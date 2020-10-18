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Разин «не взял» Голышева в «Северсталь» и обыграл «Автомобилист» (видео)
18 октября 21:30
автор: Елена Кузютина

Разин «не взял» Голышева в «Северсталь» и обыграл «Автомобилист» (видео)

Снег, коронавирус и победа – насыщенное воскресенье в Череповце.

Воскресный день в Череповце выдался снежным. Да, бабье лето как-то быстро сменилось низкими температурами и белой завесой метели.

Анатолий Голышев, наблюдая за капризами природы, выложил в аккаунт Instagram послание главному тренеру «Северстали» Андрею Разину:

Что по погоде? – написал форвард «Автомобилиста», загрузив фотографию снега и отметив наставника желто-черных.

Разин принял «игру»:

С какой целью интересуешься, Анатолий? Если хочешь играть в «Северстали», то извини, мест нет!
А кто у вас фарм-клуб? Домой поеду, продолжил Голышев. Его родной город как раз Пермь, где выступает «Молот-Прикамье».

Ладно, подумаю! Сегодня внимательно буду за тобой следить! – ответил в шуточной форме Разин.

Еще в 2016 году игрок и тренер были на одной лавке, в Екатеринбурге. Тогда же и была ссылка Анатолия в ВХЛ, недопонимания с Разиным. Но как показалось время – все это были рабочие моменты, никто друг на друга зла не держит. И, даже, больше – остались дружеские отношения.

СНОВА КОРОНА

В день матча из стана «Северстали» поступили тревожные новости – четыре хоккеиста и три сотрудника клуба отправлены на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Но лавка у череповчан не коротка – состав был вполне себе боевой.

«Автомобилист» тоже на ходу – команда Билла Питерса выигрывала в трех последних матчах. Однако, чуть не спотыкнулась в Нижнем Новгороде – в ход пошли буллиты, которые и помогли победить. А в Череповце хоккеисты из Екатеринбурга потеряли-таки два очка.

Все шайбы были заброшены в первом периоде. Сначала Александр Петунин «доел» момент у ворот Коваржа, сделав отличное подставление. Затем тем же отличился и Станислав Бочаров у гостей.

НАКОНЕЦ-ТО ПРИЕХАЛ

Во второй половине первого отрезка «Северсталь» получает большинство и реализовывает его. Помогает своей команде наконец-то прибывший из Финляндии легионер Няттинен. Долго его ждали в Череповце. Форвард никак не мог разобраться с визой в условиях пандемии. И вот в первом же матче набирает очко голевой передачей на Кирилла Капустина.

Вообще, стоит отметить, что смотрелся Няттинен неплохо, учитывая то, что с командой он тренировался не так много времени. Форвард недурен на вбрасываниях и хорошо видит площадку. Поможет ли он улучшить статистику «Северстали» в реализации лишнего? Время покажет.

Хотим использовать его сильные стороны – игра на точке, на пятаке во время большинства. Сегодня он хорошо это выполнял, но это лишь первая игра. Не хочу сглазить. Парень старается, слушает внимательно, поделился мнением об игре новичка Андрей Разин.

Во втором и третьем периоде счет не изменился. Хотя «Автомобилист» яростно атаковал – использовал ближнюю лавку, снимал вратаря, но другой голкипер, Владислав Подъяпольский не давал сопернику шансов.

ТОЛЯ СЕГОДНЯ НЕ ГОЛ

Анатолий Голышев заброшенными шайбами в матче не отметился. После матча я спросила у наставника «Северстали»:

Берете Анатолия в фарм-клуб?
Подглядываете чужую переписку?, улыбнулся тренер, сегодня он незаметен был на площадке. Так-то пусть поработает пока в «Автомобилисте», а там посмотрим.

После матча наставники команд подвели итог встречи:

«Получился неудачный матч. «Северсталь» завладела преимуществом в первом периоде, играя в большинстве. Мы наладили все во второй половине матча, но уже потеряли нить игры», Питерс был краток.

«Хорошая командная победа. Все играли на команду и старались. Я рад, что бы не пропустили в меньшинстве и отличились в большинстве. Это предопределило исход встречи. Спасибо болельщикам, что поддержали нас после провального матча с «Трактором». Думаю, что заболевание у некоторых ребят, которое предварительно подтвердилось, уже присутствовало тогда и наверняка тоже сказалось. А мы голову ломали почему они не бегут», сказал Разин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 22 октября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика»

«Северсталь» же продолжит домашнюю серию и в среду примет ХК «Сочи». Примечательно, что новый наставник «леопардов» Евгений Ставровский ранее входил в тренерский штаб череповецкого клуба. Говоря словами из песни Земфиры, он наверняка «знает все трещинки» бывшего клуба. Удивит ли Разин экс-коллегу?

Да, он знает, как мы играем, наши сильные стороны – это, несомненно, плюс для Евгения Михайловича. Но посмотрим. Кардинально что-то менять не будем. Тем более, Няттинена он в деле не видел!, подметил наставник «Северстали».

источник: «Советский спорт»
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Разин «не взял» Голышева в «Северсталь» и обыграл «Автомобилист» (видео)
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