцев. До этого времени в Белоруссии, конечно, может многое измениться и успокоиться. Но мало верится в то, что перемениться отношение Европы к минскому ЧМ, если Лукашенко останется у власти. Старый свет пока отказывается считать его легитимным президентом, что только усиливает риски срыва хоккейного турнира.

Не добавляет оптимизма Фазелю и новое обострение в ряде европейских стран ситуации с распространением коронавируса. Эпидемия ковида, которой конца и края не видно, является прекрасным поводом для отказа от поездки в Минск. Если ИИХФ не допускает политических причин для переноса ЧМ, в дело могут пойти страхи и заботы о безопасности участников соревнований. Коль европейские и североамериканские сборные решат не ехать в Минск на турнир к Лукашенко, они найдут красивые поводы, чтобы отказаться от участия. В этом можно не сомневаться. А ИИХФ не останется ничего другого, как найти другое место для ЧМ-2021 под предлогом безопасности спортсменов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года уже решено проводить в «пузыре» в канадском Эдмонтоне, без зрителей. Это поможет спасти популярнейший турнир с большими телерейтингами. Фазель, комментируя «трудное решение», заявил, что в конечном итоге у организаторов не было выбора. «Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в которой описывалось, как сценарий потенциального «пузыря» будет действовать в Эдмонтоне, и мы уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований команд».

Пожалуй, уже сегодня следовало бы рассмотреть вопрос с выбором «пузыря» и для взрослого ЧМ-2021. Угроз его проведению слишком много. А шансов на изменение глобальных рисков для турнира, увы, мало. Канада, кстати, как показывает практика плей-офф НХЛ-2020, очень даже безопасное место для игры в хоккей в закрытом пространстве. У поездки в хоккейную Мекку вряд ли найдутся отказники.

Что же касается Минска, то там наверняка не сдадутся без боя и будут отстаивать право на свой ЧМ до конца. Не случайно организаторы хоккейного форума при выборе талисмана турнира остановились на ежике. Заметив, что с виду герой совсем не велик, но всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки.