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Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем
18 октября 17:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL. На фото: Илья Ковальчук

Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем

Суперветераны НХЛ продолжают заключать контракты. 41-летние Марло и Торнтон с пропиской определились. На что вправе рассчитывать 37-летний Ковальчук?

Герой Квебека-2008 и Берна-2009 входит в специфическую категорию игроков НХЛ в возрасте 35+. У них особый вид контрактов, в которых, как у новичков, помимо твердого оклада, предусмотрены бонусы за различные достижения. Так, у 43-летнего капитана «Бостона» Здено Хары в минувшем сезоне вдобавок к зарплате в два миллиона накапало премий на 1,75 млн долларов.

Но главное не это. Хотя лига на глазах вроде бы постарела, ветеранов на контрактах 35+ совсем немного – 14, причем десятеро подписались в октябре. Свободных агентов в этом возрасте осталось семеро. По трое из них вратари – Крэйг Андерсон (39 лет, «Оттава»), Джимми Ховард (36, «Детройт»), Райан Миллер (39, «Анахайм») и защитники – Рон Хэйнси (39, «Оттава»), Дерик Энгелланд (38, «Вегас»), Хара. И лишь один нападающий – Ковальчук.

Если посмотреть их 14 действующих ровесников, ситуация еще более показательная. В лидерах опять вратари – ровно половина. Важно! Гонорары у всех выше 1,3 млн, а у Пекка Ринне (37, «Нэшвилл») – аж пять млн, Кори Кроуфорда (35, «Нью-Джерси») – 3,9 млн, Ярослава Галака (35, «Бостон») – 2,25 млн. То есть на пожилых голкиперов рассчитывают как на реальную силу.

NHL. На фото: Джо Торнтон

С полевыми игроками – не так. Максимум у Валттери Филпуллы (36, «Детройт») – три млн. У экс-капитана «Миннесоты» Микко Койву (37, «Коламбус») – 1,5 млн. У Брэда Ричардсона (35, «Нэшвилл») – миллион. У остальных меньше. При этом Марло, Торнтон, Джейсон Спецца (37, «Торонто») согласились на минимум – 700 тысяч долларов.

Итак, с деньгами определились: после фиаско в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» о семизначной сумме Илье и мечтать не приходится.

Помимо семи вратарей, среди действующих аксакалов – только центрфорварды: коренные либо способные на этой позиции сыграть. Кови всю карьеру провел на краю, а фланговые нападающие самые зависимые.

NHL. На фото: Патрик Марло

Потому у Ильи и не заладилось в «Кингз» и в «Кэпиталз», а также на ЧМ-2019 в Братиславе. Его бессмысленно держать в нижних звеньях с бегунками-ролевиками. Польза от россиянина будет лишь в топ-6, причем с обязательной подстраховкой сзади, а также при максимуме времени в большинстве. Именно так произошло в «Монреале», где травмировались пять ведущих форвардов, и Илья смог показать себя во всей красе.

Вывод. Ковальчук хочет выиграть Кубок Стэнли. Но идти в команду-фаворит, где топ-6 и спецбригады заполнены, нет никакого резона. Роль «на подхвате» не для Кови. А вот, например, молодая «Оттава» то что надо. Там уже есть Дадонов, с которым Илья отлично взаимодействовал в СКА во всех конфигурациях, а с Анисимовым и Зайцевым он многократно пересекался в сборной. При среднем возрасте «сенаторов» в 26,2 года матерый россиянин стал бы дядькой-наставником, а также подтянул бы реализацию лишнего, в чем «Оттава» оказалась худшей в сезоне-2019/20.

Срастется все у Ильи в столице Канады, перед дедлайном можно в претендующий на Кубок Стэнли клуб перебраться.

источник: «Советский спорт»
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Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем
Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем
Суперветераны НХЛ продолжают заключать контракты. 41-летние Марло и Торнтон с пропиской определились. На что вправе рассчитывать 37-летний Ковальчук?
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