Кошмар пандемийной осени-2020: почти половина игроков НХЛ до сих пор без контрактов

На третий день после открытия рынок свободных агентов НХЛ попросту схлопнулся. Жалкие 11 сделок за сутки?! Причем в списке неограниченно свободных агентов, возглавляемом экс-капитаном «Сент-Луиса» Алексом Пьетранжело в компании с Евгением Дадоновым, Ильей Ковальчуком и Дмитрием Куликовым, остаются свободными, жутко молвить, 254 игрока. Еще 118, включая Михаила Сергачева, Дениса Гурьянова, Александра Георгиева, Владислава Наместникова, Илью Михеева, Александра Волкова, зависли в пространстве в качестве ограниченно свободных агентов.

Итого на бирже труда все еще без контрактов почти 400 хоккеистов, включая выставленных на драфт отказов, но не нашедших новую команду типа нападающего Джонсона из «Тампы», а также потенциальных дебютантов НХЛ, выбранных на драфте. Это ни много ни мало почти половина численного состава НХЛ?! Но – и это самое интересное! – «Аризона», «Сент-Луис», «Анахайм», «Вашингтон» уже вылезли за потолок зарплат (81,5 млн). Еще у восьми клубов – «Виннипега», «Торонто», «Эдмонтона», «Вегаса», «Питтсбурга», «Миннесоты», «Тампы», «Сан-Хосе» в платежке не заняты менее трех миллионов долларов.

На другом полюсе «Оттава», которой не хватает 7 млн до нижнего предела зарплат (60,2 млн), «Детройт», «Нью-Джерси». Однако у них в разгаре перестройка и омоложение. Потому на титулы и соответственно дорогих игроков пока не претендуют, предпочитая комплектоваться через драфт дешевой молодежью.

Отсюда жуткие проблемы у той же «Тампы» с продлением отношений с Сергачевым, Чирелли, Чернаком. У всех троих истекли мизерные договора новичков. Учитывая их серьезный вклад в победу в Кубке Стэнли и очевидный потенциал, все вполне обоснованно претендуют на мультимиллионные гонорары – и клуб не возражает! Одна закавыка – где взять деньги?

Как тут не вспомнить тройку из Простоквашино: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет». Тайлер Джонсон с его пятью миллионами годовых до 2024-го никого не заинтересовал. Не проклюнулись желающие приобрести и капитана «молний» Стивена Стэмкоса с зарплатой 8,5 млн до 2024 года, недавно опять легшего под нож. Ну да, ни у кого нет денег и желания «купить что-нибудь ненужное». Замкнутый круг. По крайней мере для «Тампы». Боливар не выдержит троих! Остается уломать, скажем, словака Чернака на минимальный короткий контракт, Сергачева уговорить остаться за пару миллионов, а Сирелли отпустить на вольные хлеба.

Прошедшие три дня рынка свободных агентов установили четкие ориентиры. Цены рухнули. Никому в голову не придет выложить, как в прошлом году Панарину и Бобровскому, 10+ миллионов за сезон на семь лет. Слишком все туманно и непредсказуемо. Отсюда выжидательная тактика как со стороны владельцев, так и игроков. Отсюда всего год контракта на восемь млн самой лакомой фигуры торгов среди нападающих Тэйлора Холла, который ночью договорился с «Баффало». И это рекордная годовая сумма рынка-2020! Все остальные подписанты, а их на сегодня набралось 131, даже до семи миллионов за сезон не добрались…

NHL. На фото: Тэйлор Холл

Вот как сдувался рынок.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

81 сделка на 137 сезонов и 304,4 млн долларов

ВТОРОЙ ДЕНЬ

39 сделок на 56 сезонов и 105,3 млн долларов

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

11 сделок на 20 сезонов и 38,1 млн долларов

На рынке еще 372 свободных агента.