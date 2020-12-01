За что хотят наказать Ледовый и закрыть для фанатов СКА трибуны? На шоу Басты ничего не нарушили

Также прошла информация, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова уже подписала приказ о закрытии Ледового аж до 15 января. Однако на официальном сайте организации об этом пока ни слова.

- Нам, конечно, необходимо разобраться, и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — недопустимо.

- Ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации — проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты.

Зато ХК СКА отреагировал мгновенно. Вот что сказано на сайте клуба:

- Хоккейный клуб СКА неоднократно подчеркивал, что здоровье и безопасность посетителей являются безусловным приоритетом при проведении матчей команды.

В течение сезона СКА в полном объеме соблюдал все предписания соответствующих ведомств, действовал строго по согласованию с Администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором, которым благодарен за конструктивное взаимодействие.

Клуб уделяет особое внимание соблюдению всех мер безопасности во время проведения домашних матчей и готов гарантировать соблюдение этих мер в дальнейшем.

Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении.

Действительно на сайте СКА по-прежнему доступны билеты на матчи 7 декабря (против рижан), 10-го (против «Автомобилиста»), 22-го (против ЦСКА) и 24 декабря (против «Севертсали»).

Что же произошло в колыбели революции?

В пятницу и субботу на арене СКА с успехом выступил член жюри «Голоса». В соответствии с местными эпидтребованиями второй половины ноября было допущено зрителей до 50 процентов от вместимости стадиона. По данным Ледового даже эта норма не была выбрана: 27 ноября пришли 6,3 тысячи человек, 28-го – 6,2.

Сам Баста заверил, что на концертах строго соблюдались все требования безопасности. На входе поклонникам музыканта бесплатно выдавали маски. В достатке было дезинфекторов для рук. Вся рассадка на трибунах и в партере проводилась с учетом социальной дистанции в полтора метра. Танцпола не было.

- Наши шоу продемонстрировали, что при тщательной подготовке, искреннем отношении к делу и точном следовании требованиям правительства проводить концерты и дарить людям праздник в Санкт-Петербурге можно и нужно, - подытожил дончанин, а шумиху в интернете объяснил происками и завистью конкурентов.

Но восстали прежде всего предприниматели общепита, поднявшие дикую бучу в социальных сетях.

- Тысячи, десятки тысяч людей, с плотностью кильки в банке, без масок, дезинфекторов, рециркуляторов и прочих элементов защиты и профилактики заражают друг друга в Ледовом. Это нормально? Но по телевизору «виноват общепит», и именно общепиту ежедневно устраивают облавы и выписывают штрафы, приводящие бизнес к закрытию, - негодовал в чате с представителями Смольного участник Союза независимых рестораторов и владелец бара в Питере Александр Романенко.

Комитет по культуре города, ответственный за согласование массовых мероприятий, сначала нарушений не выявил. Но позже пообещал пересмотреть видеоматериалы с концертов Басты.

Вскоре вмешался и губернатор Петербурга Александр Беглов:

- Концерты… Посмотрите, что творится! Койки и врачи не бесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться…

Что по поводу всего этого шухера можно сказать?

Вообще-то эту проблему я поднимал еще неделю назад после матча в Петровском парке «Авангард» - «Ак Барс», приуроченного к 70-летию омского хоккея. Требования Роспотребнадзора массово нарушались как в VIP-ложе – всю игру с маской на лице отсидел лишь депутат Госдумы Николай Валуев, так и на трибунах. Никто, разумеется, социальную дистанцию не соблюдал, а маски если и были, то в подавляющем большинстве случаев тупо болтались на подбородке.

Впрочем, подобное – норма жизни на всех матчах футбольной РПЛ и КХЛ. Если только они, как сегодня в Московской области на встрече в Балашихе тех же «Авангарда» и «Ак Барса», не проводятся вообще без зрителей.

Наверное, я и в прошлый понедельник промолчал бы, если бы на праздник не пожаловал сам Яромир Ягр. На его родине в Чехии давно ввели комендантский час, больше двоих собираться запретили, все развлекательные заведения наглухо закрыты. Потому я запереживал за здоровье кумира нации, оказавшегося в опасной компании без какой-либо защиты.

У меня, дилетанта карантинных мер, один-единственный вопрос к Анне Поповой, а чего же вы раньше-то молчали? На последних домашних матчах СКА и 6547 человек собиралось (против Уфы 16 ноября), и 6640 (против «Амура» 22 ноября), и 6204 (против «Йокерита» 30 ноября). По кучности не сравнить с шоу репера, ведь большая часть публики расположилась на месте ледовой площадки в партере.

Если такой ужас-ужас, непонятно мне и почему этой гневной реакции Роспотребнадзора не было сразу после первого шоу Басты в пятницу, а все вдруг прозрели только ко вторнику?!

Помнится, на заре кооперативного движения в СССР выдвинули лозунг: что не запрещено, то разрешено. Какие могут быть основания наказывать Ледовый, а тем более Басту? Если только продали более 50 процентов билетов от вместимости арены. Все остальное – ничем неподкрепленные хотелки от лукавого. Потому никогда не было претензий ни к футболистам, ни к хоккеистам. Пора оставить в покое и Басту с Ледовым. Они ничего не нарушили!

Ну а если невозможно организовать выполнение норм по всеобщему ношению масок и соцдистанции, запретите зрителей на трибунах. Как в Московской области. Как это было в НХЛ на матчах Кубка Стэнли-2020. Как сейчас проводят футбольную Лигу чемпионов во многих странах Европы.