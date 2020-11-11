Сборная на Евротуре была популярнее Кубка Стэнли. Такое бывает только на ЧМ и олимпиадах

Во-первых, специфика менталитета хоккейной России. У национальной сборной болельщиков намного больше, чем у всех клубов страны вместе взятых. Самый показательный контраст был зафиксирован мною еще по ходу сочинского олимпийского цикла: в одном из сезонов на три матча домашнего этапа Евротура пришло больше народа, чем на все домашние матчи ЦСКА в чемпионате КХЛ.

Подобный всплеск популярности больше характерен для главных турниров сезона – взрослый ЧМ весной, молодежный в дни новогодних каникул, ну и Олимпиада, само собой. А тут самый что ни на есть тривиальный этап Евротура – а рейтинги у сборной все равно сумасшедшие. Удивительно? На первый взгляд да, но на самом деле все прозрачно и объяснимо. Откуда же взялся столь высокий народный интерес именно в этом ноябре?

По нашим данным, был всплеск по просмотрам и на спортивных сайтах. Читательский интерес, фиксируемый в виде просмотров, вдвое выше, чем у летне-весеннего розыгрыша Кубка Стэнли, где тоже феерили далеко не самые плохие русские хоккеисты. Народ с удовольствием читает все, что связано со сборной – потому и разножанровых материалов про «Россию молодую» публикуется гораздо больше, чем обычно.

Каждый матч нашей команды собирал в телеэфире аудиторию в четыре миллиона зрителей. Это гораздо больше, чем собрали матчи этого турнира год назад, значительно больше, чем собрали матчи плей-офф КХЛ.

Прямо сейчас мы фиксируем всплеск народного интереса к хоккейной сборной России. Победная финская эпопея молодого состава национальной команды поставила ее в центр внимания. Матчи Кубка Карьяла посмотрели на Матч ТВ и других площадках, где шел эфир, в общей сложности 14 миллионов человек.

Во-вторых, из-за проклятой пандемии страна к ноябрю успела соскучиться по сборной больше, чем в обычные годы. Помните, как лет пять назад всерьез предлагалась масштабная реформа системы международных соревнований – ЧМ раз в два сезона (по нечетным годам), Олимпиада и Кубок мира в четный неолимпийский год? Так вот, хоккейная Россия всегда и везде должна быть главным противником такой реформы. Просто потому, что таковы потребности и чаяния отечественных болельщиков – смотреть на национальную команду регулярно, без больших перерывов. Коронавирус показал, как на практике выглядела бы формула «ЧМ раз в два года». Из-за того, что мировое первенство весной не состоялось, Россия ждала осеннего бенефиса сборной с диким нетерпением. Нам очень не хватало таких матчей – матчей против сильнейших команд планеты. И слава богу, что существует Евротур.

В-третьих, Россия очень любит, когда побеждают наши. Почему рекордсменом кинопроката стал тот же фильм «Движение вверх»? Уж точно не благодаря антигосударственным сценарным эпизодам из первой части этого фильма. Нет – люди откликнулись на красиво снятую и оформленную картину нашей победы в олимпийском финале над американцами. На патриотизм и успех, который затмил все остальное. «Покажите нам русские победы». Именно за это раз за разом голосует народ – ногами, рублем, кликами в интернете. Есть 10-3 в матчах Кубка Карьяла, да еще при помощи красивого, зрелищного атакующего хоккея – есть всплеск интереса, есть невиданный подъем популярности сборной. Конечно, мы не можем сделать своей стратегической целью победы на каждом этапе Евротура. Но тонко почувствовать момент, когда страна соскучилась по хоккейным победам, а потом еще и добыть такую победу – дорогого стоит.

В-четвертых, полноценным творцом собственной популярности стала сама молодая команда. Это ведь она сыграла так, что заставила Россию восхищаться собой. Это ведь она написала великолепную спортивную сказку, где необстрелянные на высшем уровне герои лихо расправились со взрослыми соперниками и стали символом русской хоккейной непобедимости.

В-пятых, проявилась еще одна изюминка русской хоккейной публики. Мы не воспринимаем хоккей как чистое шоу. Болеть за смелых и обученных молодых парней из сборной приятно именно потому, что их бенефис был чисто спортивной историей. При всей необычности кадрового эксперимента «Россия молодая», при всей неожиданности победных итогов Кубка Карьяла-2020.

КЛУБАМ НУЖНО УСИЛИВАТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ЗВЕЗД

Последнее и самое важное. Присмотритесь, кто стал героями хоккейной страны после финского этапа Евротура? Игроки, которые вообще-то не с неба свалились Они постоянно, не первый год рядом с нами, регулярно выходят на лед в свитерах своих клубов. Но в центре внимания они оказались не благодаря выступлениям в КХЛ, ВХЛ или МХЛ. Чтобы Россия их заметила, нужно было одеть свитера сборной и выиграть в них несколько матчей.

Значит, тот потенциал раскрутки хоккея, который находится в «клубном» секторе, до сих пор не реализован. Либо реализован в очень малой степени. И это при том, что кандидатов в герои спорта внутри чемпионата, оказывается, предостаточно. Надо просто выбить из головы ответственных управленцев крамольную мысль о том, что НХЛ якобы является лигой мечты и недостижимым идеалом. Надо понять, что недопустимо прикрывать этим низкопоклонством собственные профессиональные недоработки. Чем быстрее бросят оправдываться, чем быстрее начнут работать некоторые руководители высшего и среднего звена, тем скорее мы увидим рост популярности хоккея.

А если не начнем работать, то шанс извлечь системные дивиденды из ледового подвига сборной на последнем Евротуре растает очень быстро. Как растаяли в прежние годы другие, бесчисленные шансы по масштабированию эффекта ледовых побед. Разве правильно, что из героев легендарного МЧМ-2011 сейчас широкие массы знают только Кузнецова, Тарасенко и Панарина (то есть тех, кто выступает в НХЛ)? Ну-ка, быстро, по памяти назовите вратарей, игравших в золотом финале того турнира против Канады? А как сложилась карьера у третьего бомбардира русской чемпионской молодежки-2011? А ведь Кицын на том самом МЧМ набрал в два раза больше очков, чем Панарин…

Разве не грустно, когда эффект от той уникальной победы ушел в песок – заставляя вспомнить хлесткие характеристики покойного Михаила Задорнова о такой русской черте как «энергия без вектора»? Разве не существует реальная опасность того, что большинство русских героев Кубка Карьяла-2020 после возвращения из сборной вновь увязнут в запасе и фарм-клубах? И что страна еще раз на неделю вспомнит о них во время новогоднего МЧМ, а потом забудет навсегда?

Система национальных сборных делает для популяризации хоккея все, что может. Народ живо откликается на эту работу всплесками интереса, патриотизма, любви к «шайбе». Но для полноценной реализации всех хоккейных потенциалов требуется, чтобы к качественной работе приступал и клубный сегмент этого вида спорта. Чтобы там поняли, как нужно инвестировать в человеческий капитал и как повышать ценность этого актива. Ведь люди, выходящие на площадку и побеждающие в главном матче осени 6:2 – самое ценное, что есть в хоккее.

Пока такой работы не будет, чемпионат КХЛ так и будет смотреть на НХЛ снизу вверх. Даже в родной стране не добирая той популярности у миллионов, на которую в принципе мог бы рассчитывать. И останется вновь уповать на подвиги сборной. Которая своими победными импульсами не только обеспечивает позитив миллионам болельщикам. Но и помогает хоккею оставаться видом спорта номер один. Без такого статуса не выделялись бы и государственные деньги на хоккей (львиная доля которых расходуется как раз на чемпионат КХЛ).