ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннисный разгром Крикунова, гол Дацюка, возвращение Самонова. События вторника в КХЛ
24 ноября 23:58
автор: Владислав Домрачев

Теннисный разгром Крикунова, гол Дацюка, возвращение Самонова. События вторника в КХЛ

После красивой победы в день рождения клуба в Челябинске 5:2 московское «Динамо» было деклассированно в Хельсинки (6:1).

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк открыл счет в Нижнем Новгороде, однако его команда уступила 1:5. Вратарь Александр Самонов, остававшийся вне игры 2,5 месяца, помог СКА одержать домашнюю победу над рассерженным «Барысом» 4:3.

Видимо, победа над системным «Трактором» отняла у подопечных Владимира Крикунова слишком много сил. В Хельсинки «шуты» лютуют в играх с москвичами – повержены ЦСКА (5:2), «Спартак» (7:1), теперь «Динамо» (6:1). Вынесем за скобки поражение на «Хартвалл Арене» от чемпиона (2:4), которое хозяева потерпели сразу после карантина. В последних матчах финны разбили в Ярославле «Локомотив» и легко сломили сопротивление «Сочи» (3:0).

Хотелось увидеть в серьезном деле лучшего вратаря прошлой игровой недели Ивана Бочарова, но динамовцы его спрятали. Ворота поначалу защищал Александр Еременко, после четырех пропущенных шайб его заменил Георгий Кузнецов, которого унизили в Ярославле несправедливой заменой.

Размочить сухой счет удалось габаритному Вячеславу Кулемину. Первое звено Вадима Шипачева промолчало, а второе с травмой Теему Пулккинена потеряло лицо.

В Нижнем Новгороде зажигал форвард автозаводцев Дамир Жафяров, которого в прошлом сезоне возили на этапы Евротура. Но после Нового года он ушел в тень. Возможно, виной тому травма. Так или иначе Жафяров набрал 3 (2+1) очка и достойно ответил гол Павла Дацюка, открывшего счет после эффектной трехходовки.

В Санкт-Петербурге нам показали Александра Самонов. Вратарь, в прошлом сезоне приглашавшийся в сборную, оставался без практики 2,5 месяца. Сыграл он нормально, хоть и пропустил три шайбы. Игра с «Барысом» выдалась боевой, гости явно стремились пополнить очковую копилку. Тем более что вокруг команды барражируют всякие слухи. Дважды гости восстанавливали равновесие. Но последнее слово осталось за Владимиром Ткачевым, забившим после прохода с левого фланга. Форвард хитро запустил шайбу под щитком вратаря Йони Ортио, допустившего ошибку.

Питерцы старались помочь своему вратарю, они заблокировали 16 бросков, гости – только 6. Вот откуда ноги у победы растут.

В Сочи главный тренер «Спартака» Олег Знарок продолжил рокировать вратарей. Если в Нижнекамске начинал Александр Трушков, которого после трех пропущенных шайб заменил Юлиус Гудачек, то теперь словака убрали на 28-й минуте при счете 3:3. Трушков выручил команду на первых секундах третьего периода, выиграв ближний бой у прорвавшегося к воротам Сергея Шмелева. В ответной атаке Мартин Бакош жахнул по владениям Максима Третьяка даже круче, чем канадец Бобби Халл по воротам Третьяка-деда в Суперсерии-74.

А «Витязь» уступив в конце третьего периода в Череповце, отдаляется от зоны плей-офф.

ТАБЛО

Куньлунь Ред Стар – Амур – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Баканов, Лещенко – Турбин, Лугин, Горшков, Машин

Северсталь – Витязь – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Е.Морозов, Провольнев - Дергачев

Торпедо – Автомобилист – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Жафяров (2), Миле, Пайгин, Чехович - Дацюк

Динамо Мн – Локомотив – 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Козун, Шарангович - Коршков

СКА – Барыс – 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: И.Морозов, Кетов, К.Марченко, В.Э. Ткачев – Сведберг, Лилья, Виделль

ХК Сочи – Спартак – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Рундблад (2), Шмелев – Талалуев, Радил, Соколов, Бакош, Федоров

Йокерит – Динамо М – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Йоэнсуу (2), Крейчик, Пакаринен (2) – В.Кулемин

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА не без труда выиграл у «Барыса»Volkswagen Golf возвращается в Россию с хэтчбеком восьмого поколения10 необходимых гаджетов для автомобиляКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменБразильская волейболистка - настоящая "богиня красоты"
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.

Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика