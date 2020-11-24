Теннисный разгром Крикунова, гол Дацюка, возвращение Самонова. События вторника в КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк открыл счет в Нижнем Новгороде, однако его команда уступила 1:5. Вратарь Александр Самонов, остававшийся вне игры 2,5 месяца, помог СКА одержать домашнюю победу над рассерженным «Барысом» 4:3.

Видимо, победа над системным «Трактором» отняла у подопечных Владимира Крикунова слишком много сил. В Хельсинки «шуты» лютуют в играх с москвичами – повержены ЦСКА (5:2), «Спартак» (7:1), теперь «Динамо» (6:1). Вынесем за скобки поражение на «Хартвалл Арене» от чемпиона (2:4), которое хозяева потерпели сразу после карантина. В последних матчах финны разбили в Ярославле «Локомотив» и легко сломили сопротивление «Сочи» (3:0).

Хотелось увидеть в серьезном деле лучшего вратаря прошлой игровой недели Ивана Бочарова, но динамовцы его спрятали. Ворота поначалу защищал Александр Еременко, после четырех пропущенных шайб его заменил Георгий Кузнецов, которого унизили в Ярославле несправедливой заменой.

Размочить сухой счет удалось габаритному Вячеславу Кулемину. Первое звено Вадима Шипачева промолчало, а второе с травмой Теему Пулккинена потеряло лицо.

В Нижнем Новгороде зажигал форвард автозаводцев Дамир Жафяров, которого в прошлом сезоне возили на этапы Евротура. Но после Нового года он ушел в тень. Возможно, виной тому травма. Так или иначе Жафяров набрал 3 (2+1) очка и достойно ответил гол Павла Дацюка, открывшего счет после эффектной трехходовки.