Владимир Крикунов: «Динамо» растранжирило свои моменты

– Имели вначале моменты, чтобы забить, но не забили, – сказал Крикунов. – Забили один гол, потом пропустили, потом забили. Играли, выстояли втроем в тяжелой ситуации. В конце попустили ненужную шайбу. Правда, в конце овертайма был классный момент, чтобы забить, но опять промахнулись.

– В прошлом сезоне «Динамо» проиграло Череповцу три встречи из четырех - и все по буллитам. Почему так трудно играть с этим соперником?

– Бывают такие команды, с которыми игра не получается. Вроде моменты у нас были, но мы их растранжирили. Вышли трое против вратаря, перепасовывались чересчур, и не забили. Надо больше забивать.

– В последнем сезоне у «Динамо» наметились проблемы с буллитами. Не было мысли Кузнецова попробовать?

– Была мысль поставить его после второго гола, но не успели, и пропустили третью шайбу.

– Все шайбы после перерыва «Динамо» пропустило, когда на льду находились либо Зайцев с Волковым, либо Зайцев с Байковым. Есть претензии к игре защитников или это стечение обстоятельств?

– Ну, какое стечение обстоятельств? Зайцев проиграл вчистую, и выпустил игрока на ворота. Пулккинен не удержал игрока, который подключился на дальнюю штангу. Бойков вообще стоял, ни тому не помог, ни этому. Ждал, когда приедут другие игроки противника. Вместо этого ему надо было просто встречать того, кто выходил, а Зайцев бы взял игрока в центре, и не было бы ничего.