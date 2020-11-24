Теннисный разгром Крикунова, гол Дацюка, возвращение Самонова. События вторника в КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк открыл счет в Нижнем Новгороде, однако его команда уступила 1:5. Вратарь Александр Самонов, остававшийся вне игры 2,5 месяца, помог СКА одержать домашнюю победу над рассерженным «Барысом» 4:3.
Видимо, победа над системным «Трактором» отняла у подопечных Владимира Крикунова слишком много сил. В Хельсинки «шуты» лютуют в играх с москвичами – повержены ЦСКА (5:2), «Спартак» (7:1), теперь «Динамо» (6:1). Вынесем за скобки поражение на «Хартвалл Арене» от чемпиона (2:4), которое хозяева потерпели сразу после карантина. В последних матчах финны разбили в Ярославле «Локомотив» и легко сломили сопротивление «Сочи» (3:0).
Хотелось увидеть в серьезном деле лучшего вратаря прошлой игровой недели Ивана Бочарова, но динамовцы его спрятали. Ворота поначалу защищал Александр Еременко, после четырех пропущенных шайб его заменил Георгий Кузнецов, которого унизили в Ярославле несправедливой заменой.
Размочить сухой счет удалось габаритному Вячеславу Кулемину. Первое звено Вадима Шипачева промолчало, а второе с травмой Теему Пулккинена потеряло лицо.
В Нижнем Новгороде зажигал форвард автозаводцев Дамир Жафяров, которого в прошлом сезоне возили на этапы Евротура. Но после Нового года он ушел в тень. Возможно, виной тому травма. Так или иначе Жафяров набрал 3 (2+1) очка и достойно ответил гол Павла Дацюка, открывшего счет после эффектной трехходовки.
В Санкт-Петербурге нам показали Александра Самонов. Вратарь, в прошлом сезоне приглашавшийся в сборную, оставался без практики 2,5 месяца. Сыграл он нормально, хоть и пропустил три шайбы. Игра с «Барысом» выдалась боевой, гости явно стремились пополнить очковую копилку. Тем более что вокруг команды барражируют всякие слухи. Дважды гости восстанавливали равновесие. Но последнее слово осталось за Владимиром Ткачевым, забившим после прохода с левого фланга. Форвард хитро запустил шайбу под щитком вратаря Йони Ортио, допустившего ошибку.
Питерцы старались помочь своему вратарю, они заблокировали 16 бросков, гости – только 6. Вот откуда ноги у победы растут.
В Сочи главный тренер «Спартака» Олег Знарок продолжил рокировать вратарей. Если в Нижнекамске начинал Александр Трушков, которого после трех пропущенных шайб заменил Юлиус Гудачек, то теперь словака убрали на 28-й минуте при счете 3:3. Трушков выручил команду на первых секундах третьего периода, выиграв ближний бой у прорвавшегося к воротам Сергея Шмелева. В ответной атаке Мартин Бакош жахнул по владениям Максима Третьяка даже круче, чем канадец Бобби Халл по воротам Третьяка-деда в Суперсерии-74.
А «Витязь» уступив в конце третьего периода в Череповце, отдаляется от зоны плей-офф.
ТАБЛО
Куньлунь Ред Стар – Амур – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Баканов, Лещенко – Турбин, Лугин, Горшков, Машин
Северсталь – Витязь – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Е.Морозов, Провольнев - Дергачев
Торпедо – Автомобилист – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Жафяров (2), Миле, Пайгин, Чехович - Дацюк
Динамо Мн – Локомотив – 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Козун, Шарангович - Коршков
СКА – Барыс – 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
Голы: И.Морозов, Кетов, К.Марченко, В.Э. Ткачев – Сведберг, Лилья, Виделль
ХК Сочи – Спартак – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы: Рундблад (2), Шмелев – Талалуев, Радил, Соколов, Бакош, Федоров
Йокерит – Динамо М – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы: Йоэнсуу (2), Крейчик, Пакаринен (2) – В.Кулемин