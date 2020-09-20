Яшкин забил победный гол головой. И положил начало разгрому «Спартака»

В Петровском парке во второй раз схлестнулись «Динамо» и «Спартак». До конца сентября непримиримые соперники сыграют друг с другом в Парке легенд. А их первое свидание завершилось волевой победой красно-белых 3:1. В третьем периоде бело-голубые вели 1:0, доминировали, заработали большинство. Тут-то вмешался… судья Виктор Гашилов из Перми. Тот самый, которому главный тренер «Амура» Александр Гулявцев грозился сжечь машину. Рефери ухитрился отобрать шайбу у капитана «Динамо» Вадима Шипачева, собиравшегося начать атаку в своей зоне. Вологодский Кросби повернул голову в сторону своего обидчика и упустил защитника спартаковцев Дмитрия Вишневского, который сравнял счет. Вскоре огорченный таким поворотом вратарь хозяев Иван Бочаров пропустил вторую шайбу…
Вчера никто не смог помешать Шипачеву и Ко взять убедительный реванш и подарить Владимиру Крикунову победу на его хоккейный юбилей - он провел 350-й матч у штурвала «Динамо».
Голевой почин в дерби сделал Дмитрий Яшкин, ставший открытием прошлого сезона. Русский чех отметился заброшенной шайбой в шестой раз, а ведь еще в конце августа говорили, что у него проблемы с «физикой», отсюда проблемы у первого звена бело-голубых.
Яшкин забил… головой. После дальнего щелчка защитника Михала Чайковски шайба сначала попала в тело спартаковца Артема Зубарева, от него - в визер динамовца и срикошетировала в ворота. У Яшкина едва искры из глаз не посыпались.
Наставник красно-белых Олег Знарок гнал своих подопечных вперед. Четвертое поражение подряд в его планы явно не входило. Гости создали немало голевых моментов, но Бочаров стоял стеной. Как Антон Худобин в первом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы».
Не ушел без гола и Чайковски. Словака в команде ласково зовут Чайка, а болельщики бело-голубых – композитором.
На днях автор этих строк посмотрел на канале КХЛ первый выпуск шутейной программы о МХЛ. Двух парней из молодежной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) попросили назвать трех композиторов.
- Моцарт, Бетховен и… тот, который «Лебединое озеро» написал, не помню, как его зовут, - не моргнув глазом ответил 20-летний форвард.
А вы, уважаемый Игорь Акинфеев, удивляетесь, как это защитник основы ЦСКА Вадим Карпов ничего не знает о недавних героях красно-синих Вагнере Лав и Даниэле Карвальо, которые выигрывали не только чемпионат и Кубок страны, но и Кубок УЕФА.
- Теперь в раздевалке питерских динамовцев будет звучать музыка Чайковского, - подытожил автор программы.
А дерби номер два завершилось разгромом «Спартака» 5:0. Счет, конечно, не по игре. Голик-другой красно-белые заслужили. Как следствие, перед финальной сиреной в телеэфир прорвалась гневная сентенция Знарка. От тренерского эсперанто могли завянуть уши.
В Челябинске «Трактор» проехался по «тиграм», которые обзавелись старым новым тренером Сергеем Светловым, берущимся за любую работу. Счет тот же, что и в Москве, - 5:0. Шестой для себя гол забил «рейнджер» Виталий Кравцов.
В Казани начало погоне за умчавшимися на две шайбы вперед «барсами» положил «летчик» Герман Рубцов. Есть почин воспитанника «Витязя» в КХЛ!
В отсутствие приболевшего Валерия Брагина СКА в родных стенах с трудом одолел «Торпедо». Счет в первом периоде открыл новичок автозаводцев Вадим Перескоков, сын точильщика в ЦСКА. Однако во втором – Владимир Ткачев и 20-летний Кирилл Морозов все расставили по своим местам. Отметим первого из них, который начал регулярно штамповать шайбы – дубль в матче со «Спартаком», теперь еще один гол…
18-летний вратарь Ярослав Аскаров провел свой второй полный матч в сезоне и в трудную минуту выручил команду, отразив 29 бросков. Хозяева побеспокоили Андрея Тихомирова 31 раз. Бросок Морозова было хорош, однако вполне берущийся.
ТАБЛО
Динамо М – Спартак – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Яшкин, Брюквин (2), Чайковски, Линдберг
Автомобилист – Авангард – 4:3ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Мамкин, Геноуэй, Бочаров, А.Макеев – Найт (2), Емелин
Трактор – Амур – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Бывальцев (2), Седлак, Кравцов, Кравцов, Бэлен
Ак Барс – ХК Сочи – 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы: Тихонов (2), Галиев, Рукавишников, Азеведо – Рубцов, Ан. Галимов, Стремвалль
СКА – Торпедо – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: В.Э. Ткачев, Марченко - Перескоков