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Сергачев выбил у действующих чемпионов роскошный контракт, заставив «Тампу» влезть в долги
26 ноября 15:00
автор: Виталий Славин

Сергачев выбил у действующих чемпионов роскошный контракт, заставив «Тампу» влезть в долги

Воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев подписал рекордный среди ровесников контракт межсезонья. За три года 22-летний защитник заработает в «Тампе» 14,4 млн долларов.

Полагаю, роль Сергачева в команде останется такой же, как в победном плей-офф, говорит генменеджер обладателей Кубка Стэнли-2020 Жюльен Брисбуа. Он играл более 20 минут за матч, выходил в большинстве как в первой бригаде, так и во второй, оборонялся в меньшинстве. Действовал на правом фланге, но мог закрыть и левый.

Во второй половине сезона здорово добавил в жесткости, что придало ему уверенности. Серги нужно было убедиться, что может вести силовую борьбу. А играя жестко, он выходит на новый уровень. Его прогресс впечатляет. Думаю, он только начинает раскрывать свой потенциал. Нам еще предстоит увидеть его во всей красе, когда Михаил станет зрелым игроком обороны.

В его возрасте россиянин по зарплате – восьмой в НХЛ и третий среди защитников после Самюэля Жирара («Колорадо») – пять млн долларов за сезон до 2027 года и Чарли Макэвоя («Бостон») – 4,9 млн до 2022 года. Среди россиян Сергачев по окладу 14-й и третий среди коллег по амплуа после Ивана Проворова («Филадельфия») – 6,75 млн и Дмитрия Орлова («Вашингтон») – 5,1 млн.

Брисбуа подписал самого своего ценного молодого кадра, но перекрыл при этом почти на два миллиона потолок зарплат. А ведь без контрактов все еще томятся три других ограниченно свободных агента «молний» канадский центр Энтони Сирелли, словацкий защитник Эрик Чернак и наш нападающий Александр Волков. В сумме необходимо изыскать еще 5-6 миллионов. Надо срочно от кого-то избавляться.

Но НХЛ зависла в безвоздушном пространстве абсолютной неизвестности относительно регламента, формулы и сроков нового чемпионата. Потому и сдулся трансферный рынок. Боссам клубов элементарно не до обменов. Разобраться бы, какими деньгами они будут в пандемийный сезон располагать в принципе. Тем более что у десяти команд лиги превышен потолок зарплат. Еще у стольких же и трех с половиной миллионов свободных не осталось.

Эта затянувшаяся ситуации неопределенности никак не позволяет определиться с будущим двух нашим олимпийским чемпионам – Вячеславу Войнову и Илье Ковальчуку. Но если герой Квебека-2008 и Берна-2009 последний раз на лед в составе «Вашингтона» выходил 20 августа, то двукратный обладатель Кубка Стэнли не играет с 11 марта, когда его «Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина.

Длительные простои для ветеранов особенно опасны.

источник: «Советский спорт»
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