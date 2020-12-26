По версии КХЛ канадцы подсудили россиянам: у нас вместо гола Чинахова команде дали бы штраф (видео)

Изначально было ясно, что наши будут иметь подавляющее преимущество как в функциональной подготовке, так и в чувстве шайбы. Недаром Игорь Ларионов сразу сказал, что воздержится от приглашения легионеров, не имеющих игровой практики. В частности, под секвестр угодил талантливый нападающий Матвей Гуськов, только в декабре окончательно распрощавшийся с лигой Онтарио ради трех сезонов в ЦСКА.

Игру с американцами подавали как дуэль, возможно, будущих элитных голкиперов НХЛ – №13 драфта-2019 (Спенсер Найт, «Флорида») и №11 драфта-2020 (Ярослав Аскаров, «Нэшвилл»). Но если у питерца в этом сезоне за спиной и КХЛ, и ВХЛ, и даже сборная против мужиков на Кубке Карьяла, то у одноклубника Бобровского – жалкие четыре матча за колледж Бостона. Отсутствие игровой практики ударило по Найту сильнее всего. Точнее, нет так. На всех американцах хватало ржавчины. Просто можно забыть про промах Бринка – при счете 1:1 в идеальной позиции не попал в пустой угол, после чего наши тут же организовали результативную ответку Грошев – Бардаков. А вот любая ошибка вратаря – гол. Вот и все.

Неуверенность, если не дырявость, американца почувствовалась уже при выходе Бардакова, когда Найта явно подвел глазомер – слишком рано откатился в краску. Захару оставалось только не попасть во вратаря.

За третий гол канадские телевизионщики казнили Сандерсона (№5 драфта-2020), которого обокрал Пономарев и оформил дубль – 3:1. Но началось-то все с Найта! Голкипер подсунул партнеру в статичном положении шайбу на полуборт, когда защитник находился спиной в поле и совершенно не контролировал ситуацию. По идее уже тогда нужно было снимать бабочника, но, видимо, его реноме слишком давило на тренеров.

Именно тогда была заложена бомба, рванувшая через 67 секунд. Вконец расстроенный Найт, прекрасно понимавший, что это он подставил Сандерсона, решил на сей раз отдавать шайбу не на полуборт или назад, а сразу выкинуть ее из зоны. И аккуратненько вложил снаряд в крюк Сафонову, а потом еще и не успел блокировать шайбу, коснувшись ее блином – 4:1. Матч проигран. По крайней мере для Найта он завершился на 33-й минуте – четыре пропущенные шайбы после 12 бросков. Это, понятно, не уровень 13-го номера драфта. Это показатель того, о чем я сказал в начале: мы находимся реально в середине сезона, американцы его еще толком и не открывали.