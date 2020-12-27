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Новогодний подарок «Витязю». Судьи украли гол и победу у чемпиона
27 декабря 20:38
автор: Владислав Домрачев

Новогодний подарок «Витязю». Судьи украли гол и победу у чемпиона

В единственном матче воскресенья «Витязь» в Подольске вырвал победу у ЦСКА – 2:1.

Хозяева показали самоотверженную игру, действовали с позиции силы. Гости после поражения в Санкт-Петербурге 3:4Б четыре дня отдыхали, да еще не привезли в Подольск группу основных игроков – вратаря Ларса Юханссона, защитника Класса Дальбека, форвардов Максима Мамина, Марио Кемпе, Павла Карнаухова. Предоставив шанс резервистам и новичку Данилу Юртайкину, от которого на днях отказался «Сан-Хосе». Экс-железнодорожник вышел под 50-м номером. Он мог стать главным героем матча, но брошенный в прорыв защитником Киселевичем бесхитростно отправил шайбу прямо в ловушку Ильи Ежова. Хоть бы обманное движение какое-нибудь сделал! Это случилось уже в третьем периоде, когда армейцы перехватили инициативу.

А первые два периода условия диктовали «витязи». Они открыли счет после длинного паса Каспарса Даугавиньша через две линии. Канадец Джастин Дэнфорт включил ноги, легко ушел от защитников Артема Сергеева и его тезки Чмыхова и бросил в девятку. Шайба, облизав джерси вратаря Александра Шарыченкова, запорхнула в сетку.

После перерыва Максим Шалунов забил слета высоко поднятой клюшкой, поэтому гол законно отменили. В свою очередь хозяева упустили козырную возможность увеличить перевес – полторы минуты «5 на 3» ничего запоминающегося им не принесли.

В третьем периоде у «витязей» на льду оказались лишние люид. И гости наказали их за халатное нарушение численного состава. Константин Окулов в очередной рах продемонстрировал фирменный кистевой бросок, ставящий в тупик гоикперов. Шайба вонзилась под перекладину над плечом поймавшего кураж Ильи Ежова.

Вскоре армейцы вышли вперед (на52-й минуте). Шайба от канадца Брендэна Лайпсика, замыкавшего штангу, срикошетила в конек защитнику Егору Воронкова и заползла в ворота. 1:2? Нет!

Хозяева взяли запрос на положение вне игры при входе в зону. Надо признать, пересекая синюю линию, Иван Телегин на доли секунды замешкался, хотя ему никто не мешал. Повторы не давали однозначного ответа – решали миллиметры. Засчитать гол означало бы оставить «витязей» в меньшинстве.

Лайнсмены на это не пошли и в спорной ситуации пошли на попятную, разглядев-таки офсайд. Забыв, что в ситуациях «пятьдесят на пятьдесят» надо принимать решение в пользу атаки.

А за две минуты до сирены хозяева забили победный гол. Сначала защитник Блажиевский, игра которого соткана из ошибок (он систематически парил и в Санкт-Петербурге), отдал шайбу партнеру, словно кинул собаке кость, получился проброс. Шалунов вчистую проиграл вбрасывание Дэнфорту, канадец откинул шайбу на радиус под бросок Даугавиньшу, и тот с помощью рикошета от все того же Блажиевского поразил ворота.

Негоже чемпиону заканчивать год двумя поражениями - от СКА и его фарм-клуба. «Витязь», несмотря на старания, смог одержать победы только над «Авангардом» (который ныне не обыгрывает только ленивый) и теперь над ЦСКА.

«Витязь» разжился наиважнейшими двумя очками и продолжает сражаться за путевку в плей-офф с «Северсталью», «Спартаком» и минским «Динамо». 30 декабря у подмосковной команды еще один соперник из Москвы – «Динамо» Владимира Крикунова. Подарят ли подопечные Михаила Кравеца еще одной победой над претендентом на Кубок Гагарина?

источник: «Советский спорт»
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