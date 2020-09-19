Бенн сломает Пойнта, Куч расколдует Добби, Раду сокрушит Васю, а точку покером поставит Гурьянов?

Бросается в глаза разница в габаритах. Однако небольшой рост не помешал Добби переиграть всех троих вратарей «Колорадо» и шведского Гулливера «Вегаса». Что сейчас поражает в действиях Антона – стопроцентная уверенность в себе и партнерах. А ведь именно нервы, читай, лишние движения и дерготня в рамке прежде подводили Худобина . Невероятный кураж ему необходимо удержать до самого финиша сезона. Тем более от этого напрямую зависит величина будущего контракта, который истекает с последней секундой финала.

В преддверии кульминации сезона пробежимся по главным действующим лицам и их достижениям в плей-офф-2020.

Да, уже бывало, что на главную серию сезона выходили шестеро, как сейчас, и даже семеро россиян. Но никогда весь секстет не просто определял игру своих клубов, а выглядел незаменимым. Особенно это касается вратарей: два европейца из одной страны в финале Кубка Стэнли – событие уникальное.

Василевскому за будущее беспокоиться вроде нечего: восьмилетний контракт с «Тампой» на 9,5 млн долларов в год активируется как раз в следующем сезоне. Но будет ли в его карьере другой шанс реально претендовать на Кубок Стэнли? Первая попытка пять лет назад оказалась неудачной. «Тампа» прижата к потолку зарплат. Нынешний состав наверняка не сохранится, а что покажут новички – большой вопрос.

ГЕНЕРАЛЫ ОБОРОНЫ

Хедман – 29 лет, 15 (9+6) очков, +19, 26:31 – среднее ледовое время за игру

Клингберг – 28 лет, 16 (3+13), -2, 22:39

Из двух этих шведов Хедман, конечно, гораздо ярче и для «Тампы» вообще незаменим. По четыре гола в сериях с «Бостоном» и «Айлендерс» говорят сами за себя. Виктор с девятью шайбами уже обошел лучшего защитника в истории хоккея Бобби Орра, впереди только Брайан Литч (11) и Пол Коффи (12). С полезностью «плюс 19» в этом Кубке Стэнли к Хедману близко никто не стоит. Достаточно сказать, что в «Далласе» даже больше «плюс 5» (защитник Олексяк, нападающий Кивиранта) ни у кого нет. Более того, в плюсе еще только трое – Хейсканен (+3), Павелски (+2), Гурьянов (+1).

Впрочем, вся эта цифирь в плей-офф ничего не весит. На бумаге у «Далласа» не было шансов ни против «Колорадо», ни против «Вегаса». Так и сейчас – все начинается с нуля, в том числе дуэль топ-защитников Тре Крунур.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Сергачев – 22 года, 7 (2+5), +4, 23:20

Хейсканен – 21 год, 22 (5+17), +3, 25:43

Пожалуй, самое интригующее противостояние. По крайней мере – на перспективу. Примерные ровесники и коллеги по амплуа Макар, Хьюз, Проворов давно на каникулах. Кто в очном столкновении докажет, что он – вождь нового поколения двусторонних защитников?

Для Михаила это особенно актуально: завершается контракт новичка. В «Тампе» серьезных денег он точно не получит – о чем говорить, если «Лайтнинг» прошлой осенью Пойнта на смешные для его класса 6,75 млн уломали! Вся надежда – на оффершит от условного «Детройта» Айзермана. Но 8,5 млн Ахо, которые финн выбил из «Каролины», спекульнув на переходе в «Монреаль», Сергачеву нужно заслужить здесь и сейчас.

УДАРНОЕ ТРИО

Кучеров – 27 лет, 26 (6+20), +15, 21:58

Пойнт – 24 года, 25 (9+16), +13, 20:44

Палат – 29 лет, 13 (8+5), +14, 21:06

Радулов – 34 года, 14 (8+6), -1, 16:11

Сегин – 28 лет, 8 (2+6), -2, 17:26

Бенн – 31 год, 18 (8+10), 0, 16:21

По всем показателям, казалось бы, подавляющее преимущество у «молний». Но, как это ни банально, в плей-офф все решают нюансы. Точнее, не так: главное – не статистика, а дух игроков и команды. Плюс, разумеется, здоровье.

С этим, что всем известно, у Пойнта серьезные проблемы. Без лучшего снайпера, как продемонстрировал восточный финал, «Тампа» – другая команда. В обоих встречах, когда Пойнт брал бюллетень, «Айлендерс» выиграли. «Даллас» об этом прекрасно знает, а значит, Бенн постарается. Капитан «Старз» не щадит никого. Сломать лидера противников, как он это сделал с Эриком Джонсоном из «Колорадо», а позже уничтожил – морально! – Штястны из «Вегаса» – для Бенна едва ли не любимое занятие.

Каждый подобный эпизод мгновенно поднимает настрой «звезд». А если на полную мощность включит свою АЭС Тасманский дьявол, забивший уже четыре победных гола (на один больше лишь у Кадри из «Колорадо»), тогда техасцев вовсе не остановить.

ДЖОКЕРЫ

Чирелли – 23 года, 6 (3+3), -3, 20:23

Коулмэн – 28 лет, 10 (4+6), +5, 18:05

Гурд – 28 лет, 12 (5+7), +12, 19:09

Гурьянов – 23 года, 17 (9+8), +1, 14:05

Павелски – 36 лет, 14 (9+5), +2, 17:58

Кивиранта – 24 года, 5 (4+1), +5, 11:55

А вот здесь явный перевес у «Далласа». Кивиранта забивает строго в заключительных матчах серий – «Колорадо» финн положил сразу три, оформив хет-трик в овертайме. У Гурьянова в этом смысле статистика вообще чумовая. В матчах, определявших исход серий, новичок «Старз» набрал 8 (5+3) очков, включая покер в ворота «Калгари»! Это рекорд НХЛ для дебютантов. Отдельного упоминания заслуживает щелчок в касание Дениса в овертайме прощального матча «Вегаса». Россиянин вогнал шайбу в сетку Ленера со скоростью 177 км/час! Это быстрее, чем рекорд Здено Хары на Матче звезд – 175,1 км/час.

У «молний» с чертиками из табакерки здорово пожиже. Из последних подвигов можно вспомнить разве что гол Чирелли в овертайме в ворота Варламова, отправивший «Айлендерс» Троца в отпуск. Но больше в этой серии Чирелли не отличался. Также одна шайба в восточном финале у Коулмэна, две – у Гурда. Может, в решающий момент сезона их все-таки прорвет?

ТРЕНЕРЫ

Купер – 53 года, финалист КС-2015 и 2020, чемпион регулярки-2019

Боунесс – 65 лет, финалист КС-2020

Когда Боунесса по ходу нынешнего сезона назначили и.о. главного тренера «Далласа», я никак не мог вспомнить, откуда знаю эту фамилию. В телетрансляциях было тоже чувство: вроде знакомое лицо, но идентифицировать никак не получалось.

После героического ниспровержения «Колорадо» залез наконец в его личное дело: ба, так это тот тренер, в чьей «Оттаве» на заре карьеры в НХЛ мучился Алексей Яшин! Меня смутил изменившийся цвет волос Боунесса. Сразу ожили в памяти забастовки экс-динамовца, пропущенный сезон в НХЛ, дисквалификация от ИИХФ за игру в тихоновском ЦСКА. Все из-за канадской пустышки Дейгла, которому «Сенаторз» выписали взорвавший рынок контракт новичка на 12 млн долларов, что привело к первому локауту. Яшин по сравнению с ним получал копейки, а пользы Алексей приносил в разы больше. Но платить соответствующе «Оттава» никак не хотела.

Из вечно пролетавшей мимо плей-офф «Оттавы» Боунесса поперли в 1995 году. На два неполных сезонов он задержался в «Айлендерс», а затем еще на один – в «Финиксе». Везде одно и то же: непопадание в плей-офф – и досрочная отставка. Все остальное время Боунесс работал ассистентом в разных клубах, в том числе у Купера в «Тампе», откуда Рика в мае 2018 года тоже выгнали.

И вот встреча старых друзей-соратников. Купер, конечно, закален прошлогодним фиаско, когда «Лайтнинг» с триумфом выиграли регулярку, но в одну калитку на старте Кубка Стэнли продули «Коламбусу». Плюс у Джона опыт финала-2015, проигранного матерому «Чикаго».

Боунесс за более чем 30-летнюю тренерскую карьеру в качестве главного лишь во второй раз просочился в плей-офф и впервые за 20 лет вывел «Даллас» в финал. Для Рика это, скорее всего, единственный шанс в жизни взять Кубок Стэнли и ворваться в тренерскую дуэль. Терять ему нечего, а приобрести может все!