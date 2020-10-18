Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем

Герой Квебека-2008 и Берна-2009 входит в специфическую категорию игроков НХЛ в возрасте 35+. У них особый вид контрактов, в которых, как у новичков, помимо твердого оклада, предусмотрены бонусы за различные достижения. Так, у 43-летнего капитана «Бостона» Здено Хары в минувшем сезоне вдобавок к зарплате в два миллиона накапало премий на 1,75 млн долларов.

Но главное не это. Хотя лига на глазах вроде бы постарела, ветеранов на контрактах 35+ совсем немного – 14, причем десятеро подписались в октябре. Свободных агентов в этом возрасте осталось семеро. По трое из них вратари – Крэйг Андерсон (39 лет, «Оттава»), Джимми Ховард (36, «Детройт»), Райан Миллер (39, «Анахайм») и защитники – Рон Хэйнси (39, «Оттава»), Дерик Энгелланд (38, «Вегас»), Хара. И лишь один нападающий – Ковальчук.

Если посмотреть их 14 действующих ровесников, ситуация еще более показательная. В лидерах опять вратари – ровно половина. Важно! Гонорары у всех выше 1,3 млн, а у Пекка Ринне (37, «Нэшвилл») – аж пять млн, Кори Кроуфорда (35, «Нью-Джерси») – 3,9 млн, Ярослава Галака (35, «Бостон») – 2,25 млн. То есть на пожилых голкиперов рассчитывают как на реальную силу.

NHL. На фото: Джо Торнтон

С полевыми игроками – не так. Максимум у Валттери Филпуллы (36, «Детройт») – три млн. У экс-капитана «Миннесоты» Микко Койву (37, «Коламбус») – 1,5 млн. У Брэда Ричардсона (35, «Нэшвилл») – миллион. У остальных меньше. При этом Марло, Торнтон, Джейсон Спецца (37, «Торонто») согласились на минимум – 700 тысяч долларов.

Итак, с деньгами определились: после фиаско в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» о семизначной сумме Илье и мечтать не приходится.