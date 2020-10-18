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ЦСКА – победу, Шипачеву – Клуб Боброва. Чемпион опять победил «Динамо» (видео)
18 октября 20:00
автор: Владислав Домрачев

ЦСКА – победу, Шипачеву – Клуб Боброва. Чемпион опять победил «Динамо» (видео)

ЦСКА взял верх над «Динамо» в дерби номер два. Первое завершилась победой 2:0, теперь 2:1. Хозяева забили решающий гол, когда, казалось, в игре наступил перелом.

ХОККЕЙ ИЛИ ФУТБОЛ?

Как «получилось» совместить два дерби ЦСКА – «Динамо» хоккейное с футбольным? Это же удар под дых болельщикам. Матч на «ЦСКА Арене» начался в 17.00, на «ВЭБ Арене» на полчаса раньше. Наложение футбола на хоккей вполне можно было избежать, если б в РПЛ изучили календарь КХЛ и поставили бы центральную игру 11-то тура, скажем, на субботу или на 14.00 воскресенья. Но…

Не повезло и телевизионным болельщикам – оба дерби транслировали платные каналы. Хоккеисты вышли на лед, когда на футбольном поле произошли интересные события – отмененный гол армейца Федора Чалова после вмешательства VAR (забитому мячу предшествовал фол Константина Кучаева), травма защитника хозяев Вадима Карпова, которому в воздухе сломали нос…

Словом, любителям спорта можно посочувствовать. Хотя в смутное время пандемии коронавируса актуален перефразированный слоган вождя пролетарской революции применительно к болельщикам – «чем меньше, тем лучше».

В пятницу во время матча армейцев Москвы и Питера автор этих строк провел анонимный опрос на «ЦСКА Арене». Подавляющее большинство болельщиков собиралось выбрать футбол, потому что на ледовой площадке армейцы и динамовцы сойдутся еще как минимум дважды, а на футбольном поле – только один раз.

КРИКУНОВ В ЛОЖЕ, НО НЕ НА ЛАВКЕ

В прошлый понедельник главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов перенес операцию аппендицита, а его команда одержала в Санкт-Петербурге знаковую победу над СКА (4:3). Возвращенный в первое звено к Вадиму Шипачеву и Дмитрию Яшкину тезка русского чеха Кагарлицкий впервые в этом сезоне распечатал ворота. Игрой бело-голубых руководил Юрий Бабенко, их бывший капитан при Олеге Знарке.

С тех пор динамовцы не играли и готовились к дерби. Армейцы же провели два матча, да каких – в Хельсинки с «Йокеритом» и в Москве со СКА. Подопечные Игоря Никитина извлекли урок из поражения от «шутов» (2:5) и буквально укатали своих питерских одноклубников (3:1).

Хватит ли сил на «Динамо»? – поинтересовались у Никитина сразу после победы над СКА.
Включаем режим плей-офф, когда кто-то играет через день, а другие отдыхают больше.

А Крикунов вернулся. Пока не лавку – игру бело-голубых, как и в Санкт-Петербурге, вел Бабенко. Тренер-мэтр смотрел дерби из ложи «ЦСКА Арены».

Как же его зычного голоса не хватало гостям. Мы его оценили в матче плей-офф «Спартак» «Динамо», который в марте прошел в Парке легенд без зрителей.

После первого периода болельщики недоумевали – кто отдыхал-готовился к дерби почти неделю? Хозяева выглядели быстрее и свежее, словно и не прекращался их матч со СКА. Поэтому гол олимпионика Сергея Андронова выглядел логичным. Хотя и был забит после ошибки защитника Егора Зайцева, который вопреки законам хоккея решил на выходе из зоны отдать диагональную передачу через центр. Павел Карнаухов перехватил шайбу и выложил ее под уантаймер своему капитану. Та влетела в сетку низом, подо льдом.

Если бы не вратарь Иван Бочаров, хозяева наверняка не единожды отпраздновали бы гол.

Подопечные Виктора Гончаренко, словно узнав об успехе своих хоккейных одноклубников, после перерыва растерзали «Динамо». Забив три мяча в течение 17 минут, пропустив, правда, один.

ПОДВЕЛИ ЯШКИН И БАБЕНКО

А на «ЦСКА Арене» хозяева продолжали давить и загружать работой Бочарова. Трижды красно-синие не смогли реализовать большинство. Вратарь держал команду в игре, недаром же на его шлеме изображен Лев Яшин.

Вдохновленные сэйвами Бочарова, бело-голубые неожиданно сравняли счет. Шипачев, войдя на черепашьей скорости в зону армейцев, решился на… щелчок. Вратарь Александр Шарыченков, закрытый защитником Богданом Киселевичем, пропустил не самую сложную шайбу. Кто теперь скажет, что Вологодский Кросби плохо играет с ЦСКА?

Этот гол стал для него 250-м за клубы и сборную и пропуском в клуб бомбардиров Всеволода Боброва. Однако основатель клуба уважаемый профессор Олег Беличенко учитывает в статистике и победные буллиты.

В третьем периоде бело-голубые прижали хозяев к воротам, трижды разыгрывали лишнего, казалось, что вот-вот гости забьют вторую, но Шарыченков больше ошибок себе не позволял.

Решающими же оказались удаления Яшкина и… Бабенко. Русский чех переусердствовал на чужом пятачке и зацепил Андронова. Численное преимущество реализовал Киселевич. А через пару минут тренер бросил судьям реплику и по новым правилам схватил малый штраф, оставив свою команду втроем. Как тут спастись-отыграться? Повезло, что третью не пропустили.

Не повезло журналистам, уже приготовившим заголовки типа «Двойной удар – 3:1».

источник: «Советский спорт»
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