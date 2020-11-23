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Юбилей с Ягром, разгром чемпиона. Самое интересное В КХЛ в понедельник (видео)
23 ноября 23:00
автор: Владислав Домрачев

Юбилей с Ягром, разгром чемпиона. Самое интересное В КХЛ в понедельник (видео)

Сегодня в чемпионате КХЛ состоялись три матча.

«Авангард» 70-летний юбилей омского хоккея (день рождения – 7 ноября 1950 года) отпраздновал на «ВТБ Арене» сухой победой (3:0) над лидером Востока «Ак Барсом». Параллельно на «ЦСКА Арене» чемпионы были разгромлены «Сибирью» (1:5). В Мытищах «Куньлунь» уступил в овертайме аутсайдеру Запада рижскому «Динамо» (4:5 ОТ).

Омичи решили провести матч в честь юбилей своего хоккея при зрителях, поэтому на одну игру переехали из подмосковной Балашихи в Петровский парк. Пригласили гостей – Яромира Ягра, который провел в «Авангарде» четыре неполных сезона, президента ФХР Владислава Третьяка, Алексея Яшина, форму «ястребов» не примерявшего, Николая Валуева.

Хозяева вышли в новой форме, тренерам хозяев пошили специальные костюмы. «Главное, чтобы костюмчик сидел», – болельщики со стажем помнят песню из комедии «Чародеи».

У омичей все в юбилейном матче спорилось. Прямо как в плей-офф-2019, в котором команда Боба Хартли зашла в финал. А стартовала с разгрома «Ак Барса» 6:0.

Сегодня хозяева забили вдове меньше, что тоже неплохо. Весь матч они поддерживали вихревую скорость, быстро распечатали ворота Адама Рейдеборна.

А «барс» Дмитрий Воронков и Андрей Стась подарили зрителям драку. Настоящую, без купюр. Победила молодость.

Удивительно, что на лед в столь знаковом матче не вышел капитан Казани Данис Зарипов. Главный тренер Дмитрий Квартальнов объяснил, что ветеран выходит по заранее составленному графику.

Думается, Ягр и другие гости получили удовольствие.

А уж какое удовольствие получили болельщики «Сибири»! Да, их любимцы отдыхали и готовились к матчу с чемпионом целых шесть дней, а ЦСКА в субботу оставил много сил в Минске, где одержал убедительную победу не по игре, а по счету (5:1). Однако даже самые ярые оптимисты не могли прогнозировать такой зеркальный итог – 1:5.

Команда со снежинкой доминировала в первом и втором периодах, трижды отличилась в большинстве, наказывала москвичей за ошибки.

Их, кстати, хватало. Первый гол – потеря Ивана Телегина, второй – Мэта Робинсона, Клас Дальбек схватил удаление до конца игры за удар коленом… Не выручал вратарь Александр Шарыченков, все шайбы от него отскакивали, на повторный бросок он не успевал среагировать, часто бегал далеко от ворот, не успевая вернуться. После ноябрьского перерыва голкипер ЦСКА опустился на свой привычный уровень. Хорошо, что вернул уверенность Ларс Юханссон

Катастрофически хромала атака чемпиона, в которой в этот вечер отсутствовали форварды первого звена Брендан Лайпсик и Марио Кемпе. Столь же беззубо действовали футболисты ЦСКА в последнем домашнем матче с «Сочи» (1:1). Не забей лидер в дебюте, точно бы оказался на щите.

И все-таки похвалим «Сибирь» и поздравим ее главного тренера Николая Заварухина с третьей победой подряд. Разгромив ЦСКА, можно и в плей-офф не выходить.

источник: «Советский спорт»
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