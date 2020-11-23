Юбилей с Ягром, разгром чемпиона. Самое интересное В КХЛ в понедельник (видео)

«Авангард» 70-летний юбилей омского хоккея (день рождения – 7 ноября 1950 года) отпраздновал на «ВТБ Арене» сухой победой (3:0) над лидером Востока «Ак Барсом». Параллельно на «ЦСКА Арене» чемпионы были разгромлены «Сибирью» (1:5). В Мытищах «Куньлунь» уступил в овертайме аутсайдеру Запада рижскому «Динамо» (4:5 ОТ).

Омичи решили провести матч в честь юбилей своего хоккея при зрителях, поэтому на одну игру переехали из подмосковной Балашихи в Петровский парк. Пригласили гостей – Яромира Ягра, который провел в «Авангарде» четыре неполных сезона, президента ФХР Владислава Третьяка, Алексея Яшина, форму «ястребов» не примерявшего, Николая Валуева.

Хозяева вышли в новой форме, тренерам хозяев пошили специальные костюмы. «Главное, чтобы костюмчик сидел», – болельщики со стажем помнят песню из комедии «Чародеи».

У омичей все в юбилейном матче спорилось. Прямо как в плей-офф-2019, в котором команда Боба Хартли зашла в финал. А стартовала с разгрома «Ак Барса» 6:0.

Сегодня хозяева забили вдове меньше, что тоже неплохо. Весь матч они поддерживали вихревую скорость, быстро распечатали ворота Адама Рейдеборна.