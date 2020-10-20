Михеев хочет 2,7 миллиона долларов за год. «Торонто» дает два, но за пару сезонов. Резоны клуба

В СМИ просочились цифры спора. «Листья» предложили двухлетний договор на миллион долларов за сезон. Представители россиянина хотят один год и 2,7 миллиона. Обычно удается достичь компромисса до суда, но здесь слишком большой разрыв в позициях.

Попробуем встать на сторону «Мейпл Лифс», а потом игрока.

Для начала уточним размер квалификационного предложения от «Торонто». По коллективному соглашению между лигой и профсоюзом к базовому окладу Ильи в прошлом сезоне в 832,5 тысячи долларов клуб должен добавить пять процентов. Итого – 875 тысяч, а это меньше, чем у Михеева было с учетом подписного бонуса в 92,5 тысячи.

Выходит, клуб пошел все-таки навстречу 26-летнему омичу и поднял ежегодную зарплату с 925 тысяч долларов до миллиона. Почему именно столько? Несколько причин.

Во-первых, «Листья» прижаты к потолку зарплат. Свободны менее полутора миллионов, а ведь, помимо Михеева, нужно подписать еще 23-летнего защитника Тревиса Дермотта, который откатал в основе «Торонто» три сезона. Канадец обратиться в арбитраж не имеет права, но, судя по всему, тоже рассчитывает на гонорар под миллион долларов.