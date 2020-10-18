Разин «не взял» Голышева в «Северсталь» и обыграл «Автомобилист» (видео)

– С какой целью интересуешься, Анатолий? Если хочешь играть в «Северстали», то извини, мест нет! – А кто у вас фарм-клуб? Домой поеду, – продолжил Голышев. Его родной город как раз Пермь, где выступает «Молот-Прикамье».

Воскресный день в Череповце выдался снежным. Да, бабье лето как-то быстро сменилось низкими температурами и белой завесой метели.

– Ладно, подумаю! Сегодня внимательно буду за тобой следить! – ответил в шуточной форме Разин.

Еще в 2016 году игрок и тренер были на одной лавке, в Екатеринбурге. Тогда же и была ссылка Анатолия в ВХЛ, недопонимания с Разиным. Но как показалось время – все это были рабочие моменты, никто друг на друга зла не держит. И, даже, больше – остались дружеские отношения.

СНОВА КОРОНА

В день матча из стана «Северстали» поступили тревожные новости – четыре хоккеиста и три сотрудника клуба отправлены на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Но лавка у череповчан не коротка – состав был вполне себе боевой.

«Автомобилист» тоже на ходу – команда Билла Питерса выигрывала в трех последних матчах. Однако, чуть не спотыкнулась в Нижнем Новгороде – в ход пошли буллиты, которые и помогли победить. А в Череповце хоккеисты из Екатеринбурга потеряли-таки два очка.

Все шайбы были заброшены в первом периоде. Сначала Александр Петунин «доел» момент у ворот Коваржа, сделав отличное подставление. Затем тем же отличился и Станислав Бочаров у гостей.

НАКОНЕЦ-ТО ПРИЕХАЛ

Во второй половине первого отрезка «Северсталь» получает большинство и реализовывает его. Помогает своей команде наконец-то прибывший из Финляндии легионер Няттинен. Долго его ждали в Череповце. Форвард никак не мог разобраться с визой в условиях пандемии. И вот в первом же матче набирает очко голевой передачей на Кирилла Капустина.

Вообще, стоит отметить, что смотрелся Няттинен неплохо, учитывая то, что с командой он тренировался не так много времени. Форвард недурен на вбрасываниях и хорошо видит площадку. Поможет ли он улучшить статистику «Северстали» в реализации лишнего? Время покажет.

– Хотим использовать его сильные стороны – игра на точке, на пятаке во время большинства. Сегодня он хорошо это выполнял, но это лишь первая игра. Не хочу сглазить. Парень старается, слушает внимательно, – поделился мнением об игре новичка Андрей Разин.

Во втором и третьем периоде счет не изменился. Хотя «Автомобилист» яростно атаковал – использовал ближнюю лавку, снимал вратаря, но другой голкипер, Владислав Подъяпольский не давал сопернику шансов.

ТОЛЯ СЕГОДНЯ НЕ ГОЛ

Анатолий Голышев заброшенными шайбами в матче не отметился. После матча я спросила у наставника «Северстали»:

– Берете Анатолия в фарм-клуб?

– Подглядываете чужую переписку?, – улыбнулся тренер, – сегодня он незаметен был на площадке. Так-то пусть поработает пока в «Автомобилисте», а там посмотрим.

После матча наставники команд подвели итог встречи:

«Получился неудачный матч. «Северсталь» завладела преимуществом в первом периоде, играя в большинстве. Мы наладили все во второй половине матча, но уже потеряли нить игры», – Питерс был краток.

«Хорошая командная победа. Все играли на команду и старались. Я рад, что бы не пропустили в меньшинстве и отличились в большинстве. Это предопределило исход встречи. Спасибо болельщикам, что поддержали нас после провального матча с «Трактором». Думаю, что заболевание у некоторых ребят, которое предварительно подтвердилось, уже присутствовало тогда и наверняка тоже сказалось. А мы голову ломали почему они не бегут», – сказал Разин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 22 октября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика»

«Северсталь» же продолжит домашнюю серию и в среду примет ХК «Сочи». Примечательно, что новый наставник «леопардов» Евгений Ставровский ранее входил в тренерский штаб череповецкого клуба. Говоря словами из песни Земфиры, он наверняка «знает все трещинки» бывшего клуба. Удивит ли Разин экс-коллегу?

– Да, он знает, как мы играем, наши сильные стороны – это, несомненно, плюс для Евгения Михайловича. Но посмотрим. Кардинально что-то менять не будем. Тем более, Няттинена он в деле не видел!, – подметил наставник «Северстали».