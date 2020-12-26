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По версии КХЛ канадцы подсудили россиянам: у нас вместо гола Чинахова команде дали бы штраф (видео)
26 декабря 11:00
автор: Виталий Славин

По версии КХЛ канадцы подсудили россиянам: у нас вместо гола Чинахова команде дали бы штраф (видео)

Не стоит обольщаться первой победой россиян на МЧМ-2021. Проиграл матч один человек – вратарь США Найт. Ну и, конечно, повезло, что судьями в Эдмонтоне не рулит Алексей Анисимов.

Изначально было ясно, что наши будут иметь подавляющее преимущество как в функциональной подготовке, так и в чувстве шайбы. Недаром Игорь Ларионов сразу сказал, что воздержится от приглашения легионеров, не имеющих игровой практики. В частности, под секвестр угодил талантливый нападающий Матвей Гуськов, только в декабре окончательно распрощавшийся с лигой Онтарио ради трех сезонов в ЦСКА.

Игру с американцами подавали как дуэль, возможно, будущих элитных голкиперов НХЛ №13 драфта-2019 (Спенсер Найт, «Флорида») и №11 драфта-2020 (Ярослав Аскаров, «Нэшвилл»). Но если у питерца в этом сезоне за спиной и КХЛ, и ВХЛ, и даже сборная против мужиков на Кубке Карьяла, то у одноклубника Бобровского жалкие четыре матча за колледж Бостона. Отсутствие игровой практики ударило по Найту сильнее всего. Точнее, нет так. На всех американцах хватало ржавчины. Просто можно забыть про промах Бринка при счете 1:1 в идеальной позиции не попал в пустой угол, после чего наши тут же организовали результативную ответку ГрошевБардаков. А вот любая ошибка вратаря – гол. Вот и все.

Неуверенность, если не дырявость, американца почувствовалась уже при выходе Бардакова, когда Найта явно подвел глазомер – слишком рано откатился в краску. Захару оставалось только не попасть во вратаря.

За третий гол канадские телевизионщики казнили Сандерсона (№5 драфта-2020), которого обокрал Пономарев и оформил дубль – 3:1. Но началось-то все с Найта! Голкипер подсунул партнеру в статичном положении шайбу на полуборт, когда защитник находился спиной в поле и совершенно не контролировал ситуацию. По идее уже тогда нужно было снимать бабочника, но, видимо, его реноме слишком давило на тренеров.

Именно тогда была заложена бомба, рванувшая через 67 секунд. Вконец расстроенный Найт, прекрасно понимавший, что это он подставил Сандерсона, решил на сей раз отдавать шайбу не на полуборт или назад, а сразу выкинуть ее из зоны. И аккуратненько вложил снаряд в крюк Сафонову, а потом еще и не успел блокировать шайбу, коснувшись ее блином – 4:1. Матч проигран. По крайней мере для Найта он завершился на 33-й минуте – четыре пропущенные шайбы после 12 бросков. Это, понятно, не уровень 13-го номера драфта. Это показатель того, о чем я сказал в начале: мы находимся реально в середине сезона, американцы его еще толком и не открывали.

Вот потому и предостерегаю – повременим с аплодисментами. Бойцы Игоря Ларионова сделали – и очень хорошо сделали! – то, что должны были. Тем более что в третьем периоде почему-то сбросили скорости, пропала цепкость и агрессия. Зато допустили два дешевых фола в чужой зоне. Позволили сопернику не просто воспрянуть духом, но и сократить разрыв до минимума, а это серьезная зарубка на будущее. Это же аксиома – противника, тем более принципиального, всегда надо стараться добивать, чем формировать у него психологический комплекс неполноценности. Канадцы по-другому вообще играть не умеют. В этом их главная сила.

Последние 30 секунд, по мне, так самое вкусное в этой встрече. Жду комментария главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова:

Почему четыре канадских судьи столь откровенно подыграли россиянам?

Спасибо телевизионщикам TSN! Все, черти, видят! Какой они великолепный повтор дали после гола Чинахова за 21 секунду до финальной сирены. Стопроцентная калька эпизода из концовки второго периода матча КХЛ 13 декабря «Салават Юлаев» «Сибирь». Помните, за семь секунд до второго перерыва уфимцы в контратаке делают счет 4:1, но вместо того чтобы указать на центр, судьи по совету лайнсмена удаляют игрока «СЮ» за нарушение численного состава?!

Сейчас было один в один. Когда Чинахов полетел в отрыв на пустую рамку США, Мухамадуллин (№17) покатил меняться, однако до борта так и не доехал, когда на лед уже вышел Чайка (№5). Так они вдвоем с площадки и наблюдали, как Чинахов устанавливает окончательный счет 5:3. Красота! Анисимов, защищая своего лайнсмена, заявил, что в подобных ситуациях у судей не выбора. Две минуты штрафа автоматом как при выбросе шайбы на трибуны.

Я еще подумал, кому плюсик запишут в полезность, ведь и Мухамадулин и Чайка были одновременно на льду. Повезло номеру 17. Но, парни, в дальнейшем празднуйте поаккуратнее.

Эдмонтон (Канада)
Молодежный чемпионат мира
Групповой этап
Группа В

Россия США 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Пономарев (Князев, Кирсанов), 8:07 1:0. Йорк (Кауфилд, Болди), 14:01 1:1. Бардаков (Грошев), 23:21 2:1. Пономарев, 31:08 3:1. Сафонов, 32:15 4:1. Фариначчи (Хеллесон, Бринк), 49:57 4:2. Зеграс (Йорк), 57:42 4:3 (бол). Чинахов (Амиров, Хуснутдинов), 59:39 5:3 (п.в.).
Вратари: Аскаров Найт (Вольф, 32:15).

источник: «Советский спорт»
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