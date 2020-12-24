Дьявольский замысел «Тампы»: начать регулярку со Стэмкосом, а кончить - с Кучеровым?

Но нет. Командир флоридских партизан затаился аж до момента официального объявления НХЛ и профсоюзом, что 104-му сезону все-таки быть. Стоило в воскресенье этому случиться, как наш молчун Брисбуа через пару прирученных инсайдеров раскололся: у его самого высокооплачиваемого крепостного воина вдруг нарисовалась травма, а значит, «ничего нельзя гарантировать, если прижмут к реке, то крышка».

Что за бред?! Если игрок весь двухмесячный Кубок Стэнли-2020 проводит на уколах с травмой, которую, как уверяют, получил еще в стартовом – с пятью овертаймами! - матче плей-офф с «Коламбусом», то по завершении сезона его сразу кладут под нож. Сразу! Как прооперировали того же Сегина из «Далласа» днями спустя после поражения в финале. Ну а как иначе, если Куч, читай – лучший бомбардир КС-2020, самый ценный актив команды, который по идее необходимо холить и лелеять?!

За что можно поручиться точно – такого история НХЛ еще не знала. По крайней мере в применении к россиянам.

Мне твой взгляд НЕПОДКУПНЫЙ знаком Может, я это, только моложе Не всегда мы себя узнаем Ничто на Земле не проходит бесследно…

Ничего еще толком не было ясно, однако своими делами босс «молний» быстро показал, что ему-то давно все известно. Оставалось только активировать разработанную в лесах Майами дорожную карту.

Не дожидаясь окончательного вердикта по Кучерову, Брисбуа подписал двух защитников Чернака (8,85 млн за три года) и Рутту (2,6 млн за два года). «Тампа» вылезла за потолок на 6 млн долларов. Но Брисбуа четко работал по плану и сегодня ночью наконец выдал страшную тайну:

- Никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова. Ему будет непросто пропустить регулярный сезон, но он приложит все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы хотим попасть в плей-офф и дать ему шанс.

Ха-ха-ха. Оцените прозорливость народного мстителя: он уже сейчас – до операции! – знает, что россиянин пропустит регулярный – весь! – сезон, но к плей-офф, когда его 9,5 млн в потолке зарплат учитываться не будут, обязательно восстановится.

Феноменальный провидец, идеальный расчет.

Избавившись от Кучерова, Брисбуа тут же подписал еще пару нужных работников – нападающих Александра Волкова (700 тысяч на год) и Метью Джозефа (1,475 млн на два года). А также пояснил, что с последним ограниченно свободным агентом Энтони Сирелли все уже на мази, осталось согласовать детали контракта.

Однако заключить его в ближайшее время не представляется возможным, ибо «Тампа» подошла к границе разрешенного в 10 процентов превышения в межсезонье потолка зарплат – 88,4 млн при лимите в 81,5 млн. То есть от кого-то все равно придется избавляться. Тут без помощи «мертвых душ» вроде Хенрика Зеттерберга из «Детройта» или Райана Кеслера из «Анахайма», судя по всему, не обойтись. Об этом мы вчера подробно поговорили.

Что еще настораживает, кроме беспрецедентной затяжки с операцией Кучерова?

Никита уже шел навстречу интересам «Лайтнинг», когда в 2016 году согласился на смешной для его класса трехлетний контракт-мостик с 4,77 млн годовыми.

Этот чудовищный нонсенс уже вошел в историю НХЛ: MVP-2019 по зарплате в тот сезон был 184-м в лиге.

Сто восемьдесят четвертым!!!

Но если игрок столь покладистый, почему бы не попросить еще раз войти в положение клуба. Тем более пандемия. Тем более короткий сезон. Тем более 5 миллионов бонусных получены еще летом. Тем более на этот сезон по структуре контракта предусмотрена выплата лишь девяти миллионов, зато в чемпионате-2021/22 – все 12 миллионов! Тем более плей-офф и все связанные с ним вероятные премии и почести никуда не уйдут.

Вот только с последним тезисом большие вопросы.

Мне странно слышать мнения, что место в плей-офф «Тампе» обеспечено. С какого перепуга? От переформатирования дивизионов «молнии» как раз здорово пострадали. В их дивизионе Центр только один заведомый аутсайдер – «Детройт». Зато «Даллас» - финалист Кубка Стэнли-2020. «Каролина» и «Коламбус» - самые тренерские команды НХЛ, одни из самых системных. «Чикаго» на подъеме. Всегда опасен крепкий «Нэшвилл». Бобу и его «Флориде» не простят второго кряду провала.

Словом, заруба в этой восьмерке развернется с первого же тура. Далеко не факт, что действующие чемпионы без проблем войдут в кубковый квартет. И вообще туда пробьются.

Но это и хорошо! В спорте именно отсутствие исполнителя лучше всего демонстрирует его значение для команды. Куч без Стэмкоса в плей-офф-2020 прекрасно справился. Посмотрим, на что способен вечно больной капитан без россиянина. Равно как удержатся ли на уровне КС-2020 партнеры Куча по звену Пойнт и Палат.

В чем может еще крыться дьявольская задумка Брисбуа? Все знают о хронических болячках Стэмкоса. Не держит ли Брисбуа в уме возможную рокировку капитана с Никитой по ходу регулярки? Начнет Стэмкос 13 января чемпионат, а через пару недель выяснится – колено опухло, играть больше нельзя. Канадец с его 8,5 млн до конца сезона отправляется в список долгосрочно травмированных, а оттуда так же внезапно, как там оказался, выходит Кучеров.

Брисбуа прав, утверждая «никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова». Недаром за последние три сезона он пропустил лишь четыре матча и ни разу не проводил в полноценном чемпионате менее 74 игр. С учетом «Стэмкос-маневра», а может, и «Хедман-маневра» - шведа с зарплатой 7,875 млн тоже постоянно мучают травмы, будем надеяться, что Кучерова увидим в деле все-таки раньше, чем 11 мая, когда стартует Кубок Стэнли-2021.