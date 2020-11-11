Харламова тоже выводили из сборной. По инициативе его будущей тещи

Причины были разные – пьянки-гулянки, снижение спортивной формы, пересечение клубных интересов. Вратарь Виктор Коноваленко не поехал на ЧМ-1969 в Стокгольм, потому что на сутки позже прибыл на сбор национальной команды после побывки в родном Горьком. Проспал и не услышал будильник, опоздал на поезд. К тому времени двукратный олимпийский чемпион пристрастился к спиртному, часто нарушал режим. Его не только прокатили мимо чемпионата мира, но и дисквалифицировали на год условно. Первым номером стал спартаковец Виктор Зингер, его дублером – Виктор Пучков из «Автомобилиста». В феврале 1970-го Коноваленко вернули в сборную, он блестяще сыграл на ЧМ-1970 (тоже в Стокгольме), потом с меньшим успехом – на ЧМ-1971. На Олимпиаду-1972 его не взяли, основным вратарем поехал 19-летний Владислав Третьяк, вторым – Александр Пашков.

Защитник Валерий Васильев пропустил ЧМ-1971 после загула во время Приза «Известий»-1970. Он и форвард ЦСКА Виктор Полупанов в выходной обмывали новую квартиру Александра Мальцева. Ее хозяин на автопилоте вовремя прибыл к автобусу команды. Его гости остались в квартире. Анатолий Тарасов без тени сомнений отчислил Полупанова (27-летнего центрфорварда ведущего звена!) не только из сборной, но из ЦСКА. Васильева вывели из состава, он пропустил ЧМ-1971 в Швейцарии. Только благодаря Аркадию Чернышеву его взяли в олимпийский состав Саппоро-1972 седьмым защитником. Впоследствии Васильев был капитаном сборной на двух чемпионатах мира (1981, 1982) и победном для нас Кубке Канады-1981.

Впрочем, описанные случаи не единичные, обыденные. Особняком стоит история Валерия Харламова. После Суперсерии-1972 он стал народным хоккеистом, самым любимым у болельщиков.

И вдруг в ноябре 1975-го года (ЧМ-1975 наши выиграли в одни ворота, не потеряв ни одного очка) Харламова не берут в Чехословакию на два контрольных матча (11-го и 13-го). Газета «Советский спорт» опубликовала новость размером со спичечный коробок. Формулировка – «за нарушение режима». Болельщики недоумевали и возмущались. Лишить спортсмена загранпоездки в то время означало нанести удар по его кошельку.

Как выяснилось, в дела сборной вмешались личные обстоятельства. Мама будущей супруги Харламова – Ирины накатала в Спорткомитет «телегу»: мол, Валерий не хочет жениться. К тому времени (23 сентября) у Ирины родился сын Александр, как две капли воды похожий на Валерия. Надо сказать, что от желающих породниться с Харламовым не было отбоя. Девушки показывали детей якобы от знаменитого хоккеиста. Но…