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Михеев хочет 2,7 миллиона долларов за год. «Торонто» дает два, но за пару сезонов. Резоны клуба
20 октября 12:36
автор: Виталий Славин

Михеев хочет 2,7 миллиона долларов за год. «Торонто» дает два, но за пару сезонов. Резоны клуба

Завтра в арбитраже НХЛ заслушают дело Ильи Михеева, который не согласился с квалификационным предложением «Торонто» по сумме нового контракта.

В СМИ просочились цифры спора. «Листья» предложили двухлетний договор на миллион долларов за сезон. Представители россиянина хотят один год и 2,7 миллиона. Обычно удается достичь компромисса до суда, но здесь слишком большой разрыв в позициях.

Попробуем встать на сторону «Мейпл Лифс», а потом игрока.

Для начала уточним размер квалификационного предложения от «Торонто». По коллективному соглашению между лигой и профсоюзом к базовому окладу Ильи в прошлом сезоне в 832,5 тысячи долларов клуб должен добавить пять процентов. Итого – 875 тысяч, а это меньше, чем у Михеева было с учетом подписного бонуса в 92,5 тысячи.

Выходит, клуб пошел все-таки навстречу 26-летнему омичу и поднял ежегодную зарплату с 925 тысяч долларов до миллиона. Почему именно столько? Несколько причин.

Во-первых, «Листья» прижаты к потолку зарплат. Свободны менее полутора миллионов, а ведь, помимо Михеева, нужно подписать еще 23-летнего защитника Тревиса Дермотта, который откатал в основе «Торонто» три сезона. Канадец обратиться в арбитраж не имеет права, но, судя по всему, тоже рассчитывает на гонорар под миллион долларов.

Во-вторых, в отличие от того же Дермотта со 176 матчами в НХЛ, Илья еще не доказал, что способен держать уровень от старта чемпионата до конца плей-офф. Если называть вещи своими именами, Кубок Стэнли-2020 он просто провалил – ноль очков в пяти играх при полезности «минус 1». Да и регулярку провел неровно, из-за травмы кисти закончив ее еще в конце декабря. В 39 матчах забросил 8 шайб и 15 раз ассистировал: 0,59 очка в среднем за игру – это седьмой показатель в клубе. Вроде неплохо. Но выборка – 39 матчей мала. При этом не стоит забывать, что Михееву доверяли играть в звене с мастерюгами Таваресом и Марнером, предоставляли время в большинстве, в котором он, впрочем, не набрал ни одного очка.

Да, Илья ударно стартовал в НХЛ – в 13 играх 10 (4+6) очков. Однако с 26 октября по 12 декабря – 21 тур! – не мог забить ни разу. Столь глубокий спад всего через месяц после начала сезона не может не настораживать. Тем более и в плей-офф новичок ничего не показал.

Почему «Торонто» настаивает на двухлетнем договоре? Через год контракты истекают сразу у шести нападающих из двенадцати. Причем у пяти остающихся – Метьюза, Тавареса, Марнера, Нюландера, Керфута зарплаты такие – 44 млн долларов в сумме, что съедают более половины всей платежной ведомости команды. Разумеется, менеджмент хочет подстраховаться и сохранить перспективного форварда на перезагрузочный сезон за минимальные деньги.

источник: «Советский спорт»
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