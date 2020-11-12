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Владимир Крикунов: «Динамо» растранжирило свои моменты
12 ноября 22:32
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Крикунов: «Динамо» растранжирило свои моменты

После матча московского «Динамо» с «Северсталью» (2:3 ОТ), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Андрей Разин.

– Имели вначале моменты, чтобы забить, но не забили, – сказал Крикунов. – Забили один гол, потом пропустили, потом забили. Играли, выстояли втроем в тяжелой ситуации. В конце попустили ненужную шайбу. Правда, в конце овертайма был классный момент, чтобы забить, но опять промахнулись.

– В прошлом сезоне «Динамо» проиграло Череповцу три встречи из четырех - и все по буллитам. Почему так трудно играть с этим соперником?
– Бывают такие команды, с которыми игра не получается. Вроде моменты у нас были, но мы их растранжирили. Вышли трое против вратаря, перепасовывались чересчур, и не забили. Надо больше забивать.

– В последнем сезоне у «Динамо» наметились проблемы с буллитами. Не было мысли Кузнецова попробовать?
– Была мысль поставить его после второго гола, но не успели, и пропустили третью шайбу.

– Все шайбы после перерыва «Динамо» пропустило, когда на льду находились либо Зайцев с Волковым, либо Зайцев с Байковым. Есть претензии к игре защитников или это стечение обстоятельств?

– Ну, какое стечение обстоятельств? Зайцев проиграл вчистую, и выпустил игрока на ворота. Пулккинен не удержал игрока, который подключился на дальнюю штангу. Бойков вообще стоял, ни тому не помог, ни этому. Ждал, когда приедут другие игроки противника. Вместо этого ему надо было просто встречать того, кто выходил, а Зайцев бы взял игрока в центре, и не было бы ничего.

– Что с Тарасовым?
– Дней через десять, возможно, он будет готов.

– Бочаров близок к возвращению в строй?
– Да. Посмотрим. Может, к следующей игре вернется.

«У НАС КАЖДОЕ ОЧКО НА ВЕС ЗОЛОТА»

– Хорошая игра, хороший соперник, каждое очко на вес золота, – сказал Разин. – Мы не очень хорошо начали, пропустили быстрый гол. Хорошо, что отыгрались. Играли дисциплинированно. Правда, было одно удаление. Хорошо, что в третьем периоде мы сравняли счет, но плохо, что при игре 5 на 3 за почти две минуты не сделали ни одного броска. Впрочем, победа есть победа. Ребята молодцы.

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