Дело Чичикова живет и побеждает: как в НХЛ торгуют мертвыми душами

Новые соглашения ограниченно свободных агентов Михаила Сергачева , Эрика Чернака , Энтони Чирелли , подписание которых боссы «молний» назвали безусловным приоритетом, зависли. Ожидание продлилось до 25 ноября. Первым пошел 22-летний россиянин с роскошным для смутных времен трехлетним договором на 14,4 млн долларов.

Поначалу все шло хорошо. Переподписали за копейки новоявленных чемпионов Люка Шенна (800 тысяч) и Патрика Маруна (900 тысяч), попутно выставили на драфт отказов переоцененного Тайлера Джонсона . Здесь план генменеджера «Лайтнинг» Жюльена Брисбуа и дал сбой. Никто не захотел в условиях полнейшей финансовой неопределенности вешать на себя пять миллионов сезонных долларов до 2024 года нестабильного 30-летнего форварда, как судачат, с больными кистями.

Ведь что происходит? С сентября действующие обладатели Кубка Стэнли настойчиво сражаются с собственным потолком зарплат. Пандемия зафиксировала его на отметке в 81,5 млн долларов, чего, понятно, никто не ожидал. А у «Тампы» и так прижатой к верхнему лимиту платежки в наступающем сезоне активируется контракт Андрея Василевского на 9,5 млн.

Действительно, то ли провинциальный цирк, то ли пресловутый детский мат в четыре хода. А на самом деле бессмертная поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».

– Что здесь происходит? Откуда это у вас синяк под глазом (коленом/бедром), товарищ пианист (хоккеист)? – удивился бы герой-постовой Кононова из популярной мелодрамы.

Однако при этом «Тампа» пробила потолок зарплат почти на пару миллионов. И снова воцарилась тревожная тишина. До минувшего воскресенья.

Как только НХЛ и профсоюз ратифицировали регламент 104-го сезона, Брисбуа пообещал инсайдеру Пьеру Лебруну, что до 13 января, старта регулярного чемпионата, приведет платежку в надлежащий вид. Ну а на следующий день тот же Лебрун взорвал информационную бомбу. Рассказал в своем твиттере, что Кучерову на прошлой неделе сделали укол в бедро. Если травма продолжит Никиту беспокоить, не исключено помещение россиянина в список долговременно больных – LTIR. Тогда его контракт в 9,5 млн в ведомости «Тампы» учитываться не будет, а на освободившиеся деньги можно будет подписать Чернака и Чирелли.

Сегодня ночью как раз и шарахнуло. Брисбуа и вправду подписал сразу двоих. Чернака и… 30-летнего финского защитника Яна Рутту. Вот ведь северный чертик из табакерки – а наш Александр Волков по-прежнему ждет своей очереди. Словаку отвалили 8,85 млн на три года, финну – 2,6 млн на два.

В итоге миру предстала шикарная картина маслом кисти Жюльена Брисбуа. При потолке зарплат в 81,5 млн долларов в его хозяйстве:

– на сезон-2020/21 подписан 21 игрок (из 23 возможных) на общую сумму в 87,65 млн долларов;

на сезон-2020/21 подписан 21 игрок (из 23 возможных) на общую сумму в 87,65 млн долларов; – на сезон-2021/22 подписаны 15 игроков на общую сумму в 79,48 млн долларов?!

Вторая строчка просто сказка. Головоломка уровня проектирования перпетуум-мобиле! Следующим летом подписать на оставшиеся под потолком два миллиона восемь игроков при минимальном окладе в НХЛ в 700 тысяч долларов?!

Впрочем, Брисбуа, разумеется, не поклонник Калиостро и прочих чародеев-алхимиков. Законы НХЛ дают обширное легальное поле для творчества.

Во-первых, пока «Тампа» ничего не нарушает. В межсезонье разрешено превышать потолок зарплат на сумму до десяти процентов. То есть клуб вправе еще парой миллионов оперировать.

Во-вторых, и это главное: после неудачи с быстрой расчисткой платежки у Брисбуа наверняка есть и план «Б», и план «В», и не исключено – «Г».

ПЛАН «Б»

Отправка, о чем сейчас все говорят, на длительный больничный Кучерова. От 87,65 млн отнимаем его 9,5 млн. Получаем 78,15 млн. Хватит ли для Чирелли 3,35 млн? Вряд ли.

ПЛАН «В»

Включаем опцию «Мертвые души», успешно сработавшую в прошлом сезоне в «Торонто». «Листья» выменяли из «Вегаса» не игравшего три года нападающего Дэвида Кларксона с окладом в 5,25 млн долларов, а ранее из «Коламбуса» – защитника Натана Хортона (5,3 млн). Оба весь сезон-2019/20 провели в списке травмированных.

Похоже, именно этот опыт Кайла Дубаса, 35-летнего коллеги из «Мейпл Лифс», решил применить Брисбуа. В сотрудничестве со своим бывшим шефом Стивом Айзерманом, который теперь рулит «Детройтом».

Знаменитый экс-капитан «Ред Уингз» пока не очень успешно вытаскивает из турнирной трясины некогда самый популярный в России клуб НХЛ. Налицо явный дефицит матерых мастеров. В «Тампе» такие есть, а Айзерман прекрасно знает их способности. Многих он в солнечную Флориду, когда работал в «Лайтнинг» генменеджером, и привез. К тому же в нынешней конюшне канадца есть, возможно, самое большое лакомство рынка «мертвых душ» – экс-капитан «крыльев» Хенрик Зеттерберг. Швед не играет с 2018 года, тем не менее до сих пор числится в списке травмированных «Детройта» с годовой зарплатой 6,083 млн. При этом у «Уингз» более 9,5 млн свободных долларов под потолком зарплат.

Вот вам и план «В». Брисбуа отдает Айзерману за Зеттерберга либо одного игрока плюс выбор на драфте, либо любых двоих нападающих по желанию «Детройта» из следующего списка:

– Тайлер Джонсон (5 млн в год);

Тайлер Джонсон (5 млн в год); – Алекс Киллорн (4,45 млн);

Алекс Киллорн (4,45 млн); – Янни Гурд (5,17 млн);

Янни Гурд (5,17 млн); – Ондржей Палат (5,3 млн).

Зеттерберг на весь сезон будет помещен в LTIR, и его шесть с хвостиком миллионов нигде учитываться не будут. Соответственно «Тампа» избавится от одного, а то и двух жирных контрактов того же Джонсона или кого-то еще, и утрамбует свою платежку.

ПЛАН «Г»

Куда еще можно пристроить бедолагу Джонсона?

В «Анахайм»! Там своя «мертвая душа» - пропустивший весь прошлый сезон 36-летний центр Райан Кеслер с сезонной зарплатой до 2022 года в 6,875 млн долларов. «Дакс» превышают лимит сейчас совсем немного – на 930 тысяч. С обменом Кеслера на Джонсона они сэкономят 1,875 млн, впишутся в потолок и обзаведутся играющим форвардом. «Тампа» в свою очередь тут же отправит Кеслера в долговременный резерв (LTIR) и сократит свою платежку на пять миллионов убывшего в Калифорнию Джонсона.

Как вам сюжетцы? Николай Васильевич, подозреваю, взял бы на заметку.