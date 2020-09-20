Яшкин забил победный гол головой. И положил начало разгрому «Спартака»

В Петровском парке во второй раз схлестнулись «Динамо» и «Спартак». До конца сентября непримиримые соперники сыграют друг с другом в Парке легенд. А их первое свидание завершилось волевой победой красно-белых 3:1. В третьем периоде бело-голубые вели 1:0, доминировали, заработали большинство. Тут-то вмешался… судья Виктор Гашилов из Перми. Тот самый, которому главный тренер «Амура» Александр Гулявцев грозился сжечь машину. Рефери ухитрился отобрать шайбу у капитана «Динамо» Вадима Шипачева, собиравшегося начать атаку в своей зоне. Вологодский Кросби повернул голову в сторону своего обидчика и упустил защитника спартаковцев Дмитрия Вишневского, который сравнял счет. Вскоре огорченный таким поворотом вратарь хозяев Иван Бочаров пропустил вторую шайбу…

Вчера никто не смог помешать Шипачеву и Ко взять убедительный реванш и подарить Владимиру Крикунову победу на его хоккейный юбилей - он провел 350-й матч у штурвала «Динамо».

Голевой почин в дерби сделал Дмитрий Яшкин, ставший открытием прошлого сезона. Русский чех отметился заброшенной шайбой в шестой раз, а ведь еще в конце августа говорили, что у него проблемы с «физикой», отсюда проблемы у первого звена бело-голубых.

Яшкин забил… головой. После дальнего щелчка защитника Михала Чайковски шайба сначала попала в тело спартаковца Артема Зубарева, от него - в визер динамовца и срикошетировала в ворота. У Яшкина едва искры из глаз не посыпались.

Наставник красно-белых Олег Знарок гнал своих подопечных вперед. Четвертое поражение подряд в его планы явно не входило. Гости создали немало голевых моментов, но Бочаров стоял стеной. Как Антон Худобин в первом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы».