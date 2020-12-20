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Ванкувер против НХЛ, но звезды заокеанской лиги на чемпионат мира-2021 в Минск приедут
20 декабря 13:00
автор: Виталий Славин

Ванкувер против НХЛ, но звезды заокеанской лиги на чемпионат мира-2021 в Минск приедут

Сегодня в восемь вечера по Москве начнется совет директоров НХЛ, а на 22:00 намечен созвон с генменеджерами клубов. На повестке – утверждение сроков и формулы сезона-2021.

К концу недели владельцы и профсоюз игроков, отбросив денежные вопросы, согласовали все реперные точки 104-го сезона НХЛ. Но документ примет силу закона только после утверждения директоратом лиги – что может произойти уже сегодня! – и исполнительным советом профсоюза.

Вот основные даты и положения регламента:

  • Для семи команд, не участвовавших в Кубке Стэнли-2020, тренировочные лагеря откроются 31 декабря, для всех остальных – 3 января;
  • Из-за запрета местных медицинских властей «Сан-Хосе» проведет тренировочный лагерь в Аризоне;
  • Выставочные матчи не предусмотрены;
  • Регулярный чемпионат с 56 турами стартует 13 января;
  • Финиш регулярного чемпионата – 8 мая;
  • Первый и второй раунды плей-офф пройдут внутри четырех дивизионов, победители выходят в полуфиналы Кубка Стэнли-2021;
  • Финиш сезона – 7 июля;
  • Игроки получат 72 процента от суммы, прописанной в контракте;
  • До 27 декабря игроки могут отказаться от участия в сезоне, если они или близкие члены семьи в зоне риска; тогда зарплата выплачена не будет, а контракт перенесут на год;
  • Заявка команд ограничена 23 игроками с потолком зарплаты в 81,5 млн долларов; каждой команде разрешено иметь «бригаду такси» из четырех – шести игроков, включая третьего вратаря; все 29 (максимум) игроков будут тренироваться и переезжать вместе с основным составом;
  • Все перемещения игроков из «бригады такси» в основной состав и их зарплата будут производиться по правилам перемещений из АХЛ;

Переформированные по географическому принципу дивизионы выглядят так:

Канадский: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег»;
Столичный: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон»;
Центральный: «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа»;
Тихоокеанский: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Все, казалось бы, на мази. Тем не менее из-за непримиримой позиции медиков некоторых провинций Канады все это еще вилами на воде писано. Британская Колумбия категорически против визитов в Ванкувер команд из других регионов. Если боссам НХЛ не удастся договориться, все клубы Канады придется перевезти на сезон в США. Либо играть в пузырях Эдмонтона или Торонто. На это потребуется время, а значит, старт сезона отодвинут минимум на неделю.

В любом случае мы вместе с президентом ИИХФ Рене Фазелем уже выиграли. Финиш регулярного чемпионата 8 мая гарантирует приезд в Минск на ЧМ-2021, который откроется 21 мая, игроков из 23 клубов НХЛ.

Ура, товарищи!

источник: «Советский спорт»
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