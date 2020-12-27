Новогодний подарок «Витязю». Судьи украли гол и победу у чемпиона

Хозяева показали самоотверженную игру, действовали с позиции силы. Гости после поражения в Санкт-Петербурге 3:4Б четыре дня отдыхали, да еще не привезли в Подольск группу основных игроков – вратаря Ларса Юханссона, защитника Класса Дальбека, форвардов Максима Мамина, Марио Кемпе, Павла Карнаухова. Предоставив шанс резервистам и новичку Данилу Юртайкину, от которого на днях отказался «Сан-Хосе». Экс-железнодорожник вышел под 50-м номером. Он мог стать главным героем матча, но брошенный в прорыв защитником Киселевичем бесхитростно отправил шайбу прямо в ловушку Ильи Ежова. Хоть бы обманное движение какое-нибудь сделал! Это случилось уже в третьем периоде, когда армейцы перехватили инициативу.

А первые два периода условия диктовали «витязи». Они открыли счет после длинного паса Каспарса Даугавиньша через две линии. Канадец Джастин Дэнфорт включил ноги, легко ушел от защитников Артема Сергеева и его тезки Чмыхова и бросил в девятку. Шайба, облизав джерси вратаря Александра Шарыченкова, запорхнула в сетку.

После перерыва Максим Шалунов забил слета высоко поднятой клюшкой, поэтому гол законно отменили. В свою очередь хозяева упустили козырную возможность увеличить перевес – полторы минуты «5 на 3» ничего запоминающегося им не принесли.

В третьем периоде у «витязей» на льду оказались лишние люид. И гости наказали их за халатное нарушение численного состава. Константин Окулов в очередной рах продемонстрировал фирменный кистевой бросок, ставящий в тупик гоикперов. Шайба вонзилась под перекладину над плечом поймавшего кураж Ильи Ежова.

Вскоре армейцы вышли вперед (на52-й минуте). Шайба от канадца Брендэна Лайпсика, замыкавшего штангу, срикошетила в конек защитнику Егору Воронкова и заползла в ворота. 1:2? Нет!